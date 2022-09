Jäätävä talvimyrsky ja usea yhtäaikainen häiriö voivat pahimmillaan kaataa sähköt Suomesta – sen estämiseksi on kuitenkin "15 minuutin sääntö"

Etelä-Suomen avin mukaan Helsingissä on erittäin hyvä väestönsuojatilanne: suojia on enemmän kuin asukkaita, mutta ne eivät jakaudu ihan tasaisesti kaupungin alueella. Väestönsuojien toimintakunnossa on suuria eroja ja niistä vastaavat rakennusten omistajat.