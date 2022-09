Elämäni Biisistä kuvattiin jakso, jonka tähtinä ovat ukrainalaiset – ukrainalaisjuontaja: "Tämä on suuri kunnia meille kaikille"

Tiistai-iltana Tampereen Mediapoliksessa kuvattiin Ukrainassa esitettävä Elämäni Biisi -hyväntekeväisyysjakso.

Jakso koostuu tutuista elementeistä: illan aikana kuultiin vieraille tärkeitä kappaleita ja tarinoita niiden takana. Jakson vieraat sekä osa esiintyjistä olivat ukrainalaisia. Vierailevina artisteina olivat muun muassa nuoret lupaukset Kola ja Laud, lisäksi lavalla nähtiin ukrainalaislapsilla vahvistettu poikakuoro Pirkanpojat.

Ohjelman juonsi maansa eturivin juontajiin kuuluva Kateryna Osadcha. Hän arvioi ennen illan vetoa, että jaksosta tulee koskettava yleisölle, vieraille ja myös hänelle itselleen.

– Olemme todella kiitollisia, että meidät kutsuttiin Suomesta tähän ohjelmaan. Tämä on suuri kunnia meille kaikille ukrainalaisille.

Osadcha on juontanut kotimaassaan muun muassa The Voice of Ukraine -ohjelmaa. Konkari on iloinen, mutta myös jännittynyt Elämäni Biisin juontamisesta.

– Olen tietysti hermostunut, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun isännöin näin suurta ohjelmaa toisessa maassa ja sen näkevät niin monet katsojat eri puolilla Eurooppa.

Omat elämänsä kappaleet jaksossa paljastivat laulaja ja YK-lähettiläs Taras Topolia, laulaja ja tv-esiintyjä Nadia Dorofeeva, Euroviisuista tuttu juontaja Timur Miroshnychenko sekä MM–tason urheilijapariskunta Mykhailo Romanchuk ja Maryna Bekh-Romanchuk.

Elämäni Biisi -ohjelmaa yleensä juontava Katja Ståhl nähdään myös jaksossa, kun hän ojentaa mikin kollegalleen. Ståhlista on ollut ilo olla mukana tekemässä erilaista ja tärkeää jaksoa.

– Toivon, että tällä on ukrainalaisille sellainen merkitys, että he kokevat meidän seisovan heidän tukenaan kaikessa mahdollisessa. On hienoa, jos voimme ilmaista sen tällaisella pienellä eleellä, Ståhl sanoo.

Ståhlin lisäksi lavalla nähtiin myös Elämäni Biisin suomalaisia tähtisolisteja, kuten Irina, Kasmir, Diandra ja Arja Saijonmaa.

"Yritämme levittää jaksoa ympäri Eurooppaa"

Ukraina-jakso toteutettiin kokonaan hyväntekeväisyytenä, eli Yle ja muut toimijat tarjosivat Elämäni Biisin formaatin, lavasteet, tuotantotyön ja muun jakson kuvaamiseen tarvittavan ilmaiseksi. Nauhoituksiin ei myyty lippuja, vaan yleisöön oli kutsuttu ukrainalaispakolaisia Tampereelta.

Elämäni Biisi -ohjelman tuottaja Anna-Maria Meurman kertoo, että idea projektiin syntyi tänä kesänä.

– Oli vaikeaa ajatella, miten voisimme auttaa. Näin pystymme ehkä omalla ammattitaidollamme hieman tukemaan Ukrainaa.

Ukrainaa varten tehty jakso esitetään ensin ukrainalaisella 1plus1-tv-kanavalla ja myöhemmin syksyllä Ylellä.

– Yritämme levittää jaksoa ympäri Eurooppa, jotta ukrainalaisten sanoma leviäisi laajalle.

Jakso toteutettiin pro bono -yhteistyönä Ylen, tuotantoyhtiö Yellow Film & TV’n, ukrainalaisen Film.UA Groupin ja tuotannon alihankkijoiden kanssa.

