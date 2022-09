Legendaarinen Kairo saa pitää nimensä Kotkassa – merimieskapakkaan etsitään edelleen uutta yrittäjää

Ravintola Kairon seinälle on ikuistettu merimaisema.

Ravintola Kairon remontti on loppusuoralla. Samoin ovat neuvottelut uudesta ravintolayrittäjästä.

Legendaarisen ravintola Kairon nimi pysyy ennallaan Kotkassa.

Kairon nimen tulevaisuus oli vielä epäselvä silloin, kun ravintolan edellinen yrittäjä lopetti toimintansa Kotkan Satamakadulla viime keväänä.

Kaupunki alkoi samoin tein etsiä tiloihin vuokralle uutta ravintolayrittäjää. Neuvottelut yrittäjäehdokkaiden kanssa ovat vielä kesken, mutta yksi asia on selvä:

– Kairo pysyy Kairona. Edellisen yrittäjän kansssa on sovittu nimen lunastamisesta Kotkan kaupungille, toimitilajohtaja Tero Huusko sanoo.

Ravintola Kairo on toiminut Kotkassa yli 80 vuotta. Ravintolan nimi on ikuistettu rakennuksen ulkoseinään. Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

Huuskon mukaan yrittäjäehdokkaita on löytynyt, mutta ravintolayrittäjää ei ole vielä valittu.

– Neuvotteluja on ollut käynnissä, ja asia varmistuu varmaan lähiaikoina.

Remontti loppusuoralla

Kotkan kaupunki on tällä välin remontoinut legendaarisen ravintolan tiloja.

Kun asiakas astuu Kairon ovesta sisään, ensimmäisenä vastaan tulee portaikko, jota ympäröivään keltaiseen seinään on kertynyt nimiä ja merkintöjä vuosikymmenten varrelta. Seinä on säilynyt remontissa entisellään.

Ravintola Kairon ulko-ovesta avautuu näkymä ylös nouseviin portaisiin. Seiniin kertynyt merkintöjä menneilta vuosikymmeniltä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Myös ravintolasalin puolella olevat naisfiguuri- ja merimaalaukset sekä Paavo Thynellin suunnittelemat valaisimet ovat nekin paikallaan.

Salin puolella vuosikymmeniä vanhat kokolattiamatot on vaihdettu tekstiilimattoihin, ja tiskien taakse on uusittu laattalattia. Ravintolasalin puolella alakattorakenteita on poistettu.

– Hajuja on saatu pois, kun täällä oli vanhat kokolattiamatot jonkin vuosikymmenen. Varmaan ilmakin on raikkaampi tällä hetkellä, toimitilajohtaja Tero Huusko sanoo.

Baaritiskin taakse on vaihdettu laattalattia. Myös kokolattiamatot on uusittu. Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

Teatteriesitykset alkavat

Ravintolaan on tulossa vielä pientä freesausta: esimerkiksi verhoja ei ole vielä asennettu. Mahdollisista muutoksista esimerkiksi keittiötiloissa neuvotellaan yhdessä uuden ravintolayrittäjän kanssa.

– Tilan henki säilyy sellaisena kuin se on, Tero Huusko lupaa.

Ravintola Kairossa on säilytetty entinen tunnelma. Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

Kaupungin toiveena on, että uusi yrittäjä voisi laajentaa aukioloaikoja.

– Ainakin keskusteluissa on ollut, että jos sitä pystyttäisiin pitämään myös arkena auki, se ei olisi pelkkä tilausravintola.

Teatterinjohtaja Miko Jaakkola ja Kotkan toimitilajohtaja Tero Huusko ovat neuvotelleet ravintola Kairon tilojen käyttötarpeesta. Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

15. lokakuuta Kairossa jatkuvat Kotkan kaupunginteatterin Armi – Kaiken sulle antaa tahtoisin -näytökset. Ennen kuin uusi ravintolayrittäjä löytyy, tarjoilut hoitaa kaupunginteatterin oma teatterikerho. Kaupunginteatteri toivoo hyvää yhteistyötä uuden ravintolayrittäjän kanssa.

– Kairo on meille tärkeä paikka. 20 prosenttia lipputuloistamme tulee Kairosta. Mielellään haluamme jatkaa esitystoimintaa täällä, teatterinjohtaja Miko Jaakkola sanoo.

Viime keväänä Kotkassa iski huoli, kun perinteisen ravintola Kairon yrittäjä kertoi lopettavansa ravintolatoiminnan. Rakennuksen omistaa Kotkan kaupunki, joka nyt haluaa siihen uuden yrittäjän. Näin Kotkan kulttuurijohtaja Tomi Purovaara kommentoi huhtikuussa 2022, miksi Kairo pitää säilyttää.

