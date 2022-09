"Jo oli aikakin," "Parempi myöhään kuin ei milloinkaan" – oppositio hämmästeli hallituksen hitautta viisumikiellossa

Hallituksen periaatepäätös venäläisten Suomeen kohdistuvan turistimatkailun rajoittamisesta on suurimpien oppositiopuolueiden mielestä oikea päätös, mutta päätös on pahasti myöhässä.

– Todellakin jo oli aikakin. Toisaalta meillä on uusiakin ongelmia jo muodostumassa eli turistiviisumien kieltämisellä ei kyetä läheskään koko rajaliikennettä keskeyttämään. Valitettavasti pelkään myös, että turvapaikkahakemuksia aletaan jättää nyt sitten enemmän, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi Ylen haastattelussa.

– Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta minusta on ihan aiheellista kysyä, että miten tässä meni näin hirvittävän kauan. Tässä on ehtinyt parikymmentätuhatta venäläistä tulemaan jo Suomeen sinä aikana, ja tilanne on siinä mielessä huonosti hoidettu, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi.

Perussuomalaisten Purran mielestä tärkeintä oli, että hallitus lopulta löysi perustelut venäläisten turistimatkailun estämiselle.

– Tämä on Suomen oma kansallinen päätös, joka siis osoittautui mahdolliseksi, vaikka sekä pääministeri että monet muut ministerit ovat sanoneet, että se ei ole mahdollista, Purra huomautti.

Purra arvioi, että myös turvallisuusnäkökulma olisi ollut kelpo perustelu.

Perussuomalaisten Purra nostaa yhtenä ongelmana esille venäläisten kiinteistöomistukset Suomessa.

– Venäläiset ostavat kiinteistöjä Suomesta enemmän kuin koskaan. Tällaisia seikkoja on välttämättä tarkasteltava hyvin tiiviisti kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, Purra linjasi.

Kokoomuksen Orpon mielestä kansainvälisten suhteiden vaarantuminen on hyvä perustelu, mutta muitakin perusteita olisi ollut tarjolla.

– Rajavartiolaki uudessa muodossaan mahdollistaa sen, että jos kansalliselle turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle, syntyy uhkaa laajamittaisen maahantulon tilanteessa, niin silloin raja voidaan sulkea.

Orpo muistutti, että kokoomus esitti jo loppukesällä itärajan kokonaan sulkemista.

– Hallituksella on mennyt tähän kauan, mutta hyvä, että päätös on nyt syntynyt, Orpo tiivisti.

