Värväyskontti poistettiin Venäjän rajalta

Venäläisten mediatietojen mukaan Vaalimaan vastaiselle rajanylityspaikalle Torfjanovkaan tuotu Venäjän armeijan värväyskontti on viety pois.

Venäläismedia ja silminnäkijät kertovat, että Vaalimaan vastaiselle raja-asemalle ilmestynyt Venäjän armeijan värväyskontti on poistettu sen jälkeen, kun Suomen hallitus päätti sulkea rajan venäläisiltä lomamatkailijoita.

Pietarilainen Fontanka lehti julkaisi kuvan (siirryt toiseen palveluun), jossa näkyy, kuinka konttia puretaan.

– Armeijan univormuihin pukeutuneet miehet purkavat hitaasti konttia. Tikkaat ja muut rakenneosat ovat maassa, paikallinen media kertoo viitaten silminnäkijöihin.

Myös Suomen-matkoihin erikoistuneessa Telegram-ryhmässä jaetaan tietoja siitä, että värväyskontti on kaikesta päätellen poissa. Rajan ylittänyt venäläinen on myös vahvistanut Ylelle, että värväyspiste on poistettu.

Yle uutisoi aikaisemmin, että värväyspiste aloitti toimintansa Torfjanovkassa tiistaina.