Ukrainalaisiakin tulee Suomeen Venäjän kautta enemmän kuin pari viikkoa sitten: "Monilla ei ole edes rahaa mennä pidemmälle"

Arseniy Svynarenko kertoo, että monelle ukrainalaiselle helpoin ja halvin reitti pois sota-alueelta on lähteä matkaan Venäjän kautta. Arkistokuva huhtikuulta 2022.

Venäjältä Suomeen tulevien ukrainalaisten määrä on kasvanut sen jälkeen, kun Venäjä julisti osittaisen liikekannallepanon.

Keskiviikkona Suomeen saapui vuorokauden aikana 136 ukrainalaista Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta. Viimeisen viikon aikana ukrainalaisia on tullut 680, kun aiempina viikkoina luku on ollut noin 500. Itärajan vilkkaimmat raja-asemat, Vaalimaa, Imatra ja Nuijamaa, sijaitsevat Kaakkois-Suomessa.

– Ukrainalaisten maahan saapuminen on kasvanut jonkin verran, vahvistaa apulaiskomentaja everstiluutnantti Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Suomessa on tällä hetkellä noin 38 000 ukrainalaista.

Miksi ukrainalaiset tulevat Venäjän kautta?

Puhelimeen vastaa ukrainalainen Arseniy Svynarenko. Hän kuuluu Ukrainalaisten yhdistys Suomessa -nimiseen järjestöön.

Svynarenko kertoo, että Venäjällä on tällä hetkellä noin 2,4 miljoonaa ukranalaista pakolaista. Suurin osa heistä on lähtenyt Etelä- ja Itä-Ukrainasta sotaa pakoon.

– Venäjän kautta tuleminen on helpoin reitti, kun lähtee pois miehitetyltä alueelta.

Vaalimaan raja-asema on itärajan vilkkain rajanylityspaikka. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Svynarenko ei tiedä ainuttakaan Venäjällä asuvaa ukrainalaista, joka olisi tullut Suomeen silloin, kun pakolaisia tuli paljon kerralla. Sama havainto on tehty myös rajavartiostossa.

– Lähes kaikki Suomeen saapuneet ukrainalaiset ovat lähteneet sotaa pakoon. Suomeen saapumiseen Venäjän kautta on varmasti monta syytä. Usein Suomeen tullaan siksi, koska ollaan lähdetty liikkeelle Itä-Ukrainasta, jolloin matkareitti on looginen, sanoo apulaiskomentaja Jukka Lukkari.

Venäjän kautta saavuttaessa ensimmäiset vastaan tulevat maat ovat Suomi ja Viro.

– Monilla ei ole edes rahaa mennä pidemmälle, sanoo Svynarenko.

Ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon Suomen lähiseuduilla, esimerkiksi Pietarin alueella, on ukrainalaisia pakolaisia. Pietarissa toimii kuitenkin vapaaehtoisten ryhmä, joka yrittää auttaa ukrainalaisia poliisilta ja turvallisuuspalvelulta salassa.

– Vapaaehtoiset yrittävät auttaa ukrainalaisia pakolaisia pääsemään esimerkiksi Viroon. Silloin tällöin saan heiltä avunpyyntöjä. Nämä auttajat ovat usein opposition kannattajia. He ovat peloissaan, että mitä heille käy, kun he yrittävät auttaa ukrainalaisia pois maasta, kertoo Suomessa asuva ukrainalainen Arseniy Svynarenko.

Mitä käy ukrainalaisille Venäjällä, jos raja menee kiinni?

Jos Suomi laittaa venäläisturisteilta rajan kiinni, se ei vaikuttaisi ukrainalaisiin tulijoihin.

– He voivat edelleen saapua maahan aiempien periaatteiden mukaan, toteaa Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Kimurantimpi tilanne tulee, jos Venäjän raja menee kiinni venäläisviranomaisten päätöksellä. Jäävätkö ukrainalaiset mottiin Venäjälle?

– En tiedä. Mielenkiintoista nähdä, mitä rajaa hallitsevat Venäjän viranomaiset tekevät.

Svynarenkon mielestä Suomessa olisi tärkeä saada raja kiinni venäläisturisteilta.

– Kävin vastikään vastaanottokeskuksessa, jonka edessä oli ukrainalaiskilvissä oleva auto. Auton koko kylki oli pienissä rei'issä ohjuksen räjähdyksestä. Ihmiset ovat kokeneet hirveitä asioita, ja tänne tultuaan he näkevät kaduilla paljon venäläisiä autoja, joissa on sodan kannatustekstejä. Monelle se on kova stressi.

