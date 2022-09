Pakkausmateriaalien valmistaja Rani Plast varautuu myynnin hiipumiseen ja aloittaa muutosneuvottelut

Toimitusjohtaja Matti Laurilan mukaan muutosneuvotteluilla tavoitellaan mahdollisesti lomautuksia. Kyseeseen voi tulla myöskin työtuntipankin käyttö. Se tarkoittaa, että pankkiin talletettuja työtunteja voi pitää pois rauhallisen työtilanteen aikana.

Pääkonttorilla työskentelee runsaat 350 henkilöä. Tällä hetkellä ei osata sanoa, monenko heistä työskentelyyn neuvottelut lopulta vaikuttavat.

Toimitusjohtaja korostaa, että muovialalla on tyypillisestikin sesonkivariaatioita ja tilauskirjoissa tilauksia yleensä lyhyille aikajaksoille. Nyt kuitenkin raaka-aineen hinnat, korot ja inflaatio ovat nousussa eli tuotannolle on nähtävissä geopoliittisia haasteita.

– Me näemme, että teollisuuspakkausten myynti on syksyn mittaan hiipumassa ja siihen me nyt reagoimme. Muutosneuvotteluilla me valmistaudumme tähän potentiaaliseen tilanteeseen. Kun markkinat taas lähtevät vetämään, me olemme vahvoilla, selventää Laurila.

Rani Plast kävi edelliset muutosneuvottelut korona-aikaan pari vuotta sitten.

Muutosneuvotteluista kertoi ensimmäisenä Keskipohjanmaa-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Pakotteet ja sota vaikeuttavat muovituotevalmistaja Rani Plastin toimintaa – tehtaita kiinni Ukrainassa ja Venäjällä

Muovikalvojen valmistaja näkyy kauas Kruunupyyssä