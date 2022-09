Eläinlääkärin tarkastuksissa löytyi Kuusamon Suurpetokeskuksen toiminnasta vakavia puutteita: osa elämistä on kärsinyt kivuista

Erityisesti eläinten hammashuolto on avin mukaan laiminlyöty. Osalla eläimistä on hampaissa pahoja hampaiden ytimiin asti johtavia kulumia.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Kuusamon Suurpetokeskuksesta tekemässä eläintarhaluvan peruuttamispäätöksessä esitetään laajasti suurpetokeskuksen toiminnassa esiintyviä eläinsuojelulain ja eläinsuojeluasetuksen vastaisia puutteita.

Suuren huomion päätöksessä saa eläinten huono suuterveys. Muun muassa heinäkuussa lopetetun Vyöti-karhun hampaat olivat eläinlääkärien tutkimusten mukaan huonossa kunnossa, kulumat ulottuivat useissa hampaissa ytimeen asti.

Lisäksi karhulla oli krooniset, pitkälle edenneet nivelrikkomuutokset useissa nivelissä. Patologin mukaan nivelrikko on aiheuttanut karhulle pitkäaikaista kipua.

Karhun todettiin myös loukanneen itseään jossakin vaiheessa niin, että loukkaantumisesta oli arpijälkiä muun muassa keuhkoissa.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Kuusamon Suurpetokeskus Oy ei ole reagoinut Vyöti-karhun kipuoireisiin riittävästi.

Suurimmalla osalla eläimistä vaurioita hampaissa

Kolmella viidestä karhusta löytyi tutkimuksissa yhden tai useamman hampaan kruunumurtumia tai kulumia, joista on yhteys hampaan ytimeen. Samoja oireita oli yhdellä neljästä ilveksestä ja kolmella neljästä koirasudesta.

Terveystarkastusten yhteydessä valtaosalla tutkituista eläimistä, lähes 80 prosentilla, todettiin hammasmurtumia.

"Kun otetaan huomioon myös heinäkuussa lopetetun Vyötin hammasmuutokset, voidaan todeta, että tutkituista tarhan eläimistä yhdellätoista neljästätoista on löydetty hampaiden kruunumurtumia tai hampaiden pahaa kulumista", avin perusteluissa todetaan.

Juuso-karhu tuli tunnetuksi maalaustaiteestaan. Läänineläinlääkärin mukaan se ei ole ollut karhulle sopivaa virikettä. Kuva: Kuusamon suurpetokeskus

Eläinlääkärin terveystarkastuksissa tekemien havaintojen perusteella aluehallintovirasto pitää todennäköisenä, että Kuusamon Suurpetokeskuksessa eläimille tarjottu ravinto on voinut lisätä hammaskiven muodostusta. Massaksi jauhettu pehmeä ravinto ei tarjoa eläinlääkärin mukaan hampaille lainkaan mekaanista puhdistusta eikä myöskään virikkeitä eläimille.

Kuusamon Suurpetokeskuksen tarhavastaava Pasi Jäntti muistuttaa, että tutkitut karhut ovat ikääntyneitä, jonka vuoksi muutokset hampaissa ovat luonnollisia, ei huonon ravinnon mukanaan tuomia.

– Tutkitut karhut ovat kaikki 20–30-vuotiaita. Niiden hampaat rapistuvat tietenkin iän myötä. Olemassa olevat hammasvaivat voidaan vielä korjata, ja korjataankin, Jäntti toteaa.

Koirasusi piti lopettaa kesken terveystarkastuksen

Suurpetokeskuksen oli avin kesällä antaman määräyksen mukaan järjestettävä eläimille tarkastuksia terveyden ja erityisesti hampaiden tutkimiseksi. Tarkastukset määrättiin tekemään nukutuksessa kaikkien muiden eläinten paitsi porojen kohdalla, porot oli avin mukaan mahdollista tarkastaa ilman nukutusta. Reetta- ja Tessu-karhua ei kuitenkaan ole tarkastettu nukutuksessa.

