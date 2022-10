15-vuotias Idun Söderlund pääsi päiväksi valtiovarainministeriksi: "On ollut todella hieno ja opettavainen viikko"

Idun Söderlundin säteilevät kasvot ilmestyivät monen kännykän ruudulle viime keskiviikkoiltana.

15-vuotias lappeenrantalainen otti Annika Saarikon valtiovarainministerin salkun ja somen haltuunsa päivän ajaksi – ja esiintyi jopa Sanna Marinin Instagram-tilillä.

Kyse oli Plan Internationalin tempauksesta, jossa tytöt ottavat haltuunsa merkittäviä yhteiskunnan johtopaikkoja päivän ajaksi. Tarkoituksena oli tehdä näkyväksi tyttöjen oikeutta osallistua tasa-arvoisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Päivää myöhemmin Idun Söderlund on jälleen palannut tavalliseksi koululaiseksi Lappeenrannassa sijaitsevaan Itä-Suomen kouluun. Hän huoahtaa syvään.

– Tämä on ollut todella hieno ja opettavainen viikko. Tänään on ensimmäinen päivä, kun pääsen taas takaisin normaaliin koulurytmiin.

Saman tien paikalle pyyhältää koulun edustaja, joka alkaa ottaa meistä valokuvia ja kertoo, että Idunia haastatellaan vielä tänään koulun sosiaaliseen mediaan.

Talous, tytöt ja tasa-arvo

Idun piti eduskunnassa puheen, jossa hän vaati, että jokainen ihminen osallistuu asennemuutokseen pohtimalla sitä, miksi tytöt ja talous -yhtälö yhä särähtää korvaan.

Talouskeskusteluun on myöskin vaikea osallistua naisena, vaikka pohjalla olisikin koulutusta. Tyttönä se tuntuu lähes mahdottomalta. En esimerkiksi näe tyttöjen osallistumista talouskeskusteluun ympärilläni. Nuoria miehiä ja poikia kuitenkin itse koen näkeväni monissakin talouspaneeleissa ja -keskusteluissa. Miksi asian eteen ei siltikään tunnuta tehtävän juuri mitään, tai ainakaan tarpeeksi? Idun Söderlund eduskunnassa 28.9.2022

– Pidin keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa puheen tytöistä ja taloudesta ja siitä, miten tyttöjä pitää saada enemmän mukaan talouskeskusteluun. Tyttöjä ei saa unohtaa näinä kriisiaikoinakaan, Söderlund kertoo.

Idun Söderlund valtasi päiväksi valtiovarainministeri Annika Saarikon paikan ja pääsi näkemään eduskunnan arkea. Kuva: Elias Jurvanen/ Valtiovarainministeriö

Kouluissa talouskasvatusta on tarjolla vaihtelevasti. Se ei kuulu opetettavien aineiden joukkoon, mutta erilaiset kurssit ja valinnaiset opinnot kasvattavat suosiotaan eri kouluasteilla jatkuvasti.

– Kyllä yhteiskuntaopin tunneilla käsitellään taloutta. Ja itse koen, että olen saanut jo ihan peruskoulusta hyvän talouskasvatuksen, Söderlund sanoo.

Eduskunnassa vaikuttamassa

Idun Söderlund toimii Plan Internationalin lastenhallituksessa, jonka kautta hän päätyi mukaan GirlsTakeover-valtaukseen. Valtauksessa kuusi tyttöä ottaa vuorotellen haltuun yhteiskunnan päätöksenteon paikkoja kuten yritysjohtajan tai poliitikon tehtäviä. Sen tarkoitus on tehdä näkyväksi, että myös tytöille on taattava mahdollisuus osallistua talouselämään ja -keskusteluun.

Söderlundia kiinnostavat tyttöjen oikeudet ja vaikuttaminen.

– Minusta on ihanaa, että nykyään naiset näkyvät enemmän politiikassa ja puhuvat taloudesta. Se on hyvä merkki tulevaan.

Kokemus eduskunnassa vierailusta oli hyvä.

– Etenkin näiden kriisien aikaan, mitä nyt tuntuu tulevan koko ajan, oli hienoa nähdä millaista työtä eduskunnassa tehdään meidän kaikkien hyväksi, Söderlund sanoo.

Vaikuttaminen kiinnostaa nuorta lähettilästä, mutta politiikka ei välttämättä ole siihen ainut väylä.

– Toivon, että tulevaisuudessa pääsen vaikuttamaan ehkä politiikassa tai jotain toista kautta. Haluan koko elämäni ajan vaikuttaa itselleni tärkeisiin asioihin, kertoo Söderlund.

Puhe eduskunnalle oli unohtumaton kokemus 9.-luokkalaiselle Idun Söderlundille.

Idun Söderlund: "Asioista voi keskustella"

Idun käy Itä-Suomen koulua, joka on suomalais-venäläinen koulu.

Millaisia ajatuksia itärajan tilanne on sinulla ja ystävissäsi herättänyt?

– On ollut aika ristiriitaiset fiilikset, mutta meillä täällä koulussa tunnelma on ollut koko ajan tosi inhimillinen. Meillä on koulussa suomalaisia, venäläisiä ja ukrainalaisia oppilaita. On päässyt näkemään tilannetta tosi läheltä, Söderlund kertoo,

Itä-Suomen koulu on Lappeenrannassa, Imatralla ja Joensuussa toimiva, venäjän kieltä ja kulttuuria painottava suomalainen peruskoulu ja lukio. Kuva: Elisa Paljakka / Yle

Idun kuvailee koulunsa keskusteluilmapiiriä turvalliseksi.

– Aina jos oppilas nostaa aiheen esiin, keskustelemme yhdessä. Päällimmäisenä minulla on tunne, että täällä on inhimillinen tunnelma ja me kaikki olemme vain ihmisiä, Söderlund summaa.