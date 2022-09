Viron villi inflaatio puree jo keskiluokkaa – talvi pelottaa Sarvien perhettä, sillä kaikki säästökeinot ovat käytössä eivätkä rahat riitä

Tallinnalainen Sarvien perhe on joutunut sopeutumaan Viron huimaan inflaatioon, tässä perheen vinkit energiansäästöön

Jo joka kolmannella virolaisella on vaikeuksia tulla taloudellisesti toimeen. Kuluttajahinnat olivat elokuussa 25 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Sähkön ja kaasun hinta on moninkertaistunut.

TALLINNA Keskitallinnalaisella Järven asuinalueella vihmoo ja tuulee. Kerrostalon ylimmässä kerroksessa asuvan Sarvien perheen aikuisten pukeutumiskoodi on lämpimät sukat ja villapuserot.

– Lämmityskausi ei ole vielä alkanut, sanoo Hannes Sarv.

Äänessä on helpotusta. Patterit pyritään pitämään kylminä niin pitkään kuin mahdollista. Viime talven kaasulaskujen tuoma järkytys on tuoreessa muistissa.

– Kaksi kuukautta maksettiin sellaisia laskuja että ajattelin: jotakin vielä tämän lisäksi ja meidän perhe on aika heikossa hapessa, isyyslomalla oleva Sarv kertoo.

Alkuvuoden pelasti valtion tukipaketti. Hallitus maksoi verovaroin osan kotitalouksien lämmitys- ja sähkölaskuista.

Viime joulukuun jälkeen on kuitenkin ehtinyt tapahtua. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja Viron inflaatiolukemat ovat takoneet ennätyksiä joka kuukausi.

Elokuussa sähkölasku oli viime vuoteen verrattuna kolminkertainen, vaikka kulutuksemme laski kolmanneksen, Hannes Sarv manaa. Kuva: Jan Erik Kooli / Yle

– Aiemmin olimme hyvin pärjäävää keskiluokkaa. Nyt kun inflaatio vie säästöjämme, tuntuu että alamme olla alempaa, kohta kenties köyhää keskiluokkaa, toteaa Deisi Helemäe-Sarv.

Viron kuluttajahintojen vuosimuutos oli Eurostatin mukaan (siirryt toiseen palveluun) elokuussa jo 25,2 prosenttia. EU-alueen keskiarvo oli 9,1 prosenttia.

Hintojen nousun veturina on toiminut energian hinta. Viron tilastoviraston mukaan sähkön hinta (siirryt toiseen palveluun) oli elokuussa noussut vuodessa 206 prosenttia ja kaasun hinta 244 prosenttia. Polttoaine oli 31–47 prosenttia kalliimpaa.

Sarvien perheelle hintalaukka on merkinnyt kaiken kattavaa sopeutumiskuuria.

Voileipägrilli, tehosekoitin ja moni muu keittiökone on laitettu pois silmistä. Uunin ja lieden tilalle on tullut kiertoilmakypsennin. Pistokkeet irrotetaan pistorasioista aina laitteiden käytön jälkeen.

Myös sähköllä toimiva lämminvesivaraaja on lähtökohtaisesti poissa päältä. Ylen vieraillessa se kytkettiin, koska perheen pojat olivat tulossa treeneistä.

Perheen tuoreimman tulokkaan Ingridin hyvinvointi pitää huolen siitä, etteivät Sarvet sorru energian säästämisessä äärimmäisyyksiin. Kuva: Rain Kooli / Yle

– Kun kala alkoi kallistua, punalihainen kala poistui heti ruokalistaltamme. Nyt hinta on normalisoitunut, mutta ostamme sitä edelleen tyyliin kerran kuukaudessa tilipäivänä, Deisi Helemäe-Sarv kuvailee muuttuneita kulutustottumuksia.

Aiemmin perheessä oltiin totuttu tekemään ostoksia niitä pahemmin miettimättä. Nyt juostaan tarjousten perässä.

– Ainoa josta emme ole halunneet säästää ovat lasten harrastukset. Mutta ehkä joskus joutuu tekemään senkin, Helemäe-Sarv huokaa.

Hän muistelee omaa lapsuuttaan juuri itsenäisyytensä palauttaneen Viron maaseudulla 1990-luvun alkuvuosina.

– Muistan että vanhempani ruokkivat ensin meidät lapset ja söivät sitten itse, jos jotakin jäi. Onkohan minulla kohta edessä sama valinta, Helemäe-Sarv pohtii.

Viron hallitus sääti äsken poikkeuslain, jolla valtionyhtiö Eesti Energia pakotetaan myymään sähköä kohtuulliseen toimitusvelvollisuushintaan. Hannes Sarven mukaan tuet eivät tilannetta ratkaise. Markkinat pitää saada toimimaan oikein. Kuva: Jan Erik Kooli / Yle

Inflaatio koettelee virolaisia yhä kovemmalla kädellä. Tuoreimman kyselytutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) jo lähes kolmanneksella virolaisista on toimeentulovaikeuksia. Taloudellista epävarmuutta tuntee 59 prosenttia kansasta.

Niinpä varsinkin virolaisen keskiluokan säästöt ovat alkaneet sulaa. Viron Pankin tilastojen mukaan virolaisten talletusten kokonaismäärä vähenee (siirryt toiseen palveluun) keskimäärin 20 miljoonan euron kuukausitahtia.

Eikä lähitulevaisuuskaan näytä hyvältä. Viron Pankki ennustaa tälle ja ensi vuodelle taantumaa (siirryt toiseen palveluun). Talouden ainoa myönteinen merkki on korkea työllisyys.

Monen tuotteen ja palvelun hinta hipoo suomalaista tasoa. Virolaisten keskitulot ovat kuitenkin vain 1 685 euroa ja mediaanitulot 1 400 euroa. Se on alle puolet Suomen tulotasosta.

Perheen pojat osallistuvat energian säästämiseen rajoittamalla ruutuaikaansa. Kuva: Jan Erik Kooli / Yle

Sarvien perheessä säästöinto on tarttunut myös Joseph- ja Mathias-poikiin. Heidän ruutuaikaansa on osana sähkönsäästöä rajoitettu kahteen tuntiin päivässä. He ovat kuitenkin luopuneet siitäkin ajasta lähes kokonaan.

Tämä muistuttaa Hannes Sarvea niin ikään 1990-luvun pula-ajasta.

– Polttoainetta ei ollut eikä ruplalla ollut mitään arvoa. Luovuin tuolloin teehen laitettavasta sokerista ikään kuin omana panoksenani säästötalkoisiin, Sarv muistelee.

Perheen poikien käytöksessä on hänestä samaa pyrkimystä solidaarisuuteen.

– Olemme tosin miettineet, että pitäisikö höllentää jatkuvaa säästämisestä puhumista. Eihän tässä ole tarkoitus pelotella lapsia, Sarvet kertovat.

