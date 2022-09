Risto E.J. Penttilä: Vielä viime viikolla olisimme puhuneet Venäjän korttitalon hajoamisesta, nyt Putin pitää meitä varpaillaan

Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksissä mielenkiintoisinta on, että Putin on näyttänyt voivansa yllättää kansainvälisen yhteisön, arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija, konsulttitoimisto Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä torstaina Ylen A-Talkissa.

– Vielä viikko sitten me olisimme täällä puhuneet siitä, että Venäjän koko korttitalo hajoaa, Venäjä häviää tämän sodan, Putin on viimeisillään vallassa. Nyt yhtäkkiä me puhummekin täällä siitä, miten Putin pitää meitä varpaillaan ja tekee hybridihyökkäyksiä, Penttilä pohti.

Penttilä kuvailee tilannetta uskomattomaksi narratiivin muutokseksi.

– Me olemme nauraneet Putinille siitä, kuinka huonosti sota on mennyt, ja kuitenkin tällaisia yllätyksiä hän pystyy tekemään, joissa Moskova ottaa takaisin otteensa, Penttilä sanoi.

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto arveli, että Nord Stream -putkien räjäytysten taustalla olisi Venäjän strateginen sumutusyritys, jonka tarkoituksena olisi suunnata länsimaiden huomiota tiettyyn asiaan.

– Niitä mahdollisia paikkoja, joihin Venäjä pystyy vaikuttamaan ei voida suojata kaikkia yhtä aikaa. Se on mahdotonta jäniksen perässä juoksemista. Nyt täytyisi pitää pää kylmänä ja katse selkeänä sen suhteen, että mihin paukut laitetaan, Aalto sanoi.

– Venäjä haluaa, että me hypätään yhteen junaan, kun niitä on monta, Aalto sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari oli A-Talkissa samoilla linjoilla. Hän arvioi, että Venäjä pyrki pyrkii siirtämään lännen huomion pois Ukrainasta.

– Ehkä sitten kun maat keskittyvät enemmän tähän omaan kansalliseen turvallisuuteensa, niin saattaa unohtua se kaikkein merkittävin asia, eli Ukrainan sota ja Ukrainan suvereniteetin puolustaminen.

Juttua päivitetään.

Katso koko A-Talkin lähetys Yle Areenasta.