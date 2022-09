Britannian veroleikkaukset kovan kritiikin kohteena – jopa IMF kehottaa hallitusta pyörtämään päätöksen

Britannian uuden pääministerin Liz Trussin ja tuoreen valtiovarainministerin Kwasi Kwartengin finanssipolitiikka saa osakseen yhä voimistuvaa kritiikkiä.

Trussin johtama konservatiivihallitus esitteli viime viikon perjantaina "minibudjetiksi" nimeämänsä lisäbudjetin, jolla hallitus pyrkii elvyttämään Britannian taloutta taantuman häämöttäessä.

Budjetin eniten kritiikkiä saaneet kohdat ovat liittyneet veronalennuksiin, jotka leikkaavat kriitikkojen mukaan lähinnä suurituloisten veroja.

Korkein tuloveroaste laskee 45 prosentista 40 prosenttiin ja yleisimmin käytössä oleva veroaste laskee 20 prosentista 19 prosenttiin.

Elvytyspaketti on kallis: arviolta 161 miljardia puntaa eli noin 180 miljardia euroa viiden vuoden aikana, laskee uutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Keskiviikkona Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) julkaisi harvinaisen suorapuheisen lausunnon (siirryt toiseen palveluun), jossa järjestö varoitti elvytyspaketin todennäköisesti lisäävän eriarvoisuutta ja lisäävän hintapaineita.

IMF kritisoi erityisesti budjetin veronleikkauksia ja kehotti Britannian hallitusta "uudelleenarvioimaan" päätöstä ja varoitti, että "kohdistamaton" elvytyspaketti uhkaa kiihdyttää inflaatiota.

Myös luottoluokittaja Moody's liittyi kritisoijien joukkoon. Luottoluokittaja varoitti velalla maksettujen veroalennusten olevan luokituksen kannalta negatiivinen asia, vaikka ei vielä muuttanut Britannian luottoluokitusta.

Britannian inflaatio laukkaa historiallisen korkealla noin 10 prosentin tasolla, ja se voi nousta loppuvuodesta yhä jopa 13 prosentin lukemiin, Englannin keskuspankki arvioi.

Korkeana pysyttelevä inflaatio saattaa puolestaan pakottaa Englannin keskuspankin yhä uusiin ohjauskoron nostoihin, jotka lisäävät velallisten tuskaa ja sysäävät taloutta varmemmin kohti taantumaa.

Kwarteng puolustaa sitkeästi budjettiaan

Valtiovarainministeri Kwarteng on puolustanut elvytyspakettia Britannian talouden kilpailukyvyn turvaamisella.

– Keskityn talouden kasvattamiseen ja sen varmistamiseen, että Britannia on houkutteleva paikka sijoittajille ja kilpailukykyinen globaali areena. Meidän on osoitettava tämän maan olevan avoin liiketoiminnalle ja hyvä kasvuympäristö. Tästä perjantain esityksessä on kyse, Kwarteng sanoi sunnuntaina BBC:n (siirryt toiseen palveluun)haastattelussa.

Britannian valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng puolustaa hallituksen päätöstä leikata veroja. Kuva: Guy Bell/Shutterstock/All Over Press

Kwarteng väläytteli haastattelussa myös uusia veronkevennyksiä.

Työväenpuolue on puolestaan kritisoinut armotta hallituksen budjettia.

– Toisin kuin yleiset markkinaheilahtelut, tämä on omaan jalkaan ampumista. Tämä oli hallituksen tahallinen päätös – veronalennukset satojatuhansia puntia tienaaville – ja se on johtanut hintojen nousuun ja asuntolainojen korkojen nousuun. He ovat menettäneet talouden hallinnan, työväenpuolueen puheenjohtaja Keir Starmer sanoi keskiviikkona.

Punnan syöksy ei ota loppuakseen

Markkinat ovat hermoilleet perjantaista asti hallituksen budjettipäätöstä. Maanantaina markkinoiden heilunta sai osan pankeista jopa keskeyttämään asuntolainojen myöntämisen.

Bloombergin (siirryt toiseen palveluun)laskujen mukaan brittiläisten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen arvosta on kadonnut vähintään 500 miljardia dollaria pääministeri Liz Trussin hallituksen aikana, joka on ollut kasassa vasta runsaat kolme viikkoa.

Englannin keskuspankki ilmoitti keskiviikkona käynnistävänsä välittömästi tilapäisen pitkien valtionlainojen osto-ohjelman. Teolla keskuspankki yrittää vakauttaa markkinoiden heiluntaa.

Keskiviikkona iltapäivällä keskuspankin päätös näytti rauhoittaneen markkinoita ainakin hetkeksi. Britannian valtionlainan markkinakorot olivat selvässä laskussa, huomioi talouslehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Englannin punnan arvon heikkenemistä keskuspankin väliintulo ei kuitenkaan saanut pysäytettyä: yhden punnan arvo oli iltapäivällä 1,06 Yhdysvaltain dollaria. Vielä vuoden alussa yksi punta oli 1,35 dollarin arvoinen.

Britannian punnan ennustetaan saattavan vajota jopa pariteettiin eli tasakurssiin Yhdysvaltain dollarin kanssa. Bloombergin mukaan johdannaismarkkinoilla arvioidaan tällä hetkellä 60 prosentin mahdollisuudella punnan olevan samanarvoinen tai heikompi kuin dollari vuoden loppuun mennessä.