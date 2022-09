Houkutinraha toi työntekijöistä jopa ylitarjontaa Oulun kotihoidon lakon aikana – pääluottamusmies: "Muutama on eronnut liitosta lakon takia"

Houkutinrahaksikin kutsuttu korotettu siirtokorvaus on jopa 15 kertaa normaalitilannetta suurempi. Siihen ovat tarttuneet muun muassa ne, jotka eivät kuulu liittoon.

Oulun kotihoidon lakko on käynnissä kolmatta päivää. Oulun vastaavan vanhustyön johtajan Maria Vahtolan mukaanyleistilanne lakon aikana on ollut rauhallinen ja henkilöstöä on ollut tarpeeksi.

– Varautumissuunnitelman mukainen henkilöstömäärä on täyttynyt kaikkina kolmena lakkopäivänä, kertoo Vahtola.

Normaalitilanteessa Kontinkankaan–Myllyojan kotihoidossa hoitajamitoitus on 40 työntekijää päivässä. Lakon aikana mitoituksen tavoitellaan olevan 35 hoitajaa. Tällöin aamuvuoroissa työskentelisi 20 hoitajaa ja iltavuoroissa 15.

Vahtolan mukaan tiistaina aamussa oli 22 ja illassa 16 hoitajaa. Keskiviikkona luvut olivat juuri tavoitteen mukaiset: aamussa 20 ja illassa 15 työntekijää. Ennakkotietojen mukaan myös torstain osalta mitoitus täyttyy.

Oulun kaupunki maksaa lakkopäivinä töihin tuleville korotetun siirtokorvauksen eli 120 euroa päivältä. Siirtokorvaus tulee normaalin palkan päälle. Tavallisesti siirtokorvaus on 10 prosenttia palkasta, mikä on lähihoitajan palkassa noin 8 euroa, eli lakkoajan korotus on suhteellisen suuri.

Ammattiliitoilla korotetusta siirtokorvauksesta ristiriitaiset tunnelmat

– Jäsenet ovat aika rauhallisesti suhtautuneet tähän, mutta muutama on eronnut liitosta lakon takia, sanoo Oulun kaupungin Tehyn pääluottamusmies Anna-Maija Taanila.

Taanila arvelee, että eroamisten taustalla on halu tehdä hoitotyötä ja huoli asiakkaista.

– Työtä on tehty jo pitkään vähällä väellä. Työntekijät ovat joustaneet ja venyneet, tehneet tuplavuoroja, ja asiakaskäyntejä on lyhennetty. Työnantajan olisi pitänyt olla huolissaan jo aiemmin tästä kotihoidon tilanteesta, eikä vasta nyt kun olemme lakossa, toteaa Taanila.

Oulun kaupunki ja ammattiliitot Tehy ja Super neuvottelivat alkuviikosta suojelutyöstä lakkokohteisiin, mutta tällä hetkellä henkilökuntaa on enemmän kuin on tarve.

– Hoitajia on normaalia enemmän, eivätkä kaikki asiakkaat ole paikalla ja omaisetkin ovat ottaneet osaa hoitoon. Henkilöstöä on nyt jo vähän liikaa, sanoo Taanila.

Työntekijöitä on haalittu laajalti

Oulun kotihoidon lakko on tähän mennessä ollut Suomen ainoa lakko nykyisten työkiistojen aikana, esimerkiksi Helsingissä käräjäoikeus kielsi lakon.

Pääluottamusmies Taanila pohtii, toimiiko Oulun kotihoidon lakko tien avaajina muillekin. Hänen mielestään on selvää, että korotettu siirtokorvaus on auttanut saamaan työvoimaa.

– Tietenkin se raha on houkutellut siirtymään, ja sitten he, jotka eivät kuulu liittoon, ovat tietenkin töissä. Tämä on hyvin visainen asia, kertoo Taanila.

Vastaavan johtajan Vahtolan mukaan henkilöstöä on koottu lyhytaikaisista sijaisista, vapaaehtoisesti yksikköön siirtyvistä, esihenkilöistä, vuokratyöfirmoista ja maanantaina neuvotellun suojelutyön kautta.

– Kyllä kotihoidossa on ollut jo pidempään henkilöstön saatavuushaasteita niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella. Haasteet ovat yhteisiä, mutta lakkotilanteessa meidän on ollut Oulun kaupunkina pakko miettiä, miten turvaamme asiakkaan hoidon näinä poikkeuksellisina päivinä, sanoo Vahtola.

Oulu kotihoidon lakko päättyy perjantai-iltana.

