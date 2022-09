Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan valtiollisen toimijan osallisuutta Nord Stream -kaasuputken vuotoihin ei voida sulkea pois

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Nord Stream -kaasuputkien vauriot ovat poikkeuksellisia, eikä niille ainakaan vielä ole löydetty luonnollista selitystä. Haavisto kommentoi tilannetta Ylelle keskiviikkoaamuna.

Ulkoministerin mukaan sabotaasin mahdollisuutta ei voi sulkea pois.

Haaviston saamien tietojen mukaan putket ovat vahingoittuneet kolmesta kohdasta Tanskan talousalueella lähellä Bornnholmia ja kahdesta kohdasta Ruotsin talousalueella.

– Tälläinen vaurioituminen on poikkeuksellista, ja sen alkuperä ei näyttäisi olevan maanjäristyksessä tai maanvyöryssä, vaan joku muu asia on nämä aiheuttanut. Sabotaasia tai räjähdystä ei voi sulkea tässä tilanteessa pois.

Haavisto ei ota suoraan kantaa siihen, millä todennäköisyydellä Venäjä voisi olla toimien takana. Hän kuitenkin toteaa, että tässä vaiheessa valtiollisenkaan toimijan osallisuutta tapahtumiin ei voida sulkea pois.

– Perusteellinen tutkimus siitä, mitä on tapahtunut, on nyt paikallaan. Molempien maiden [Ruotsin ja Tanskan] seismologiset laitokset ovat räjähdykset rekisteröineet, ja nyt näiden syitä on tarpeen selvittää.

Ottamatta suoraan kantaa vuotojen mahdolliseen aiheuttajaan, Haavisto toteaa, että tämänkaltaiset toimet muistuttavat pahimpia skenaarioita, joita esitettiin, kun putkia vasta suunniteltiin.

– Tapahtuma, jossa kaasuputket räjähtävät tai ne räjäytetään, on jonkinlainen muistutus Euroopalle energiariippuvuudesta suhteessa Venäjän kaasuun, ja tälläisen riskin toteutuminen on huono uutinen kaasun hintakehitykselle Euroopassa.

Kuva: Riikka Tähtinen / Yle

Vaikutukset huolestuttavia

Haaviston mukaan tilanne aiheuttaa monenlaisia riskejä niin ympäristölle kuin merenkululle.

– Alueelle on jouduttu perustamaan turvallisuusvyöhykkeet, joiden sisään normaalia laivaliikennettä ei voi päästää jo kaasun palamisriskinkin vuoksi. Ilmastovaikutukset riippuvat siitä, paljonko putkesta vapautuu kaasua. Vaikutus laivaliikenteeseen ja ilmakehään on erittäin huolestuttava.

Nord Stream -kaasuputkien vuodot eivät suoraan aiheuta uhkaa esimerkiksi Suomen huoltovarmuudelle, Haavisto arvioi. Itämeren turvallisuuden näkökulmasta asialla on kuitenkin merkitystä.

– Kaikki, mitä tapahtuu Itämerellä on asia, mihin Suomen on kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Toinen asia on se, mitä tapahtuu hybridivaikuttamisessa tällaisen kriisin keskellä. Tietysti täytyy varautua erilaisiin uhkiin, myös Suomen osalta.

Ulkoministerin mukaan on mahdollista, että vastaavankaltaisia toimia nähdään myös vastaisuudessa.

– Ei ole poissuljettua, että tällaisiä hybridivaikuttamiskeinoja, vaikuttamista energian tarjontaan ja energiahuoltoon Euroopassa, tapahtuu. Samankaltaisia ongelmia voi tulla tietysti jatkossakin.

Juttua päivitetään.

Tanskan puolustusvoimat kuvasi Nord Stream 2 -kaasuputken vuodon lähellä Bornholmin saarta tiistaina

