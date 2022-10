Jotta lähiruoka löytää ostajan, tarvitaan tarina – uusi paikallinen alkuperämerkki auttaa tuottajia erottautumaan kilpailijoista

Metsäojan tilan emäntä Anja Pasuri kertoo, että karjaa on nyt runsaat 40 yksilöä. Joskus määrä on ollut lähes tuplasti suurempi. Koska tila haluaa pysyä omavaraisena rehun suhteen, nykyinen määrä on sopiva.

Kuva: Outi Parikka / Yle