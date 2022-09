"Schengen-viisumi oli meille Putinin vastustajille kuin henkivakuutus" – Yle tapasi venäläisen oppositiovaikuttajan

– En ymmärrä Suomen ratkaisua. Ymmärrän sen, että turisteja ja lomamatkailijoita ei päästetä maahan, mutta nyt pakenevat ihmiset, jotka eivät halua joutuvat sotaan. He eivät halua taistella ukrainalaisia vastaan eivätkä kuolla.

Näin sanoo venäläinen oppositiopoliitikko ja presidentti Vladimir Putinin vastustaja Maxim Katz (37). Katz saapuu kiireellä haastatteluun. Hän on tullut Suomeen hakemaan isäänsä, joka oli viimeisiä venäläisiä, jotka pääsivät pakoon Suomen rajan kautta.

Lento Helsingistä Israeliin lähtee vielä illalla, ja isä odottaa jo kentällä. Katz on asunut Israelissa Venäjän hyökkäyksestä lähtien eikä voi palata Venäjälle, koska päätyisi vankilaan.

– Minun oli pakko saada isäni pois. Hän on 57-vuotias ja rintamalle joutuu 60-vuotiaaksi asti. Isällä on sairauksia ja päätimme, että nyt on aika paeta. Äitini ja isoäitini jäivät Venäjälle, koska 85-vuotiaalla isoäidilläni ei ole viisumia.

Katz on suosittu mediapersoona sekä Venäjällä että kansainvälisesti. Hänellä on Youtubessa 1,5 miljoonaa seuraajaa. Videoillaan Katz arvostelee rajusti Putinin hallintoa ja ihmettelee, kuinka ihmiset antavat manipuloida itseään. Katzin tekemää videota Putinin hallinnon alasajosta on muutamissa päivissä katsottu yli 2 miljoonaa kertaa.

Vielä viikonloppuna venäläiset turistiviisumilla tulevat jonottivat passintarkastukseen Vaalimaan raja-asemalla. Kuva: Roni Rekomaa / EPA-EFE/All Over Press

Suurin osa ystävistä on yrittänyt paeta

Suomen vierailullaan Katz kävi tapaamassa myös suomalaisia poliitikkoja eduskunnassa. Hän halusi kertoa ajatuksensa siitä, kuinka rajojen sulkeminen vaikuttaa Venäjällä.

– Suurin osa ystävistäni on yrittänyt paeta. Heillä oli Schengen-viisumit, mutta nyt niillä ei enää pääse. Schengen-viisumi oli meille Putinin vastustajille kuin henkivakuutus. Tiesi, että muutamassa tunnissa pääsee Suomen puolelle turvaan, Katz toteaa.

Katz uskoo, että Venäjälle jääneet Putinin vastustajat yrittävät löytää keinoja elää elämäänsä. Kouluopetusta ja propagandaa täytyy oikoa lapsille lähes päivittäin. Lähteminen on vaikeaa, koska lentolippuja ei ole tai niiden hinnat ovat nousseet saavuttamattomiin.

– Yksi lentolippu Venäjältä pois maksaa 15 000 euroa. Joten ihmiset jonottavat rajanylityspaikoilla. Yksi mahdollisuus on ostaa lentolippu Omskiin ja paeta jalan Kazakstaniin, mutta tällöin täytyy lähteä yksin matkaan, Katz kertoo.

Venäläiset pakenivat maanantaina maasta Kazkastanin rajanylityspaikan kautta. Kazakstan hyväksyy kaikki tulijat. Kuva: Lehtikuva

"Putinin hallinto tulee hajoamaan"

Katz uskoo, että Putinin hallinto tulee hajoamaan ja se tapahtuu nopeasti, mutta juuri nyt se on edelleen vahva.

– Tämän tyyliset hallitukset pysyvät vahvoina, kunnes tulee se viimeinen hetki. Ja se tulee yleensä arvaamatta.

Katz ei usko, että mielenosoituksilla on suurta vaikutusta tällä hetkellä. Vaikka ihmisten vastustus kovenee, se vaiennetaan nopeasti. Viimeisissä mielenosoituksissa pidätettiin liki 2 500 ihmistä, ja suurta osaa uhkaa vankilatuomio.

– Pinnan alla kuitenkin kytee. Ihmiset odottavat vain hetkeä, näin ainakin toivon, Katz sanoo.

Koulutetut ihmiset lähtevät

Katzin mielestä lännen pakotteet eivät Putiniin vaikuta, ainakaan toivotulla tavalla. Päinvastoin. Kazt uskoo, että lopulta moni pakote vain auttaa Putinia. Öljyn hinta on jo noussut, rajojen sulkemisen jälkeen nuoret miehet päätyvät Putinin armeijaan. Myös tavallisten ihmisten arkeen pakotteilla on toistaiseksi vain pieni vaikutus.

– Tavalliselle ihmiselle pakotteet näkyvät lähinnä siinä, että Ikea sulki ovensa, Katz toteaa.

– Pahin asia on se, että tavalliset fiksut ja koulutetut ihmiset lähtevät. Tapahtuu aivovuoto. Ja näin on jo käynyt.

Myös Katzin vaimo Jekaterina Patiulina asuu nyt Israelissa. Hän oli raskaana, kun sota alkoi. Patiulina lähti heti sodan ensimmäisenä päivänä Suomen kautta pois. Katz itse oli silloin ulkomailla eikä enää palannut takaisin Venäjälle.

– Ajattelimme, että häntä voidaan painostaa minun takiani, joten hänen täytyi lähteä nopeasti. Viime toukokuussa meille syntyi lapsi, Katz hymyilee.

