Suomalaisasiantuntijoiden mukaan Nord Stream -putkien vuodot eivät ole sattumaa – UPIn tutkija: "Kaasuputket eivät noin vain mene rikki"

Suomalaisasiantuntijoiden mukaan Nord Stream -putkissa havaitut vuodot eivät ole sattumaa.

Ruotsin merenkulkulaitos kertoi tiistaina, että Nord Stream 1 -putkessa on havaittu kaksi vuotokohtaa. Yksi vuodoista on Ruotsin ja toinen Tanskan talousalueella. Tieto tuli vain päivä sen jälkeen, kun Tanskan meriliikennevirasto kertoi vuodosta Nord Strem 2 -putkessa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna Ålanderin mukaan kyse on todennäköisesti sabotaasista.

– Kaasuputket eivät noin vain mene rikki, vaan tilanne on nähtävä laajemmassa kuvassa: Venäjä käyttää energia-asetta Eurooppaa ja nimenomaan Saksaa vastaan. Tämä on ollut Saksalle erittäin raju herätys, Ålander arvioi.

Sabotaasiin uskoo myös Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

Hän on arvioissaan rohkeampi: Tynkkysen mukaan on erittäin todennäköistä, että Venäjä on vuotojen takana.

– Sitä, millä tavalla se on teknisesti toteutettu, on vielä vaikeaa sanoa. Voin myös nähdä sen, että Venäjä omassa propagandassaan kääntää asian niin, että teon takana ovatkin ukrainalaiset erikoisjoukot, Tynkkynen sanoo.

Venäjän pyrkii toimillaan herättämään pelkoa, arvioi Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Lähihistoria toistaa itseään

Tutkijat huomauttavat, että tapaus ei ole ainutlaatuinen. Esimerkiksi viime talvena merentutkimuskaapeli katosi Norjan Vesterålenissa ja satelliittikaapeli katkesi Huippuvuorilla. Norjan yleisradioyhtiön NRK:n selvityksen mukaan molempien tapauksien aikana alueilla liikkui useita venäläisiä kalastusaluksia.

Vahvistettua tietoa tekojen tekijästä ei kuitenkaan saatu.

– Kyllähän epäilykset kääntyvät Venäjän suuntaan, sillä se on tunnettu suhteellisen ovelista vaikutuskeinoista. Eihän tässä nytkään ole vahvistettua tietoa siitä, että tämä olisi Venäjän tekosia, Ålander vertaa.

Samoilla linjoilla on myös Tynkkynen.

– Venäjä osoittaa toimillaan, että sillä on valtaa. Tarkoitus on myös, että Euroopassa pelätään. Kaikki tietävät, että kyse on Venäjästä, mutta Venäjä ei itse sitä tunnusta, ja sama kaava on toistunut muissakin tapauksissa, Tynkkynen summaa.

Tynkkysen mukaan tapauksesta voi löytää yhtäläisyyksiä toiseenkin poikkeukselliseen tapaukseen eli Venäjän kuukausia kestäneisiin maakaasun soihdutuksiin.

– Samoin kuin kaasun soihdutuksissa, tässä on kyse siitä, että päästämällä voimakasta kasvihuonekaasu metaania ilmakehään aiheutetaan riski meriliikenteelle, mutta samalla teko on kuin märkä rätti eurooppalaisia ilmastotavoitteita vastaan. Pelotevaikutuksen lisäksi tämä täytyy nähdä osana identiteettipoliittista, psykologista sodankäyntiä, Tynkkynen summaa.

Vuotoihin liittyy myös muitakin riskejä, ja ne voivat aiheuttaa akuutin turvallisuusuhan. Esimerkiksi Energiateollisuuden kaasumarkkinoiden asiantuntija Heikki Lindfors arvioi Iltalehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että metaanipitoisuuden nouseminen riittävän korkeaksi voi aiheuttaa syttymisriskin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan merivesi kiehuu putkivuotojen ympärillä. Ongelmia on havaittu alueella, joka on halkaisijaltaan jopa kilometrin kokoinen.

Tutkija Ålander uskoo, että nyt nähdyt putkivuodot viimeistään muuttavat todeksi venäläiseen energiaan liittyvät riskit.

Kuva: Riikka Tähtinen / Yle

Tynkkysen mukaan pakotteista ei pidä tinkiä

Tutulta kuulosti myös toinen viesti: Venäjä ehti tuoreeltaan kommentoimaan, että pakotteet estävät putken korjaamisen. Ålander uskoo, että näin toimimalla Venäjä pyrkii synnyttämään painetta keventää pakotteita.

– Kyseessä on klassinen tapaus, eli vedotaan siihen, mitä kaikkea nämä pakotteet estävät. Samaa veruketta Venäjä käytti, kun se ei palauttanut kaasunjakelua Saksaan Nord Stream 1 -kaasuputken vuosihuollon jälkeen.

Tynkkysen mukaan pakotteiden keventäminen olisi isoin virhe, minkä länsimaat voisivat nyt tehdä. Kyse on Venäjän käyttämästä vipuvarresta.

– Luodaan tilanne, tällainen ympäristökatastrofi, jossa Venäjä yrittää hajottaa eurooppalaista yhtenäisyyttä vetoamalla siihen, että metaanivuoto katkaistaan vain silloin, jos Venäjälle asetetuista sanktioista peruutetaan. Tämä on juuri sitä, mitä Venäjä haluaa.

Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, mutta Ålanderin mukaan selvää on, että Venäjä on valmis käyttämään lähes mitä tahansa riippuvuuksia aseena.

Epäselviksi jäävät tapaukset voivat vaikuttaa myös siihen, millaisia selitysmalleja julkisuudessa esitetään ja millaisia mielikuvia niiden pohjalta muodostuu.

Toisinaan spekulaatio edistää Venäjän tavoitteita.

– Saksalaisessa lehdessä oli jo spekuloitu, että palvelisiko kaasuputken häirintä ukrainalaisten intressejä, kun Venäjä ei enää pystyisi tuomaan sitä kautta kaasua Saksaan ja Eurooppaan, ja joutuisi ottamaan Puolan ja Ukrainan kautta kulkevat putket käyttöön. Tästä huomaa hyvin, millaisia vaikutuksia epäselvillä tapauksilla voi olla euroopassa julkiseen keskusteluun ja mielikuviin, Ålander arvioi.

