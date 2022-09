Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Liittokansleri Olaf Scholz ja talousministerit varoittivat saksalaisia energiasodan seurauksista. Ensi kevääseen ulottuvan energiaelvytyksen on tarkoitus auttaa maa pahimman yli.

Saksa koettaa suitsia energiakriisiä "talouden puolustuskilveksi" kutsutulla tukiohjelmalla, joka voi nousta jopa 200 miljardiin euroon.

Liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti lehdistötilaisuudessa, että sen avulla kaasun hinnalle asetetaan katto. Kaasun hinta kuluttajille on saatava laskemaan, kuului liittokanslerin viesti.

Tarkoituksena on saada kotitalouksien ja yritysten käsistä karanneet energialaskut kuriin. Kaasun kuluttajahinnalle asetetaan katto.

Talous- ja energiaministeri Robert Habeckin mukaan energiaelvytys jatkuu maalis-huhtikuuhun asti.

"Saksa on energiasodassa"

Tukipaketin on siis määrä auttaa saksalaiset yli talven. Habeck varoitti kuitenkin, että maan tilanne on edelleen kriittinen.

Venäjän hyökkäyssota on vienyt Saksan energiakriisiin. Nord Streamin kaasuputkia Lubminissa Saksassa. Kuva: Hannibal Hanschke / EPA

Valtiovarainministeri Christian Lindner kuvasi maan olevan energiasodassa.

Aiemmin Venäjän kaasun varaan jättäytyneen Saksan energiahuolto ajautui kriisiin, kun Euroopan unioni asetti talouspakotteita vastatoimena Venäjän hyökkäyssodalle.

Kaasutoimitukset tihutyön kohteeksi joutuneiden Nord Stream -putkien kautta lakkasivat kesän lopulla.

Talous- ja energiaministeri Habeck varoitti nyt, että Euroopan energiakriisi uhkaa muodostua taloudelliseksi ja yhteiskunnalliseksi ahdingoksi.

Energia kallistui 44 prosenttia

Saksa rahoittaa energiapaketin ottamalla lainaa. Scholz vakuutti kuitenkin, että maan talouden tila on on vakaa.

Myös valtiovarainministei Lindner katsoi, että elvytys tulee toimimaan inflaatiota jarruttaen.

Energian hinta on nyt 44 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden syyskuussa. Tämä on nostanut Saksan inflaatioprosentin kymmeneen, mikä on korkein lukema sitten 1950-luvun.

Saksalaisia kehotetaan säästämään kaasua

Saksa koettaa nyt käyttää kaikkia keinoja selviytyäkseen energiakriisistä. Viime viikolla liittokansleri Scholz vieraili Yhdistyneissä Arabiemiraateissa neuvottelemassa energiasta.

Scholz sanoi matkallaan, että Pohjois-Saksan rannikolle rakennetaan terminaaleja nesteytettyä maakaasua varten.

– Kaasun tuonti Hollannista ja Norjasta on parantanut Saksan tilannetta, ja olemme täyttäneet varastoja, sanoi hän.

Tästä huolimatta Berliiniin kokoontuneet ministerit vetosivat jälleen yrityksiin ja kotitalouksiin, jotta nämä vähentäisivät kaasun kulutusta.

