Tästä tärpit teatterisyksyyn: mahtipontisia historiatuotantoja, drag-diivoja ja tutkimusmatkoja ihmisluontoon

Teattereissa löytyy nyt koettavaksi niin ison mittakaavan historiallisia musikaaleja ja näytelmiä, filosofista kuvakerrontaa kuin rajua rakkausdraamaakin. Kokosimme vinkkilistaan syksyn mielenkiintoisimpia ja vaikuttavimpia teatterielämyksiä.

Bilemusikaalin drag queenit vievät diskotunnelmiin Helsingissä

Helsingin Kaupunginteatterin Priscilla, aavikon kuningatar tarjoilee näyttävien asujen, hersyvien hahmojen ja diskomusiikin ilotulituksen. Samuel Harjanteen ohjaamassa musikaalissa drag queenit lähtevät kiertueelle Australian takamaille Priscilla-nimisellä bussilla.

Tarina tulee Stephan Elliotin vuoden 1994 hittielokuvasta. Koettavaksi luvataan ennen kaikkea bileet musikaalin muodossa.

Stephan Elliot & Alan Scott: Priscilla, aavikon kuningatar. Helsingin kaupunginteatteri. Ensi-ilta oli 25.8.2022

Tampereella matkustetaan menneisyyden maailmannäyttelyyn

Spektaakkeleista ei ole pulaa Pirkanmaallakaan. Tampereen Työväen Teatterin Momentum 1900 -musikaali kertoo Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelystä, johon Venäjän vallan alla elävät suomalaiset rakentavat omaa paviljonkiaan. Sirkku Peltolan suurmusikaali yhdistelee historiaa, veijaritarinaa ja ihmissuhdedraamaa.

TTT:n 120-vuotista taivalta juhlistavan kotimaisen tuotannon rooleissa nähdään muun muassa Martti Suosalo. Musikaalityöryhmässä ovat taituroineet Peltolan lisäksi Eeva Kontu ja Heikki Salo. Kotimaisia musikaalikantaesityksiä ei usein ole, eli kyseessä on harvinaista herkkua.

Sirkku Peltola & Heikki Salo: Momentum 1900. Tampereen Työväen Teatteri. Kantaesitys oli 7.9.2022

Martti Suosalo tähdittää Momentum 1900 -musikaalia. Kuva: Kari Sunnari

Rationaalisuus kohtaa ruumiillisuuden Töölössä

Saara Turunen lopettaa Tavallisuuden aave ja Medusan huone -näytelmillä alkaneen teossarjansa sen kolmanteen osaan nimeltä Järjen hedelmät. Näytelmä käsittelee elämää järjenkäytön, itsehillinnän, himon ja heittäytymisen ristivedossa. Repliikkejä ei ole paljoa, vaan pääpaino on symboleissa, pienissä eleissä ja samaistuttavien asetelmien kuvaamisessa.

Turunen kertoi haastattelussaan Ylelle, että halusi kuvata niukalla tyylillään kaikkea sitä, minkä ihmiset itseltään kieltävät järkevyyden nimissä.

– Minua kiinnosti piilotettu maailma, lian ja häpeällisten tunteiden maailma, joka koko ajan pyritään pitämään poissa näkyvistä, mutta joka väistämättä purskahtelee esiin ihmiselämässä.

Saara Turunen: Järjen hedelmät. Q-Teatteri. Kantaesitys oli 21.9.2022

Järjen hedelmissä Anssi Niemen esittämä Tyttö ei oikein ymmärrä, miten pitäisi käyttäytyä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Milja Sarkola kuvaa, miten parisuhde kasvaa mittaansa

Laura Lehtolan Minä valitsin sinut -romaani vuodelta 2020 kääntyy näytelmämuotoon Helsingin kaupunginteatterissa. Tarina alkaa opiskelijasolussa Saaran ja Elisan rakastuessa 2000-luvun alun ahtaassa asenneilmapiirissä, ja jatkuu kuvaamaan naisparin perhe-elämää vuosia myöhemmin.

Milja Sarkola työsti näytelmäsovituksen Lehtolan kanssa. Ronskia Saaraa näyttelevä Wenla Reimaluoto on saanut kehuja lämpimän humoristisesta roolisuorituksestaan, joka palvelee näytelmän todentuntuista dialogia.

– Tällainen oikea kieli on edelleen harvinaista teattereissa, Ylen teatteritoimittaja Sanna Vilkman kehuu Sarkolan ja Lehtosen työtä ja kuvailee näytelmää termillä "kitchen sink realism", arkisen realistinen.

Milja Sarkola & Laura Lehtola: Minä valitsin sinut. Helsingin kaupunginteatteri. Ensi-ilta oli 22.9.2022

Minä valitsin sinut –näytelmän pääroleissa nähdään Misa Lommi ja Wenla Reimaluoto. Kuva: Ilkka Saastamoinen / Helsingin Kaupunginteatteri

Kulttuuriykkönen tarjoaa syksyn 2022 kuumimmat teatterivinkit! Kiinnostavimmista teatteriesityksistä ovat keskustelemassa toimittaja Maria Säkö, Yle Uutisten teatteritoimittaja Sanna Vilkman ja Hufvudstadsbladetin teatteritoimittaja Otto Ekman.

Anastasia, musikaali suoraan Broadwaylta

Tampereen Teatteri kertoo Romanovien suvun kohtalon musikaalin muodossa. Teatterin oma näyttelijä Pia Piltz tekee Venäjän vallankumouksen keskellä itseään etsivän Anastasian roolin.

