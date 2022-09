Hallituspuolueet: Hoitajamitoitus jää vajaaksi alkuvuodesta, toteutuu loppuvuodesta

Näin kokoomuksen Mia Laiho kommentoi sopua hoitajamitoituksesta - “Meillä on suurempi kysymys tällä hetkellä käsissä"

Hallituksessa on sovittu hoitajamitoituksen noston rahoitus, kertoo SDP:n Ilmari Nurminen Ykkösaamussa.

Hallituksen tavoite 0,7 hoitajasta yhtä hoidettavaa kohden ei näytä toteutuvan tavoitellussa aikataulussa ensi vuoden huhtikuuhun mennessä.

Jotta tavoite toteutuisi kevääseen mennessä tarvittaisiin noin 3 400 hoitajaa lisää, sanoo kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) Ylen aamussa.

– On arvioitu, että kevääseen mennessä saataisiin ympärivuorokautiseen hoitoon 1 500 hoitajaa enemmän, Nurminen kertoo.

Se tarkoittaisi hänen mukaansa 0,65 hoitajan mitoitusta. Nurmisen mukaan 0,7 hoitajan mitoitus kuitenkin toteutuu ensi vuoden aikana.

Nurminen on eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

Hallituksessa on ollut erimielisyyttä siitä, lykätäänkö hoitajamitoitusta, koska hoitajista on yksinkertaisesti pulaa.

– Kyllä hallituksella on sopu miten tässä asiassa edetään, Nurminen sanoo.

Nurminen jatkaa radion Ykkösaamussa, että hallituspuolueissa on sopu siitä, että tarvittava rahoitus järjestyy hyvinvointialueille.

Vasemmistoliiton Kyllönen: Tavoitteesta pidetään kiinni

Ylen aamussa vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen sanoo puolueensa hyväksyvän mitoituksen maltillisen porrastamisen.

– Olemme olleet alusta asti sitä mieltä, että maltillinen porrastaminen on mahdollista.

Kyllönen on niin ikään sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

Kyllösen mukaan vasemmistoliiton kynnyskysymys on rahoituksen löytyminen hyvinvointialueille ja se, ettei hoitajamitoituksen tavoitteesta luovuta.

– Tällä hetkellä työmarkkinatilanteen ollessa mikä on, viesti meiltä ei voi olla se, että rahoitusta ei riitä henkilöstön palkkaamiseen, Kyllönen toteaa Ylen aamussa.

Kokoomuksen Laiho hoitajamitoituksesta: Meillä on suurempi kysymys tällä hetkellä käsissä

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho tuo esille Ylen aamussa, että sopu hoitajamitoituksesta on hieno asia, mutta se on vain yksi pala kokonaisuutta.

– Meillä on koko vanhusten palvelut kriisissä ja samoin terveydenhuollossa. Meillä on merkittävät hoitojonot, hoitovelkaa taustalla, henkilöstövajausta on kaikilla sektoreilla sosiaali- ja terveydenhuollossa, sanoo Laiho.

Laihon mukaan meillä on paljon ongelmia.

– Meillä on henkilöstön saatavuusongelma, millä tavalla henkilöstö riittää? Millä tavalla saadaan ulkomailta työvoimaa lisättyä? Millä tavalla me voitaisiin parantaa laillistusta täällä Suomessa? Millä tavalla työtä voitaisiin järkevöittää, ja millä tavalla koulutusta suunnata paremmin ja tehdä houkuttelevammaksi tämä sektori? kysyy Laiho.

Näihin kysymyksiin hoitajamitoitus ei yksin anna ratkaisua, Laiho toteaa.