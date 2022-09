Pienet hotellit itärajan pinnassa ovat nyt täpötäynnä niitä, jotka ottivat äkkilähdön Venäjältä: "Oloni alkoi olla hyvin epämukava"

Itärajan pinnassa Etelä-Karjalassa sijaitsevat majoitusliikkeet ovat nyt täyttyneet venäläisistä.

– Nyt on ollut venäläisten hullut päivät. Autoja tulee pitkin yötä pihaan, ja he kyselevät, onko meillä majoituspaikkaa. Moni tulee kysymään, koska he eivät voi varata majoitusta luottokortilla, kertoo lappeenrantalaisen Salpalinjan Hovi -hotellin yrittäjä Anne Sorsa-Vainikka.

Sorsa-Vainikan mukaan tilanne on todella poikkeuksellinen.

– Tulijat ovat huolestuneita. He kyselevät, mitä uutisissa on kerrottu siitä, milloin Suomen raja menee kiinni ja milloin Putin sulkee Venäjän rajan.

Suomeen matkustaminen kiihtyi viime viikon keskiviikkona, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmotti osittaisesta liikekannallepanosta.

Myös taipalsaarelaisen Hostel Mansikan johtaja Joris Vermeulen kertoo, että venäläisiä asiakkaita on riittänyt.

– Yleensä olemme viikonloppuisin täynnä, mutta nyt joka päivä, hän sanoo.

Taipalsaarelaisen Hostel Mansikan johtaja Joris Vermeulen kertoo, että hostellissa on nyt täyttä joka päivä, ei vain viikonloppuisin. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Vasili Freiman lähti pakoon

Yksi Etelä-Karjalaan saapuneista venäläisistä on Viipurista lähtenyt Vasili Freiman. Hän kertoo lähteneensä Suomeen sen jälkeen, kun presidentti Putin ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta. Freiman uskoo, että se koskee myös häntä.

– Aloin tuntea oloni hyvin epämukavaksi. Siksi päätin lähteä, hän sanoo.

Freimanin mukaan päätös lähteä oli hyvin nopea.

– Olin shokissa, kun kaikki piti jättää yhdessä päivässä, hypätä bussiin ja ylittää raja. En koskaan ajatellut, että minun pitäisi tehdä sellaista päätöstä, hän sanoo.

Freimanin mukaan hänen majapaikassaan on monia vastaavassa tilanteessa olevia miehiä. Hän itse oli suunnitellut palaavansa takaisin Venäjälle, mutta ei ole enää varma siitä, mitä lopulta tekee.

– Minulla on useita paikkoja, minne voisin mennä. Päätös oli nopea, ja nyt otan aikani ja mietin, mitä tehdä, hän sanoo.

Viipurilainen englannin kielen opettaja Vasili Freiman kertoo, että hänelle tuli äkkilähtö presidentti Putinin ilmoituksen jälkeen. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Varauksia liukuhihnalta

Myös muissa Etelä-Karjalan majoitusliikkeissä on ollut täyttä.

– Keskiviikosta lähtien tilanne on näkynyt aivan selvästi. Meillä on aivan täyttä, ja varauksia tulee jatkuvasti, kertoo vastaava hostellinhoitaja Satu Kallio imatralaisesta Hostel Ukonlinnasta.

Kallion mukaan venäläiset majoittujat ovat olleet pääasiassa kutsuntaikäisiä miehiä. He majoittuvat yleensä yhden tai kaksi yötä. Osa matkustajista on kertonut jatkavansa matkaa eteenpäin Imatralta.

– On tullut kyselyitä, kuinka lentokentälle pääsee helpoiten. On vähän sellainen tunne, että osa on lähtenyt matkaan aika nopeasti, Kallio sanoo.

Joris Vermeulen johtaa Hostel Mansikkaa Taipalsaarella. Hostellissa on viisi huonetta eri kokoisille seurueille. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Luumäellä myyty ei-oota

Luumäellä sijaitsevan Hotelli Salpan toimitusjohtaja Lev Pervykh kertoo, että hotellin asiakasmäärä kolminkertaistui yhdessä päivässä sen jälkeen, kun tieto Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta tuli.

– Esimerkiksi eilen maanantaina piti myydä ei-oota. Yleensä käy niin, että aamusta on jonkin verran huoneita vapaana, ne myydään päivän aikana ja illalla huomataan, että muutama tulija jäi saapumatta syystä tai toisesta, hän kertoo.

Pervykh on itsekin kotoisin Venäjältä. Hän saapui Suomeen vuonna 2002.

– Moni vaikuttaa olevan peloissaan siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Olen kuullut, että jotkut aikovat lähteä Saksaan ja jotkut ovat ostaneet liput Viron laivalle. Jotkut aikovat suunnata lentokentälle ja toiset taas pysyä Suomessa, Pervykh sanoo.

Hotelli Salpassa suurin osa venäläisistä majoittujista on Pervykhin mukaan pariskuntia ja perheitä.

Myös useista muista Etelä-Karjalan pienemmistä hotelleista kerrotaan, että venäläisiä on liikkeellä paljon ja majoitusliikkeissä on täyttä. Majoitustilanteeseen vaikuttavat venäläisten lisäksi myös esimerkiksi tehtaiden seisakkityöt sekä lokakuussa alkavat syyslomat.

Aiheesta kertoi ensin Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Rajanylittäjistä merkittävä osa kutsuntaikäisiä miehiä: "Enemmän tulee venäläisiä Suomeen kuin heitä maasta lähtee"

Sisäministeri Mikkonen: Pidän tärkeänä, että aidan rakentamista itärajalle tarkastellaan

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida 28.9. kello 23 asti Yle Tunnuksella.