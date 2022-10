Katso laskurista, kuinka paljon talosi lämmityslasku nousee – Halosen perhe aikoo kitkutella pörssisähköllä talven yli villasukat jalassa

Omakotitalon sähkölasku talven 2022–23 hinnoilla. Esimerkkitalo on Mikkelissä sijaitseva hieman vanhempi 150 neliön talo, jonka energiatarve on 25 000 kwh.

Ennätyskorkea sähkön hinta ajaa monia kotitalouksia vaikeuksiin loppusyksyn ja talven aikana. Hankalimmassa asemassa ovat ne, joiden edellinen, viiden sentin luokkaa sähkösopimus on päättymässä tai juuri päättynyt.

Tällä hetkellä markkinoilla on tarjolla joko pörssisähkö tai sopimuksia joiden hinta on vajaasta 30 sentistä ylöspäin. Kalleimmat tarjoukset ovat yli 50 sentin luokkaa.

Kova hinta näkyy kaikkien laskussa, mutta eniten se kirpaisee sähkölämmittäjiä. Heitäkin on Suomessa vajaat puoli miljoonaa. Vaikka monella on lisänä lämpöpumppu, kulutus nousee herkästi lähelle 20 000 kilowattituntia.

Yle rakensi mikkeliläisen asiantuntijan, diplomi-insinööri Mikko Nurhosen kanssa laskurin, jonka avulla sähkölaskun kokoa voi hahmotella lisäämällä siihen oman arviokulutuksen sekä sähkön yksikköhinnan.

Haloset elävät pörssihintojen ehdoilla

Halosen perheessä Mikkelin Tupalassa on perjantaina iltapäivällä täysi touhu päällä. Anssi on sulkenut läppärinsä etäpäivän päätteeksi, Hanna sai viimeisen ajo-opetustunnin tehdyksi. Lapset, Pekko (6) ja Teo (4) kavereineen ovat täynnä virtaa.

Isännän virittämä kylmäsavulohi on tekeytymässä pihamaalla, pyykit kuivumassa takan edustalla keskellä olohuonetta.

– Pesukoneet on pyöritetty koko syksyn edullisen sähkön aikaan yöllä. Pyykit kuivuvat yhtä hyvin takan lämmössä kuin kuivausrummussakin.

Sähkön hintojen nousua on Halosilla seurattu tiiviisti. Perheellä on ollut kaksi vuotta pörssisähkösopimus. Pörssisähkön hinta on keikkunut viime talvena ja kesästä lähtien ennätyskorkeuksissa.

Sopimuksen vaihtamista paremmin ennustettavaan määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen ei ole edes harkittu.

Tosin aivan viime viikkoina niitä on ollut tarjolla vain niukasti ja hinnat ovat huidelleet jopa 50 sentissä kilowattitunnilta.

Anssi ja Hanna Halosen perhe uskoo säästävänsä pitkän pennin pesemällä pyykit ja lämmittämällä varaavan lattian edullisten yötuntien aikana. Silti sähkölasku moninkertaistuu tulevan talven aikana.

– Uskon edelleen, että tilanne hellittää kevätpuolella. Toisaalta olemme kahden vuoden kuluessa hyötyneet maksamalla pari-kolme senttiä kilowattitunnilta.

Perheen vastaus sähkön hinnan nousuun on sähkön säästäminen. Takka lämpenee tiuhaan ja koneet käyvät yöllä. Lisäksi lattialämmityksen voi varata edullisella yösähköllä.

Ilmalämpöpumppu leikkaa jo valmiiksi useita tuhansia kilowattitunteja kulutuksesta.

Perheen sähkön kulutus oli viime vuonna 16 000 kilowattituntia. Säästö näkyy jo nyt sähkölaskussa.

– Tämän hetken ennuste näyttää 13 000 kulutusta, mutta uskon, että pystymme vähentämään siitä vielä tuhat kilowattituntia, Anssi Halonen ynnää.

Sisälämpötilaa on pudotettu lähemmäs 20 astetta.

– Ei kukaan ole tainnut vielä valittaa, mutta villasukkia tulee pidettyä varmaan useammin.

Kuivaa polttopuuta on varattu katokseen reilusti Sitä löytyy vaimon vanhempien mailta kätevästi.

–Pelkästään syyskuussa on poltettu yhtä paljon kuin normaalisti koko syksyn aikana.

Pörssisähkössä kuluttaja maksaa sähköstä tunneittain vaihtuvan taksan mukaan. Eniten sähkö maksaa tavallisesti päivällä, jolloin kokonaiskulutus on korkeimmillaan. Edullisinta sähkö on yöllä.

Halosten maksaman sähkön keskihinta on kaikesta huolimatta noussut selvästi. Heinäkuussa keskihinta oli 17 ja elokuussa 33 senttiä. Elokuun sähkölasku kolminkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Elokuussa kulutus on vielä vähäistä ja laskun loppusumma jäi reiluun 200 euroon.

– Olemme varautuneet siihen, että talvikuukausina menee tonni rikki. Mutta sen jälkeen pitäisi helpottaa. Säästetään muissa menoissa, kuten ulkomaanmatkoista, Anssi Halonen tuumaa.

Epävarma tilanne on tuonut perheen päivärutiineihin sähköpörssin seuraavan päivän tuntihintojen seurannan.

– Fingridin appi on kännykässä ahkerassa käytössä. Sen mukaan osaamme ohjata kulutusta edullisille tunneille.

Vuonna 2021 Haloset maksoivat sähköstä 1628 euroa. Tämän vuoden arvio on vajaat 3 000 euroa. Tulevan talven hinnat ovat silti kysymysmerkki. Ilman kulutuksen tarkkaa seurantaa ja ohjaamista edullisille tunneille lasku olisi tuhansia euroja kalliimpi.

– Pelkästään kolmen tuhannen kilowattitunnin säästöllä tienaamme pitkälle toista tuhatta euroa. Se on aika mukava säästö ja motivaattori miettiä miten sähköä käyttää.