Yhdeltä koirasudelta eläinlääkäri löysi elokuun terveystarkastuksessa erittäin vakavan hammasmuutoksen ja täydelliseen sokeuteen johtaneen kaihin. Eläinlääkäri lopetti koirasuden välittömästi enempien kärsimysten välttämiseksi.

Kettua, poroja ja Aina-karhua ei oltu lainkaan tarkastettu määräyksen mukaisesti, joten avi tulkitsee, että yrityksellä ei ole näiden eläinten terveydentilasta riittäviä tietoja.

Aluehallintoviraston mukaan eläinten pitopaikat eivät ole olleet karkaamisen estäviä eivätkä eläimille turvallisia, eikä Kuusamon Suurpetokeskuksella ole tällä hetkellä sopivia tiloja sairaiden eläinten hoitamiseen ja eristämiseen muista eläimistä.

Yritys on kertonut selvityksessään aville, että eläintarhalle aiotaan hankkia niin sanottu sairaalakontti, jossa on tilat lääkintätoimille sekä myös eläinten seuranta- ja toipumistila, josta eläimellä on pääsy aidattuun ulkotarhaan.

Avin perusteluissa todetaan, että eläimistä löytyneet hammas- ja nivelrikkomuutokset voivat olla seurausta "erilaisista olosuhdeongelmista ja/tai puutteellisesta tai viivästyneestä hoidosta".

Läänineläinlääkäri on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen eläinten terveydestä huolehtimiseen jo aiemmin: Kuusamon Suurpetokeskus teki eläinlääkärisopimuksen vasta vuonna 2019 avin suosituksesta.

Kuusamotalon edustalla paljastettiin Sulo ja karhu -patsas 2018 Suurpetokeskuksen perustaja Sulo Karjalaisen kunniaksi. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Ilvekset väärin sijoitettu, Manta ei ollutkaan naaras

Eläinten sijoittelu Kuusamon Suurpetokeskuksessa ei avin mukaan tue eläinten tarpeita. Esimerkiksi ilveksiä pidetään kolmen uroksen ja yhden naaraan laumassa, vaikka luonnossa ilves elää yksin. Suurpetokeskuksen eläintarhaluvassa oli lupa kahdelle uros- ja kahdelle naarasilvekselle sekä niiden pennuille, joten yritys rikkoo ilvesten kohdalla myös lupaehtoja.

Avin mukaan Suurpetokeskus ei ole ollut perillä eläinten sukupuolista eikä sukulaisuussuhteista. Elokuussa eläinlääkäri totesi, että Manta-niminen ilves on uros, eikä naaras, niin kuin yritys kertoi toukokuussa 2022 aville toimittamassaan eläinluettelossa.

Suurpetokeskus kertoi myöhemmin selvityksessään, että sukupuolen määrittämisessä on pentuaikana tapahtunut erehdys. Avin mukaan se voi olla mahdollista, mutta toimijan olisi pitänyt huomata asia vuonna 2020, kun Manta-ilves on nukutettu silmäluomioperaatiota varten.

Eläintarhan ongelmista on uutisoitu paljon huhtikuusta lähtien, kun kaksi karhua karkasi tarhasta. Toinen karkaaminen tapahtui syyskuussa.

Lue lisää:

Avi peruuttaa Kuusamon suurpetokeskuksen eläintarhaluvan – eläimet pitää siirtää toiseen eläintarhaan tai lopettaa lokakuun loppuun mennessä

Kuusamon suurpetokeskuksen eläimiä ei voida siirtää Korkeasaaren tai Ranuan ja Ähtärin eläintarhoihin

Kuusamon suurpetokeskus valittaa aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen – päätös eläinten lopettamisesta voi siirtyä

Poliisi on aloittanut esitutkinnan Kuusamon suurpetokeskuksesta