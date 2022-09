Perulainen huumekartelli kuskasi huumeita Suomeen lierihattuihin kätkettynä – mukana yli seitsemän kiloa kokaiinia

Kuva: Riccardo Ceccherini / Alamy / All Over Press

THL tiedotti syyskuun alussa, että kokaiinin esiintyvyys on noussut jätevedestä otetuissa näytteissä. Se on nyt pääkaupunkiseudun suosituin bilehuume. Kuvituskuva.

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan (siirryt toiseen palveluun), jossa selvitettiin kokaiinin maahantuontia ja levittämistä.

Kokonaisuuden jäljille päästiin keväällä 2022, jolloin Perun viranomaiset olivat takavarikoineet kaksi kiloaa kokaiinia Suomeen lähtevästä postilähetyksestä.

Huumausaineet oli kätketty vaatteisiin ja nahkaisiin lierihattuihin, kuten cowboy- tai sombrero-mallisten hattujen sisään.

Suomen päässä lähetysten vastaanottajiksi oli värvätty useita henkilöitä, joille oli luvattu palkkioksi rahaa ja kokaiinia.

Nyt selvitetyssä kokonaisuudessa Suomeen tuotujen kokaiinierien katukauppa-arvo olisi lähes 1,5 miljoonaa euroa, jos se jatkettaisiin käyttövahvuiseksi. Suomen katukaupassa gramma kokaiinia maksaa noin 100 euroa.

– Epäiltyjen toiminta oli ammattimaista ja järjestelmällistä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Toni Uusikivi Helsingin poliisin tiedotteessa.

Tutkinnan aikana poliisilla on ollut kiinniotettuna 15 henkilöä. Päätekijä on ulkomaalainen mies, joka on toiminut sekä Suomessa että Perussa. Hänet saatiin kiinni alkukesällä 2022.

Kokaiinikauppa ja väkivalta kulkevat käsi kädessä

Poliisi epäilee, että tapauksen pääepäilty sai kokaiinikaupasta yli 470 000 euron rikoshyödyn. Häneltä takavarikoitiin kiinnioton yhteydessä yli 24 000 euron edestä käteistä.

Esitutkinnan mukaan epäillyt lähettivät kokaiinin myynnistä saadut rahat takaisin Peruun. Poliisi epäilee, että rahat vastaanotti kokaiinikauppaa pyörittävä kartelli.

Rahan lähettämiseen rikollisorganisaatio hyödynsi siihen erikoistuneita yrityksiä.

Poliisi muistuttaa tiedotteessaan, että kokaiinikauppa ja väkivalta kulkevat käsi kädessä, oli kyse kansainvälisten kartellien välisistä murhista tai kotimaisen huumekaupan velanperinnästä.

Myös tässä esitutkintakokonaisuudessa selvitettiin pahoinpitely.

– Esitutkinnan perusteella pääepäilty pahoinpiteli nyrkein ja astalolla kanssaepäiltyä velan takia. Pääepäilty valokuvasi uhrin vammoja ja niin sanotusti kuulusteli tätä videolle rahalähetysten viivästymisestä, tutkinnanjohtaja Uusikivi sanoo.

Esitutkintakokonaisuus siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.

