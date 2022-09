Maahanmuuttovirasto perustaa 16 uutta vastaanottokeskusta – Suomesta on haettu suojaa tänä vuonna jo enemmän kuin vuonna 2015

Tänä vuonna kaikkiaan noin 44 000 ihmistä on hakenut Suomesta turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua. Ukrainasta arvioidaan saapuvan tänä vuonna 48 000 ihmistä Suomeen.

Maahanmuuttovirasto on solminut sopimuksia yhteensä 16 uudesta vastaanottokeskuksesta.

Uusia vastaanottokeskussopimuksia on tehty seuraavilla paikkakunnilla:

Joensuu; Kitee, Kontiolahti, Lieksa tai Nurmes; Mikkeli; Savonlinna tai Pieksämäki; Kuopio; Varkaus tai Iisalmi; Jyväskylä; Keski-Suomen hyvinvointialue; Rovaniemi; Lahti; Päijät-Hämeen hyvinvointialue; Hämeenlinna; Kanta-Hämeen hyvinvointialue; Tampere sekä Pirkanmaan hyvinvointialue. (Kotokunta Oy)

Kemi tai Tornio (Hemcare Oy)

Viime vuosina tulijoiden määrä on ollut maltillinen, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen.

Suomeen on tullut tänä vuonna jo enemmän turvapaikan ja tilapäisen suojelun hakijoita kuin 2015 vuoden aikana saapui. Tänä vuonna kaikkiaan noin 44 000 ihmistä on hakenut Suomesta turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua, kun vuonna 2015 määrä oli 32 500. Ukrainan sotaa paenneita on tullut Suomeen noin 40 000.

Vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen sanoo, että tulevien hakijoiden määrää on vielä vaikea arvioida. Arvio on, että kaikkiaan tämän vuoden aikana Ukrainasta voisi tulla 48 000 ihmistä.

Vilkkainta Ukrainan sotaa pakenevien saapuminen oli maaliskuun alussa, jolloin maasta saapui viikossa noin 6000 ihmistä. Tällä hetkellä tulijoita on viikkotasolla noin 600.

Venäjältä hakemuksia on tullut kuluvan vuoden aikana 508, joista syyskuussa 147, joten määrä on kasvanut alkuvuoteen verrattuna.

Sodan viimeaikaiset käänteet eivät vaikuttaneet päätökseen

Nuutinen korostaa, että nyt ilmoitetut vastaanottokeskusten paikkamäärien lisäykset eivät liity Venäjän tai Ukrainan tilanteen viimeaikaisiin käänteisiin, vaan kyseessä on jo pidempään valmistelussa ollut kilpailutusprosessi.

Nyt hankittavissa yksittäisissä vastaanottokeskuksissa paikkamäärä tulee olemaan 300. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Uudet kilpailutetut vastaanottokeskukset perustetaan nyt toiminnassa olevien vastaanottokeskusten rinnalle.

– Jos hakijoita tulee lisää, kapasiteettia pitää lisätä, Nuutinen sanoo.

Nyt ilmoitetun, vuosille 2022–2027 ajoittuvan hankinnan arvo on noin 250 miljoonaa euroa. Nuutinen sanoo, että kyseessä on karkea arvio. Jos tulijamäärät vähenevät ja tarve vähenee, myös kapasiteettia voidaan sopeuttaa.

Kotimajoitettuja ukrainalaisia vaikea tavoittaa

Vaikka turvapaikan ja tilapäisen suojelun hakijoita on jo enemmän kuin vuonna 2015, tilanne on erilainen kuin seitsemän vuotta sitten.

Ukrainasta paenneista valtaosalle majoitus on järjestynyt muuta kautta kuin vastaanottokeskuksen avulla. Keväällä Ukrainasta tulleista jopa 70 prosenttia majoittui muualla, kuten yksityismajoituksessa. Vielä tälläkin hetkellä merkittävä osa ukrainalaisista asuu muualla. Vastaanottojärjestelmässä on kirjoilla noin 40 000 asiakasta, joista 50 prosenttia asuu yksityismajoituksessa ja 10 prosenttia kuntamallin kautta kunnissa.

Vuonna 2015 kaikille tulijoille oli järjestettävä majoitus. Turvapaikanhakijat majoitettiin laitosmaisesti esimerkiksi matkailukeskuksiin, entisiin sote-rakennuksiin tai muihin suurempiin yksiköihin.

Nyt ukrainasta tulleita on majoitettu valtaosin tavallisiin asuntoihin. Nuutisen mukaan se on vaikeuttanut ihmisten tavoittamista esimerkiksi silloin, kuin heille on pitänyt jakaa tietoa.

Ukrainalaisia tuli Suomeen eniten maaliskuun alussa. Tällainen oli tilanne Tampereella maaliskuun lopussa. Toimittajana Linnea Pitkänen.

Lisää kilpailutuksia valmisteilla

Maahanmuuttovirasto valmistelee parhaillaan kilpailutuksen seuraavaa vaihetta, jossa vastaanottokeskustoimintaa kilpailutetaan Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta sekä valvonnasta.

Vastaanottokeskuksen asiakkaat voivat halutessaan järjestää majoituksensa myös itse. Nuutinen kertoo, että tällöin heille pyritään tarjoamaan vastaanottopalvelut lähimmästä yksiköstä. Mikäli asiakas tarvitsee keskuksesta myös majoituksen hän ei voi valita sijoituspaikkaansa itse, joskin toiveita pyritään kuulemaan.

Tällä hetkellä Suomessa on toiminnassa 83 vastaanottokeskusta, niiden sivutoimipistettä ja yksityismajoittujien palvelupistettä sekä kahdeksan alaikäisyksikköä. Maahanmuuttoviraston omat vastaanottokeskukset sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannan Joutsenossa sekä Oulussa. Vielä vuoden alussa vastaanottokeskuksia oli 20 ja alaikäisyksikköjä seitsemän.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 28.9. kello 23 saakka.

Lue lisää:

Vastaanottokeskuksilla uusi pulma – nyt pohditaan, voiko venäläisiä majoittaa saman katon alle ukrainalaisten kanssa