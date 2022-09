Hylkäsikö HS:n vastaava päätoimittaja alaisensa? Kaius Niemi vastaa kritiikkiin Ylen suorassa lähetyksessä tänä iltana

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Mikä on päätoimittajan vastuu?

Muun muassa tätä pohditaan illan Viimeinen sana -ohjelmassa, joka käsittelee Helsingin Sanomien viestikoekeskus-jutun poikimaa oikeudenkäyntiä. Kolmea HS:n toimittajaa syytetään parhaillaan turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Oikeudenkäynnin lopputulos on suomalaisen sananvapauden kannalta merkittävä, sanovat Ylen haastattelemat suurien tiedotusvälineiden päätoimittajat.

– Jos syytettynä olevat toimittajat saavat tuomion, se rajoittaisi sitä mitä toimittajat Suomessa uskaltaisivat tehdä, sanoo Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen.

– Tärkeintä olisi, että toimittajat eivät alkaisi harjoittaa itsesensuuria. HS:n julkaisemien tietojen merkitys ei ole niin suuri kuin mitä oikeudenkäynti antaa ymmärtää. Rikoslaki on ankara, ja kysymys on enemmän periaatteellinen, sanoo Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi.

Syytettyjen joukossa ei kuitenkaan ole HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi. Niemi välttyi syytteiltä, koska hän vaikeni poliisin kuulustelussa kuin muuri. Syyttäjä katsoi, ettei ole riittävää näyttöä siitä, että Niemi olisi ollut tietoinen tekeillä olevasta artikkelista.

Syyttäjän näkemys ei ole muuttunut, vaikka HS:n entinen toimituspäällikkö Erja Yläjärvi pari viikkoa sitten sanoi Niemen olleen tietoinen asiasta. Niemi ei ole kiistänyt tai myöntänyt asiaa.

Muut suomalaiset päätoimittajat ovat arvostelleet Niemen toimintaa kuluneella viikolla.

Mikä Niemen toiminnassa on niin tuomittavaa?

Olennainen syy on se, että vastaava päätoimittaja on journalistisessa vastuussa kaikesta tiedotusvälineen julkaisemasta materiaalista. Siksi on ongelmallista, että Niemi ei istu alaistensa rinnalla syytetyn penkillä, sanoo Kauppalehden Ahosniemi.

– Meille (päätoimittajille) kuuluu vastuu uutisorganisaation vetämisestä. Kun alaiset ovat näin kovassa tulessa, on ongelmallista, että vastaava päätoimittaja ei ole syytettyjen joukossa. Se ei ole kestävää organisaation johtamisen kannalta.

Iltalehden Kauppinen puolestaan tuumaa, että Niemi ja hänen oikeudelliset avustajansa ovat mahdollisesti ajatelleet vain sitä, miten välttää syytteet ja tuomio.

– Ei olla ajateltu sitä, miltä asia näyttää ulospäin tai HS:n toimituksen sisältä käsin. Ja sehän näyttää siltä, että vastuuta pakoillaan.

Viisi vuotta sitten Helsingin Sanomissa julkaistiin salaisiin asiakirjoihin perustuva juttu sotilastiedustelua tekevästä Viestikoekeskuksesta. Jutusta ärähti itse presidenttikin. Nyt kolme HS:n toimittajaa on oikeudessa syytettynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Miksi vastaava päätoimittaja ei ole syytettyjen joukossa?

Vaikenemistaan poliisikuulusteluissa Niemi on perustellut muun muassa sillä, ettei halua muun HS:n toimituksen väen joutuvan rikosepäilyjen kohteeksi.

Iltalehden Kauppinen ihmettelee perustelua.

– Jos Niemi myöntäisi tehneensä julkaisupäätöksen, niin kaiken järjen mukaan syytettyjen joukossa olisivat vain jutun tekijät ja vastaava päätoimittaja.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vastaa häneen kohdistuvaan kritiikkiin Ylen Viimeinen sana -ohjelman suorassa lähetyksessä TV1:ssä ja Yle Areenassa perjantaina kello 20.00 alkaen.

