Venäjällä miehiä on määrätty sotaan osin mielivaltaisesti, asiantuntijan mukaan kyse ei ole enää osittaisesta liikekannallepanosta

Kenraalimajuri Harri Ohra-aho katsoo, että Venäjällä on meneillään vaiheittain toteutettu yleinen liikekannallepano. Paikoin palvelukseen on kelvannut kuka tahansa, jopa pidätettyjä on rekrytoitu.

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi osittaisen liikekannallepanon viikko sitten. Mitä rekrytointien onnistumisesta tiedetään tässä vaiheessa?

Vastaajana on puolustustusministeriössä tiedustelusta vastaava neuvotteleva virkamies Harri Ohra-aho. Kenraalimajuri Ohra-aho on aikaisemmin työskennellyt puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä.

Kyseessä ei olekaan osittainen liikekannallepano

Ohra-aho toteaa, ettei liikekannallepano olekaan osittainen.

– Näyttää siltä, että tämä onkin vaiheittainen yleinen liikekannallepano.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu kertoi Putinin julistuksen jälkeen, että liikekannallepano koskisi 300 000 henkilöä.

– Sen jälkeen on tullut tietoja, että tämä olisi vasta ensimmäinen aalto ja kutsuttavien kokonaismäärä olisi 1,2 miljoonaa. On eri asia, miten tässä Venäjällä onnistutaan.

Nämä miehet ilmoittautuivat rekrytointikeskukseen Bataiskissa eilen. Bataisk on Rostovin alueella lähellä Ukrainan rajaa. Kuva: Arkady Budnitsky / EPA

Venäjän alueille on annettu kiintiöt rekrytoitavien määrästä. Käytännössä käsky on mennyt kuvernööreille ja sotilaskomissariaateille. Alueet ovat onnistuneet kiintiöiden täyttämisessä hyvin vaihtelevasti.

– Kuvernöörit ovat suhtautuneet kiintiöihin hyvin eri tavoin. Jos kiintiö on ollut asukaslukuun nähden suuri, niin palvelukseen on poimittu keitä hyvänsä. Esimerkiksi pidätettyjä henkilöitä on rekrytoitu, Ohra-aho kertoo.

– Jotkut komissariaatit ovat saaneet soittokunnan mukaan, kun pojat ovat lähteneet rintamalle junalla tai busseilla. Toinen ääripää on puolestaan ollut Dagestan, jossa on ollut kaikkein suurimmat mellakat. Joidenkin tietojen mukaan liikekannallepano olisi jopa keskeytetty Dagestanin alueella.

On erittäin vaikea tietää, miten alueet ovat saaneet rekrytoitavien kiintiöitä täyteen. Ohra-ahon mukaan ei esimerkiksi ole selvää onko kaikilla alueilla ajantasaiset asevelvollisuusrekisterit, joiden perusteella voidaan määrätä palvelukseen.

Tarkkoja lukuja alueilta vaadittavista rekrytointimääristä Venäjä ei ole kertonut.

– Se johtuu salaamissyistä. Silloin voitaisiin todeta tarkemmin, mikä kutsuttavien lukumäärä on suhteessa siihen, kuinka paljon rekrytointeja on saatu. Se helpottaisi ulkomaisten tiedustelupalvelujen toimintaa.

Venäläisten kannalta kolikon toinen puoli on epätietoisuuden kasvaminen.

– Kukaan ei oikein tiedä, tuleeko saamaan kutsukirjeen vai ei. Sen takia palvelusikäisiä miehiä on paennut Venäjältä erityisesti Georgiaan, Kazakstaniin, Armeniaan ja Mongoliaan.

Tämä venäläismies kuvattiin tänään ylittämässä rajaa Georgiaan. Venäjältä on paennut jo lähes yhtä paljon palvelusikäisiä miehiä kuin mitä liikekannallepanon ensimmäisessä vaiheessa on määrä värvätä. Kuva: ZURAB KURTSIKIDZE/ EPA-EFE/All Over Press

Koulutus kestää kaksi viikkoa, mutta miehiä on tiettävästi viety myös suoraan rintamalle

Palvelukseen määrätyt viedään Venäjän viranomaisten mukaan ensin kaksi viikkoa kestävään koulutukseen. Sen jälkeen rekrytoidut kuljetetaan rintamalle täydentämään tappioita kärsineitä joukkoja.

Ongelmana on puute ammattitaitoisista kouluttajista, koska parhaat alijohtajat ovat rintamalla. Monet heistä ovat kaatuneet.

– Sodassa kaikkein eniten tappioita tulee juuri alijohtajille eli ryhmänjohtajille, joukkueenjohtajille ja komppanioiden päälliköille, Ohra-aho toteaa.

Mitä kahden viikon koulutuksella voidaan saada aikaan?

– Se on pelkästään yksilökoulutusta. Kahdessa viikossa ei saada joukkoja aikaiseksi eikä raskaan aseistuksen käyttöä pystytä kouluttamaan.

Venäjän viranomaisten ilmoitusta edes kahden viikon koulutuksesta ei voi pitää luotettavana.

