Potilaspaikkojen määrä vähenee, mutta jokainen potilas saa oman huoneen – näin Taysin psykiatristen tilojen muutto vaikuttaa hoitoon

Taysin uusissa tiloissa sairaansijoja on vähemmän kuin vanhoissa. Uusissa tiloissa etuna on kuitenkin yhden hengen huoneet, jotka mahdollistavat potilaille enemmän henkilökohtaista tilaa. Toimittaja Juha Kokkalan haastattelussa Taysin toiminnallinen projektipäällikkö Hannu Hunnakko. Kuvaaja Helmi Holopainen / Yle.

Pirkanmaan aikuispsykiatrian toiminnot muuttavat Nokialta Tampereelle helmikuussa 2024. Uudessa rakennuksessa on panostettu potilasturvallisuuteen.

Pirkanmaalla aikuispsykiatrian toiminnot siirretään Nokian Pitkäniemestä Taysin Keskusairaalan alueelle Tampereelle vuoden 2024 alussa. Samalla potilaspaikkojen määrä vähenee kuudella: Pitkäniemessä paikkoja on ollut 190, kun taas uusissa tiloissa paikkoja on 184.

Projektipäällikkö Hannu Hunnakko Taysin aikuispsykiatriasta perustelee asiaa sillä, että uuden hyvinvointialueen myötä yhteistyötä voidaan parantaa nykyisestä niin sairaan- kuin avohoidon osalta.

–Tätä kautta ajatellaan, että yksittäisen potilaan hoitoajat ovat laadullisesti parempia, mutta myös ajallisesti voidaan päästä lyhyemmässä aikataulussa potilaan kotiutusvaiheeseen.

Tilat muuttuvat muuton myötä paljon. Pitkäniemessä yhdessä huoneessa on kahdesta kolmeen potilasta, kun taas uusissa tiloissa potilailla on oma huone, joissa on oma vessa ja suihku. Ikäihmisten yksiköissä neuropsykiatrian osastolla kuitenkin kaksi kahden hengen huonetta.

– Omassa huoneessa potilaalla on parempi kyky hallita omaa reviiriä. Hänellä on paikka, johon vetäytyä, jos vaikka osaston puolella on levotonta, Hunnakko sanoo.

Hunnakon mukaan rakentamisessa on panostettu niin potilaiden kuin henkilöstön turvallisuuteen.

– Potilasturvallisuus on tärkeää viihtyvyyden rinnalla.Esimerkiksi erilaisia kätköpaikkoja, kolosia huoneissa ja rakenteissa on pyritty minimoimaan. Ainahan kaikki on mahdollista, mutta lähtökohtana on pidetty turvallisuutta.

Yhteensä psykiatrisia osastoja tulee uusissa tiloissa olemaan 13,nyt Pitkäniemessä 12.

Hunnakon mukaan uudet tilat on rakennettu joustavasti. Se tarkoittaa sitä, että uusissa tiloissa on kaksi osaa, jossa toisessa on tiloja potilaille ja toisessa työntekijöiden toimitiloja.

– Jos oikein mahdottomaksi menee tulevina vuosikymmeninä, niin periaatteessa työntekijöiden tiloista voidaan tehdä lisää vuodeosastoja. Se tiedetään, että väestön kasvuennuste on Pirkanmaalla aika pystysuoraan menevä viiva. Se on monessa mielessä positiiviinen asia, mutta se voi tarkoittaa kasvua myös sairaanhoidon tarpeelle.

Uudessa rakennuksessa paljon yhteiskäyttötilaa

Muuton myötä luonnollisesti myös työntekijöiden tilat muuttuvat.

Uudessa rakennuksessa on paljon yhteiskäyttötilaa, jota Hunnakko kuvaa olohuoneeksi. Tarkoitus on, että näihin tiloihin ei lähtökohtaisesti tehdä erillisiä työtiloja.

– Niitä toki on olemassa. Poliklinikkatiloissa on vastaanottotilat ja toimistot, joissa on työpisteet. Niissä voi kirjata asioita, soittaa puheluita ja tehdä muita vastaavia asioita, joihin tarvitaan suljettu tila.

Osastoilla on myös ryhmähuoneita, joita voi varata. Syynä olohuonetiloille on Hunnakon mukaan se, että työntekijät ovat potilaiden kanssa.

Hunnakko pitää yhden potilaan huoneita hyvänä myös tästä syystä, että hoitosuhdekeskustelua ja muita hoidollisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa potilaan omassa huoneessa, jolloin erillisten toimistotilojen tarve on vähäisempää.

Mukana myös uutta tekniikkaa

Muuton Pitkäniemestä Taysin keskussairaalan alueelle on tarkoitus tapahtua helmikuussa 2024.

– Arkinen toiminta potilashoidon osalta käynnistyy saman tien, kun olemme muuttaneet. Kuitenkin vakauttamiseen menee oma aikansa, koska olemme uusissa tiloissa ja uudessa kampuksessa on myös uutta ja sellaista modernia tekniikkaa, mitä Pitkäniemessä ei ole, Taysin Hannu Hunnakko sanoo.

Hunnakon mukaan syksyllä 2023 on tarkoitus perehdyttää henkilökuntaa uusiin tiloihin. Oman aikansa vie sekin, että Taysin kampuksen yhteistyökumppaneiden kanssa luodaan yhteistyötä.

