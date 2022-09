Tilanne idässä kiristyy ja koko Euroopan turvallisuustilanne vaikeutuu – puolustusministeri A-studiossa: Eskalaatioriski on olemassa

Tiettyä eskalaatioriskiä on tällä hetkellä olemassa, sanoo Antti Kaikkonen

Räjähdykset Itämerellä saattoivat hetkellisesti viedä huomiota pois Ukrainan tapahtumista. Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan Suomen lähialueilla tilanne on edelleen rauhallinen.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan koko eurooppalainen turvallisuusympäristö on muuttunut Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa yhä vaikeammaksi.

Venäjän odotetaan pyrkivän liittämään laittomasti osia miehitystä Ukrainasta itseensä äskettäin päättyneiden valekansanäänestysten jälkeen. Lisäksi maa on julistanut liikekannallepanon, joka puolestaan on aiheuttanut laajaa kansalaisten pakenemista yli rajojen.

–Ei vain Suomen vaan koko Euroopan osalta kehityskulut ovat hankalia. Meillä on tilanne, jossa Venäjä on laittanut liikekannallepanon toimeen, tällä hetkellä mobilisoi väkeä kohti Ukrainaa. Sitten ovat nämä kansanäänestykset, yhä löyhempi puhe jopa ydinaseiden käytöstä. Kyllä tässä on valitettavasti tiettyä esklaatioriskiä olemassa, Kaikkonen totesi A-studion lähetyksessä keskiviikkona.

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) muistutti, että löysiin puheisiin ei ole syytä kuitenkaan reagoida liioitellusti.

– Ydinaseella uhkailuun on toki suhtauduttava vakavasti, mutta siitä näkökulmasta, että länsimailla on suunnitelma sen varalle, jos näin todella tapahtuisi. En pidä ydinaseiden käyttöä todennäköisenä, pidän sitä äärimmäisen epätodennäköisenä. Mutta pitää muistaa, että jos Venäjä pystyy vaikuttamaan meidän toimintaamme Ukrainan osalta uhkailemalla ydinaseella, niin se tulee jatkamaan uhkailua, Halla-aho totesi.

Alkuviikosta havaitut räjähdykset Itämerellä Ruotsin ja Norjan talousvesillä ja Nord Stream -kaasuputkien kärsimät vauriot on tulkittu sabotaasiksi, johon kykenee vain valtiollinen tai saman koko luokan toimija.

Viranomaisten arvion mukaan tilanne ei aiheuta Suomelle välitöntä sotilaallista uhkaa, vaikka esimerkiksi Merivartiosto on ottanut Suomen lähivesien kaasuputket ja meriliikenteen erityisvalvontaan.

–Kun keskellä Itämerta räjähtelee, siihen suhtaudutaan vakavuudella. Puolustusvoimat säätelee omaa valmiuttaan tilanteen vaatimalla tavalla, mutta siitä ei ole käytäntönä tarkemmin tiedottaa, Kaikkonen summasi.

Halla-ahon mukaan iskujen motiivit voivat olla moninaiset, mutta yksi oleellinen saattaa olla harhautus. Toisaalta operaatio ei välttämättä seuraa tavanomaista logiikkaa.

– Olisiko tämä operaatio looginen Venäjän kannalta? Ei tietenkään meidän näkökulmastamme, mutta emme voi luottaa siihen, että venäläinen ajattelutapa on samanlainen kuin omamme. Siellä voidaan hyvinkin ajatella, että isku siviilikohteeseen tai infraan voi olla jonkinlainen opetus, Halla-aho totesi.

