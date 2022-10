Iskun kalustetuotanto pyörii yli puolet vuodesta auringon voimalla – yhtiö suunnittelee vielä tuplasti isompaa voimalaa

Kalustevalmistaja Iskun tuotanto pyörii nyt vuodessa seitsemän kuukauden ajan itse tuotetulla aurinkosähköllä. Tehtaan kupeessa on yli 6 000 aurinkopaneelia. Aurinkovoimala on Suomen suurimpia.

Lahtelaisen kalustevalmistaja Iskun toimitusjohtaja Arto Tiitinen myhäilee tyytyväisenä, sillä Iskun tuotanto on uuden aurinkovoimalansa avulla pian hiilineutraali.

Vihreiden arvojen vieminen tuotantoon on nähty avaimena menestykseen kilpailluilla markkinoilla. Asiakkaille on tärkeää, että Iskun kalusteet valmistetaan aurinkoenergialla, sanoo Tiitinen.

– Tämä on ollut meille erittäin merkittävä hanke, kun mietitään meidän vastuullisuustietä. Tämä tulee viemään tuotantomme hiilineutraaliksi ensi vuoden aikana.

Aurinkovoimala on toteutettu Iskun tontille viiden hehtaarin alueelle. Aurinkopaneeleita on yli 6 000. Sähköä ne tuottavat 2 600 megawattituntia vuodessa, mikä vastaa 1 300 kerrostaloyksiön kulutusta.

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen sanoo asiakkaiden arvostavan aurinkoenergialla tuotettuja kalusteita. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Aurinkovoimalan on toteuttanut ja sen omistaa Solarigo Systems. Isku on raivannut voimalalle tontiltaan sopivan alueen, purkanut vanhoja rakennuksia ja tehnyt yhtiön kanssa 20 vuoden sopimuksen sähkön ostamisesta aurinkovoimalasta. Iskulle hanke on maksanut noin 200 000 euroa.

Hyvä diili

Arto Tiitinen kertoo, että sähkösopimus on huomattavasti edullisempi, kuin mitä vapailta markkinoilta olisi saatu.

– Kyllä tämä on hyvä diili. Takaisinmaksuaika on todella lyhyt. Meidän osa tässä oli kenttien rakentaminen. Aurinkopaneelien perustana käytettiin VR:n vanhoja betonisia ratapölkkyjä.

Solarigo Systems oy:n toimitusjohtaja Antti Koskelainen kertoo, että aurinkovoimaloiden koko on kasvamaan päin.

– Aikaisemmin aurinkovoimaloita rakennettiin pääosin katoille, joiden pinta-ala usein rajoitti voimalan koon. Nyt ollaan siirrytty maa-alueille, eli voidaan toteuttaa isompia aurinkovoimaloita.

Oma lukunsa ovat teollisen mittaluokan eli satojen hehtaarien alueille suunnitellut aurinkopuistohankkeet.

Aurinkovoimala haukkaa Iskun tontista viisi hehtaaria. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Iskun suunnitelmissa vielä isompi aurinkovoimala

Iskun toimitusjohtaja Arto Tiitinen kertoo, että yhtiö päättänee tänä vuonna, rakentaako se nykyistä kaksi kertaa isomman aurinkovoimalan.

Uuden voimalan sijaintia Tiitinen ei paljasta, mutta se voisi käytännössä syöttää sähköä myös Iskun tehtaan tuotannolle. Tuolloin koko Iskun tuotanto pyörisi auringosta tuotetun energian voimin.

– Uudessa voimalassa olisi noin 12 000 paneelia 10 hehtaarin tontilla.

Iskun koko tuotanto on keskitetty Lahteen, ja se on investoinut viimeisen kahdeksan vuoden aikana toimintoihinsa yli 100 miljoonaa euroa.

– Kun tällaiset investoinnit tehdään, se tarkoittaa, että olemme sitoutuneet Lahden alueelle.

Iskun aurinkovoimala tuottaa sähköä kalustetehtaalle seitsemän kuukauden edestä vuodessa. Video: Markku Lähdetluoma Yle

