NYT julkaisee venäläissotilaiden puhelinkeskusteluja – siviilien surmaamista, ryöstelyä ja pettymystä sodanjohtoon

Ukrainan poliisiviranomaiset ovat kuunnelleet tuhansia venäläissotilaiden käymiä puheluita. The New York Times on saanut puhelutallenteet haltuunsa ja kääntänyt runsaasti alatyyliä sisältävät keskustelut englanniksi.

Butšasta on löydetty joukkohaudoista yli 300 ihmiset ruumiit. Kuva: Vojtech Darvik Maca / AOP