Musikaali on Tampereen Teatterin oma versio Terrence McNallyn, Stephen Flahertyn ja Lynn Ahrensin Broadway-musikaalista. Ohjauksesta vastaa meritoitunut musikaaliohjaaja, aiemmin mainitun Priscillankin taiteillut Samuel Harjanne.

Terrence McNally, Stephen Flaherty & Lynn Ahrens: Anastasia. Tampereen Teatteri. Ensi-ilta oli 3.9.2022

Pia Piltz näyttelee Anastasiaa Tampereen Teatterin musikaalissa. Kuva: Heikki Järvinen / Tampereen Teatteri

Miehiä pyöritellään Studio Pasilassa

Leea Klemolan ja Rosa-Maria Perän näytelmäsovitus Vaarallisia suhteita -klassikkoromaanista käsittelee vallankäyttöä. Tapahtumapaikkana on kristillistaustainen teatteri, jonka henkilökunta käyttää kyseenalaisia keinoja taiteellisten visioidensa toteuttamiseen.

Kun teatterin naiset alkavat pelaamaan mieshahmoilla armotonta peliään, lopputuloksena on juonittelua ja vispilänkauppaa. Anna-Elina Lyytikäinen ohjaa kovatasoista ensembleä Klemolan kirjoittamaan omalaatuiseen dialogiin.

Leea Klemola & Rosa-Maria Perä: Vaarallisia suhteita. Helsingin kaupunginteatteri. Kantaesitys oli 28.9.2022

Vaarallisia suhteita –näytelmän Riitta Havukainen ja Antti Virmavirta. Kuva: Harri Hinkka / Helsingin Kaupunginteatteri

Kansallisteatterissa kuvataan Suomen syntyä

Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlanäytelmän aihe on omiaan mahtipontisen merkkipäivän muistamiseksi: Ensimmäinen tasavalta kattaa yli puoli vuosisataa Suomea määrittelevää historiaa.

Näkökulman kansakunnan syntyyn tarjoaa Suomen ensimmäinen presidentti K. J. Ståhlberg, jota esittää Vesa Vierikko. Näytelmä perustuu muistiinpanoihin ja muihin aikalaiskuvauksiin, joiden kautta kuvataan sitä vaivaa, joka demokratian potkustarttaamiseksi nähtiin. Ohjaajana toimii isojen aiheiden parissa ennenkin paininut Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskinen.

Esa Leskinen: Ensimmäinen tasavalta. Kansallisteatteri. Kantaesitys 5.10.2022

Ensimmäinen tasavalta marssittaa lavalle historian merkkihenkilöt. Kuvassa Jukka Puotila, Kristiina Halttu, Taisto Oksanen, Eino Heiskanen, Sari Puumalainen, Vesa Vierikko, Esa-Matti Long ja Katariina Kaitue. Kuva Mitro Härkönen. Kuva: Mitro Härkönen/ Kansallisteatteri

Jane Fonda ilmestyy

Jane! Jane! Jane! huutaa Teatteri Jurkan näytelmä, joka nimensä mukaisesti sisältää Jane Fondan, joskin Aija Pahkalan näyttelemänä. Salla Viikan näytelmässä näyttelijätärlegenda Fonda ilmestyy elämänsä suunnan menettäneen päähenkilön tueksi, ja avaa tälle uusia maailmoja itsevarmuuden ja vapauden kautta.

Näytelmän on ohjannut Sini Pesonen, joka jatkaa tarinallaan vahvojen naishahmojen parissa. Aikaisemmin Pesonen on kertonut näyttämöllä muun muassa Kikasta ja hiihtäjä Aino-Kaisa Saarisesta.

Salla Viikka: Jane! Jane! Jane! Teatteri Jurkka. Kantaesitys 14.10.2022

Versailles Viiruksessa

Ruotsinkielisessä ryhmäteatteri Viiruksessa on tarjolla ranskalaista loistoa. Sinna Virtasen ja Jussi Sorjasen yhteisohjaus Versailles heijastaa 1700-luvun Aurinkokuninkaan dekadentin hovin kautta nyky-yhteiskuntaa ja sen kipupisteitä.

"Versailles on fantasia löyhkästä ja liejusta. Versailles on fantasia jaetusta pakosta juoruilla. Versailles on fantasia yltäkylläisyydestä ja luovuttamisesta", näytelmän tiedotteessa luvataan.

Sinna Virtanen & Jussi Sorjanen: Versailles. Ensi-ilta 21.10.2022

Ritari Siniparta kulttuurikaupunki Kokkolassa

Pankkivirkailija jää työttömäksi, mutta perhe pitäisi pitää leivänsyrjässä kiinni. Uusi elanto löytyy rikkaiden naisten viettelystä, heidän omaisuutensa huijaamisesta ja lopulta naispolojen murhaamisesta. Kokkolan kaupunginteatterin Ritari Siniparta on kuvaus itsekkyydestä, turhautumisesta ja näiden surkeista seurauksista.

Juha Luukkonen on sovittanut ja ohjannut näytelmän Charlie Chaplinin vuoden 1947_Monsieur Verdoux_ -elokuvan pohjalta.

Juha Luukkonen: Ritari Siniparta. Kokkolan kaupunginteatteri. Ensi-ilta 19.11.2022

