Kuluttajien luottamus pohjalukemissa – asiantuntija listaa kolme päätekijää

Yliopistotutkija Essi Pöyryn mukaan syynä on Venäjän hyökkäyssota, sähkön hinta ja yleinen inflaatio. Epävarmuus tulevaisuudesta voi pienentää ostohaluja ja pienentää joulumyyntiä.

Joulumyynti voi sakata, uutta televisiota ei hankita ja asunnonvaihtoa lykätään. Kuluttajien huonot ostofiilikset saattavat realisoitua jo lähikuukausina etenkin kestotavaroiden kaupassa, mikäli Tilastokeskuksen kuluttajakyselyn lukemat toteutuvat käytännössä.

Tilastokeskuksen luottamusindikaattori upposi syyskuussa alimpaan saldolukuuun mittaushistorian 1995–2022 aikana.

– Se saattaa näkyä jo lähikuukausina. Joulumyynti voi olla heikompaa kuin viime vuonna, jolloin tilanne oli valoisampi, sanoo yliopistotutkija Essi Pöyry Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Tilastokeskuksen luottamustutkimuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen vajosi syyskuussa uuteen pohjalukemaan. Odotukset kuluttajan omasta ja Suomen taloudesta ovat nyt synkemmät kuin koskaan aiemmin. Kyseessä on jo kolmas kerta tänä vuonna, kun luottamus Suomen talouteen on vajonnut ennätysalas.

Myös luottamus omaan talouteen on alkanut rapautua.

Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat vähiten pessimistisiä. Eläkeläiset arvioivat talouskehitystä selvästi kielteisimmin.

– Onhan se pysäyttävä tilasto. Tässä taloustilanteessa on paljon epävarmuustekijöitä, jotka selittävät tätä tulosta, Pöyry kommentoi.

Sota, sähkö ja inflaatio

Pöyryn mukaan tutkimustulosta selittää kolme päätekijää, jotka luovat yleistä epävarmuutta tulevaisuuteen: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, sähkön hinta ja yleinen inflaatio.

– Ei tiedetä, kauanko sota kestää, ei tiedetä inflaation tasoa tulevaisuudessa ja kuinka korkeaksi sähkölasku nousee. Nämä tekijät ovat epätavallisia ja selittävät tulosta tilaston takana.

– Varsinkin sähkön hinnan nousu luo epävarmuutta. Kun talven sähkölaskun kokoa ei tiedetä, halutaan miettiä vielä toisen kerran hankintoja ja laittaa rahaa säästöön, Pöyry selittää.

Essi Pöyryn mukaan etenkin sähkön kallistuminen tuo epävarmuutta kuluttajien mieliin. Kuva: Markku Rantala / Yle

Tilastokeskuksen kyselyn mukaan kuluttajat pitivät syyskuussa ajankohtaa huonoimpana koskaan kestotavaroiden ostamiselle. Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli ennätysvähän. Etenkin auton ja asunnon ostoon suhtaudutaan nyt nihkeästi ja halut asuntoremonttiin ovat vähissä.

Ajankohtaa pidettiin erittäin huonona lainanotolle ja jopa säästämiselle.

– Varsinkin inflaation vaikutus näkyy nyt siinä, että harkitaan tarkemmin, lykätään ostopäätöksiä tai jätetään ostamatta jotain, mikä on haluttu ostaa, mutta hintojen nousun takia ei ostetakaan.

Kannattaako kuluttajan nyt panna kukkaronnyörit kiinni?

– Suosittelisin yleistä järkevää taloudenpitoa. Ei kannata panikoida vaan pysyä rauhallisena. Aina on järkevää miettiä, mihin oma talous venyy, mitä pakollisia menoja on ja missä on harkinnanvaraa, Pöyry muistuttaa.

Tilastokeskuksen kyselyyn vastasi 1003 henkilöä.

