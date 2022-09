Protestiaallon keskellä oleva Iran taistelee omia kurdejaan vastaan Irakissa – drone- ja ohjusiskuissa myös siviiliuhreja

Iran on iskenyt useisiin kohteisiin Pohjois-Irakin kurdialueella. EPA

Iran on jo useiden päivien ajan tehnyt iskuja Pohjois-Irakin kurdialueelle. Tykistöllä, droneilla ja ohjuksilla tehtyjen iskujen kohteena on Irania vastustavia kurdiryhmiä, joilla on leirejä Pohjois-Irakissa.

Iran on syyttänyt kurdeja Iranissa jatkuvien protestien kiihdyttämisestä. Maassa puhkesi laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun moraalipoliisin kiinniottama kurdinainen Mahsa Amini kuoli poliisin käsissä.

Syyskuun puolivälissä Teheranissa kuollut 22-vuotias Amini oli kotoisin Iranin kurdialueella sijaitsevasta Saqqezin kaupungista.

Iranin Pohjois-Irakiin tekemissä iskuissa kerrottiin eilen kuolleen ainakin 13 ihmistä ja yli kolmekymmentä on haavoittunut.

Vajaat 70 kilometriä kurdialueen pääkaupungista Erbilistä sijaitseva Koyan kaupunki oli rajujen iskujen kohteena. Koyassa sijaitsee iranilaisen Iranin Kurdistanin demokraattisen puolueen KDPI:n päämaja.

Kuolleiden joukossa siviilejä

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Koyassa olevat iranilaiset kurdipakolaiset ovat myös kärsineet iskuista. Uhrien joukossa on pakolaisia ja muita siviilejä. Irakin kurdialueen viranomaiset kertoivat, että iskuissa kuoli muun muassa raskaana oleva nainen.

Iranilaismedian mukaan iskuissa on käytetty muun muassa Shahed-droneja, joita Iran on toimittanut myös Ukrainassa sotiville Venäjän joukoille.

Iran on tehnyt ohjus- ja droneiskuja muun muassa Koyan kaupunkiin, josta on alle 70 kilometriä kurdialueen pääkaupunkiin Erbiliin. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Iranissa arvioidaan olevan yli 10 miljoonaa kurdia. Alueen maista vain Turkissa on suurempi kurdiväestö.

Useilla kurdien itsemäärämisoikeuden puolesta asein taistelevilla iranilaisilla kurdiryhmillä on leirejä ja toimistoja Pohjois-Irakissa. Iran on ilmoittanut, että se jatkaa iskujaan alueelle, kunnes iranilaisryhmien toiminta pysäytetään.

Pohjois-Irakin kurdeilla on käytännössä ollut itsehallinto vuoden 1991 Irakin sodasta lähtien mutta naapurimaiden iskut heikentävät turvallisuutta.

Kahden naapurimaan tulen välissä

Iranin lisäksi kurdisissejä vastaan taistelee Pohjois-Irakissa Turkki. Turkki sanoo murskanneensa hyvin pitkälle Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n omien rajojensa sisäpuolella. Se yrittää nyt häätää PKK:n sissit myös Irakista. Turkilla on lukuisia tukikohtia Pohjois-Irakissa ja maa tekee myös droneiskuja alueelle.

Myös Turkin iskuissa on kuollut siviilejä. Heinäkuussa 9 ihmistä kuoli, kun Turkin joukot tulittivat lomakohdetta Pohjois-Irakin lähellä Zakhon kaupunkia. Turkki syytti piknikalueelle osuneesta iskusta PKK:ta.

Irakin keskushallitus tuomitsee naapurimaiden tekemät iskut, mutta se on liian heikko pysäyttääkseen ne.

