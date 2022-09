Ylen tiedot: Sote-valiokunta linjasi, että aborttiin tarvitaan enää yhden lääkärin lausunto

Nykyisin raskauden keskeytykseen vaaditaan kahden lääkärin lausunto. 1970-luvulta peräisin olevaa aborttilainsäädäntöä on moitittu vanhentuneeksi.

Ylen tietojen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistö katsoo, että laista pitää poistaa nykyisin raskauden keskeytykseen vaadittava kahden eri lääkärin lausunto. Muutoksen jälkeen raskauden keskeytykseen riittäisi yhden lääkärin lausunto.

Raskaana olevan ei tarvitsisi myöskään esittää enää erityisiä sosiaalisia tai muita perusteita saadakseen abortin, vaan raskaus voidaan keskeyttää kahteentoista raskausviikkoon asti hänen pyynnöstään.

Hallituksen rivit rakoilivat äänestyksessä.

Muutoksen kannalla olivat valiokunnassa SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton, RKP:n ja kokoomuksen edustajat.

Keskustan ja osa perussuomalaisten edustajista taas oli muutosta vastaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut torstaina valmiiksi mietintönsä aborttilakiin muutoksia ajaneesta Oma Tahto 2020 -kansalaisaloitteesta. Samalla on käsitelty kansanedustajien tekemää lakialoitetta. Molemmissa aloitteissa on ehdotettu lukuisia muutoksia aborttilainsäädäntöön.

Keskusta on tehnyt mietintöön vastalauseen, joten se ei ole yksimielinen. Tämä tarkoittaa, että kun mietintö etenee täysistuntoon, siitä tullaan vielä äänestämään.

Muutosta lakiin ajaneiden mielestä nykyinen aborttilainsäädäntö on vanhentunut naisten itsemäärämisoikeuden näkökulmasta. Se on peräisin 1970-luvulta. Suomessa on voimassa Pohjoismaiden tiukin laki raskauden keskeyttämisestä.

Kahden lääkärin lausunnon poistuminen ja muut muutokset vähentävät myös terveydenhuollon kuormitusta.

