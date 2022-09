Poliisikoirista voi pian olla apua lapsipornotutkinnoissa: poliisi alkaa kouluttaa koiria etsimään elektroniikkaa

Poliisikoiralaitos kouluttaa Hämeenlinnassa poliisikoiria ja poliisikoiranohjaajia. Vanhempi konstaapeli Juho Niemi on toiminut poliisikoiranohjaajana pian kolme vuotta. Hänen koiransa on belgianpaimenkoira malinois Uuno.

Hämeenlinnan Poliisikoiralaitos on palannut ison remontin jälkeen omiin tiloihinsa Rinkelinmäellä, jossa se on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Vanhojen tilojen kunnostuksen lisäksi laitos on saanut uuden harjoitushallin ja majoitusrakennuksen.

– Sadassa vuodessa meidän toimintamme on muuttunut erittäin paljon. Nyt koulutustilat vastaavat siihen tarpeeseen, mikä meillä nyt on. Toimintamme täällä on turvallista, hyvin toimivaa ja tehokasta, kiittelee Poliisikoiralaitoksen johtaja Pekka Kokkonen.

Poliisikoiralaitos toimii nyt ajanmukaisissa tiloissa Hämeenlinnan Rinkelinmäellä, kiittelee laitoksen johtaja Pekka Kokkonen. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Poliisikoiralaitos on osa Poliisiammattikorkeakoulua. Kokkonen kertoo, että vuoteen 1973 saakka Poliisikoiralaitos koulutti vain poliisikoiria. Valmiiksi koulutetut poliisikoirat luovutettiin poliiseille, mutta se ei toiminut. Nykyisin toiminta painottuukin poliisikoiranohjaajien koulutukseen.

Koulutukseen valitut poliisit kouluttavat heille annetun koiran Poliisikoiralaitoksen antaman opetuksen mukaisesti. Ohjaajalle koira tulee jo 7–8 viikon ikäisenä pentuna ja ohjaaja on alusta alkaen mukana koiran koulutuksessa.

Poliisikoira etsii pian myös elektronisia esineitä

Suomessa on noin 250 poliisikoiraa ja 240 poliisikoiran ohjaajaa. Vuosittain poliisikoirat ovat mukana noin 12 000 tehtävässä. Tavallisimpia tehtäviä ovat kadonneiden ihmisten etsinnät, mutta koirat etsivät myös muun muassa huumausaineita, aseita, räjähteitä, passeja, rahaa, palavia nesteitä ja siemennestettä.

Ensi vuoden aikana poliisikoiria aletaan kouluttaa etsimään myös elektronisia esineitä, kuten muistitikkuja, ulkoisia kovalevyjä ja kännyköitä. Tämäntyyppiseen etsintään on havaittu olevan tarvetta poliisin selvittäessä muun muassa lapsipornoa ja muita seksuaalirikoksia sekä talousrikoksia ja siinä tapahtuvaa rahaliikennettä. Pekka Kokkonen arvioi, että tällaisia etsintöjä saattaa tulla vuosittain muutamia kymmeniä.

Harjoitushallissa pentujen kouluttaminen on turvallista talvellakin. Hallin lattialla on keinonurmi ja purukerros. Rakennukseen voi ajaa myös autolla, jolloin poliisikoirat voivat harjoitella kohteeseen tuloa. Kuva: Dani Branthin / Yle

Hajukoulutusta varten Poliisikoiralaitoksella on hajutila, jossa koirat voivat harjoitella.

– Koiran ylivoimainen apu on nenä, se on miljoona kertaa parempi kuin ihmisen kyky. Toki me koulutamme koiria myös voimankäyttövälineiksi tarvittaessa puolustamaan ohjaajaansa, mutta onneksi niitä tehtäviä on huomattavasti vähemmän kuin hajutunnistustehtäviä.

Partiokoiria ja erikoiskoiria

Poliisikoirat voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Partiokoirat ovat lähinnä saksanpaimenkoiria ja belgianpaimenkoira malinoiseja. Erikoiskoiria on monesta eri rodusta terriereistä labradorinnoutajiin.

Vanhempi konstaapeli Juho Niemi on toiminut poliisikoiranohjaajana pian kolme vuotta. Hänen koiransa on belgianpaimenkoira malinois Uuno. Poliisikoiranohjaajalta vaaditaan paljon. Hänen tulee olla ennen kaikkea eläinrakas ja haluta toimia koiran kanssa myös vapaa-aikanaan.

– Koiran kanssa työskentely on haastavaa ja tietysti mukavaa. Se tuo paljon lisää poliisin normityöhön. Koira on mukana muun muassa kadonneen ihmisen etsinnässä, jäljestystehtävissä ja rikospaikalla esine-etsinnällä.

Poliisikoiranohjaaja sitoutuu koiraansa pennusta asti. Kuvassa vanhempi konstaapeli Juho Niemi ja belgianpaimenkoira malinois Uuno. Kuva: Dani Branthin / Yle

Poliisikoiralaitoksen johtaja Pekka Kokkonen muistuttaa, että poliisikoiraohjaajan työ on hyvin työsidonnaista, sillä koira on hänelle perheenjäsen. Työtehtävien jälkeen koira tulee kotiin mukaan ja ohjaajan on oltava valmis kouluttamaan koiraa myös vapaa-ajallaan.

Poliisikoiran on oltava rohkea

Poliisikoiran tärkein ominaisuus on rohkeus, mutta myös koiran fysiikan täytyy olla kunnossa, sanoo Kokkonen.

– Me tarkastamme eläinlääkärillä kaikki meille hankittavat koirat, mutta koiran pitää myös uskaltaa lähteä erilaisille tehtäville, toimia erilaisilla pinnoilla, sietää kovia ääniä ja olla sosiaalinen eli tulla toimeen niin ihmisten kuin muiden koirien kanssa.

Poliisikoiralaitosta ympäröivä aita estää sivullisia joutumasta vaaraan poliisikoirien harjoitustilanteissa. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Poliisikoiran koulutus kestää jopa kolme vuotta, ja koira eläköityy kymmenen vuoden iässä. Uusia poliisikoiria tarvitaan jatkuvasti.

Poliisilla on sopimuksia pentujen hankinnasta koirankasvattajien kanssa, mutta joka vuosi muutamia pentuja joudutaan ostamaan myös ulkomailta, kertoo laitoksen johtaja Pekka Kokkonen.

Poliisikoirat kohtaavat työssään samanlaisia riskejä kuin poliisit. Joka vuosi poliisikoiriin kohdistuu väkivaltaa nyrkein, potkuin ja teräasein. Harjoituksissa näihin tilanteisiin pyritään varautumaan ennakolta.

Parin vuoden ajan partiokoirilla on ollut käytössä myös keveitä suojaliivejä.

– Onneksi hyvin pieni määrä poliisikoiria on menehtynyt työtehtävissä, toteaa Kokkonen.