– On saatu tietoja siitä, että rekrytoituja on viety jopa suoraan rintamaolosuhteisiin.

Kaikki rekrytoidut eivät ole suinkaan olleet reserviläisiä. Kremlin ja Putinin tiedottaja Dmitri Peskov myönsi eilen, että palvelukseen on määrätty miehiä, jotka eivät ole käyneet varusmiespalvelusta.

– Palvelukseen on otettu liian vanhoja miehiä, opiskelijoita ja varusmiehiä. Nämä ovat niitä virheitä, joita Venäjällä pyritään nyt Peskovin mukaan korjaamaan, Ohra-aho toteaa.

Kreml syyttää virheistä aluejohtajia.

Kartassa on merkitty punaisella alueet, jotka olivat Venäjän valtaamia 27.9. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Onko rekrytointi ollut Venäjällä täysin mielivaltaista?

– Tietyillä alueilla se näyttää siltä. Jopa pidätettyjä on otettu palvelukseen, vaikka he eivät olisi välttämättä saaneet kutsua.

– Rekrytoinnissa on heijastunut se, että rivimiesten värväys osuu Venäjän reuna-alueille ja ei-etnisiin venäläisiin.

Myös varusmiehet voivat joutua sotaan

Myös varusmiehet ovat vaarassa joutua rintamalle. Venäjällä lokakuussa alkavien kutsuntojen aikana tavoitteena on saada palvelukseen noin 130 000 varusmiestä. Tosin poistuma on Venäjän kutsunnoissa suurta.

Kutsunnat ovat Venäjän Ukrainassa järjestämien niin sanottujen kansanäänestysten jälkeen. Venäjä katsoo liittävänsä neljä aluetta näytösäänestyksillä itseensä ja tämä helpottaa varusmiesten määräämistä sotaan.

– Venäjän lain mukaan varusmiehiä ei saa käyttää sotatoimiin ulkomailla, mutta puolustustaisteluun heitä voidaan käyttää.

Harri Ohra-aho huomauttaa, että Venäjä on tähänkin mennessä määrännyt varusmiehiä rintamalle Ukrainassa.

– Uskoisin, ettei syksyllä rekrytoitavia viedä suoraan rintamalle. Kevään kutsunnoissa olleita varusmiehiä on mahdollista käyttää Venäjään laittomasti liitetyillä alueilla.

Varusmiesten käyttö sodassa lisää sodan vastustamista.

– Jo nyt reserviläisten äidit ovat olleet kaikkein äänekkäimpiä sodan vastustajia. He eivät halua lähettää poikia rintamalle tällaiseen sotaan.

Poliisi on tukahduttanut liikekannallepanoa vastustavat protestit kovin ottein Venäjällä. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Rekrytoinnin välikohtaukset: Yksi ampuminen ja yli 20 tulipaloa

Vakavin tietoon tullut rekrytointeihin liittyvä välikohtaus tapahtui Ust-Ilimskissä Siperiassa eilen. Palvelukseen määrätty ampui rekrytointitoimiston työntekijää. Ampuja pidätettiin ja rekrytointitoimiston työntekijä oli ampumisen jälkeen kriittisessä tilassa.

Vähemmälle huomiolle jääneitä välikohtauksia on ollut eri puolilla Venäjää.

– Sotilaskomissariaatin tiloja on sytytetty tuleen ainakin yli 20 paikkakunnalla. Eniten tulipaloja on ollut Volgogradin eli entisen Stalingradin alueella. Siellä on sytytetty tuleen kolme sotilaskomissariaattia, Ohra-aho sanoo.

Onko tämä vasta alkua?

– On mielenkiintoista nähdä, tuleeko vahvempi protestimieliala kasvamaan Dagestanin lisäksi muualla Venäjällä. Tässä vaiheessa tilanne ei ole kovin hälyttävä. Mitään ei voi sulkea pois, ja varmasti tulipalot jatkuvat ainakin pienimuotoisina.

Pidätettyjä palveluksesta kieltäytyneitä on ollut Venäjällä tähän mennessä vajaa 3 000. Ohra-aho toteaa, ettei määrä ole kovin suuri suhteessa rekrytoitavien määrään.

Paenneita on jo melkein yhtä paljon kuin rekrytoitavia ilmoitettiin olevan

Venäjältä oli eiliseen mennessä paennut noin 260 000 palvelusikäistä miestä, kertoi riippumaton Novaja Gazeta -lehti.

Paenneita on siis jo lähes yhtä paljon kuin liikekannallepanon ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus määrätä palvelukseen.

On epäselvää, aikooko Venäjä sulkea rajat palvelusikäisiltä.

– Tällä hetkellä liikkeellä on kahdenlaista informaatiota. On sanottu, että aivan näinä päivinä rajat laitettaisiin kiinni. Toisaalta muun muassa Peskov on sanonut, ettei näin tulla tekemään. Miten paljon voimme luottaa Kremlin sanaan, kun ajatellaan mitä sen viimeaikainen tiedottaminen on ollut?

