Matkakauppaa on alkanut leimata ostajien varovaisuus – etelänloman varaamista harkitaan nyt pitkään

Ensi talven – mutta erityisesti kevään ja kesän – etelänmatkojen myyntiä leimaa nyt kuluttajien varovaisuus. Suomen matkailualan liiton mukaan ihmiset harkitsevat nyt matkan ostamista aiempaa pitempään ja matkat varataan normaalia myöhemmin. Liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti arvioi, että olosuhteet huomioon ottaen ensi talven tilanne ei näytä kuitenkaan huonolta:

– Kun ottaa huomioon ympärillä olevat epävarmuustekijät, talvi näyttää yllättävän hyvältä. Mutta myös matkakaupassa näkyy muun kuluttajakysynnän trendi, jossa ihmiset harkitsevat aiempaa pitempään ja varaukset tehdään yleensä normaalia myöhemmin. Tämä tuo tietenkin epävarmuutta matkanjärjestäjille siitä, menevätkö tuotteet kaupaksi.

– Erityisesti kevään ja ensi kesän matkojen varauksissa näkyy nyt pitkä harkinta-aika, kertoo Mäki-Fränti.

Koronapandemia ja kallis polttoaine tuovat hintapaineita

Ukrainan sodan heijastusvaikutusten lisäksi koronapandemia vaikuttaa matkakauppaan edelleen. Sen jäljiltä tarjolla oleva matkakohteiden valikoima on kapeampi, varsinkin Aasiassa. Tällä on taas omanlaisiaan vaikutuksia, sanoo Heli Mäki-Fränti.

– Monessa kohteessa esimerkiksi majoituskapasiteetti on pienempi kuin ennen pandemiaa. Samoihin kohteisiin on tulijoita eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa. Siinä kisaillaan sitten monen maan matkustajien kanssa niistä petipaikoista ja muista palveluista. Se tietenkin on osaltaan nostamassa näiden palveluiden hintaa. Mutta matkanjärjestäjien hinnanmuutokset eivät näppituntumalla ole mielestäni silmiinpistäviä. Näitä alkaen-hintoja voi löytää suurin piirtein samalta tasolta kuin ennen pandemiaa.

– Toki polttoaineen hinnannousukin alkaa näkyä matkustamisen hinnassa, lisää Mäki-Fränti.

Eksoottista kaukomatkaa halajava voi joutua nyt pettymään, sillä varsinkin esimerkiksi Aasiassa kohteita on tarjolla rajatusti.

– Thaimaakin on aika vaatimattomissa luvuissa verrattuna parhaimpiin aikoihinsa. Siellä oli pitkään terveysturvallisuuteen liittyviä rajoituksia. Se on ehkä jäänyt ihmisille mieleen ja hidastanut Thaimaan elpymistä matkakohteena, arvioi Mäki-Fränti.

Matkaan tasokkaasti, mukaan vauvat ja vaarit

Koronapandemian aikainen paikallaanolo ja patoutunut tarve päästä matkalle näyttää muuttaneen myös lomailijoiden toiveita. Moni on valmis nostamaan matkansa tasoa esimerkiksi korottamalla matkustusluokkaa ja valitsemalla tasokkaan hotellin, kertoo Mäki-Fränti.

– Selkeästi näkyy se, että ihmiset ovat halunneet panostaa tyyrimpiin matkoihin. Ehkä on ajateltu, että kun on oltu kotosalla pahimmillaan pari-kolme vuotta ja siltä ajalta on kenties säästynyt matkarahaa, niin ollaan valmiita maksamaan pienestä luksuksesta ja hemmottelusta.

– Tämä ei ole pelkästään suomalainen ilmiö vaan se näkyy ihan selvästi myös Euroopan tasolla.

Mäki-Fräntin mukaan nykyään on myös suosittua lähteä matkalle porukalla usean sukupolven kera.

– Se on selkeä trendi. Mukana ovat mummot, lapsenlapset ja vanhemmat. Näyttää siltä, että haetaan laatu-aikaa laajennetulle perheyhteisölle.

