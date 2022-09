Venäläisten virta Suomeen väheni yllättäen – Pelästyttikö rajan lähelle tuotu kontti rajanylittäjät?

Venäläisten maahantulijoiden määrä on romahtanut noin puoleen siitä, mitä se on viime päivinä ollut. Syitä voi olla monia, mutta rajavartioston tiedossa on, että venäläisviranomaiset ovat lisänneet toimintaansa rajan toisella puolella.

Torstaiaamuna Vaalimaan rajanylityspaikalla oli selvästi hiljaisempaa kuin aiemmin tällä viikolla. Kuva: Kalle Purhonen / Yle