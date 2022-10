Adrian äänesti äärioikeiston ehdokasta protestina ja pettyi – skandaalit voivat koitua Bolsonaron kohtaloksi Brasilian presidentinvaaleissa

RIO DE JANEIRO Brasiliassa äänestetään sunnuntaina presidentinvaaleissa, joita pidetään mahdollisesti maan historian kahtiajakautuneimpina.

Sunnuntain vaaleissa brasilialaiset valitsevat osavaltioiden kuvernöörit ja lainsäädäntöelimet, kolmasosan senaatista ja kaikki edustajainhuoneen jäsenet. Tärkein vaali käydään kuitenkin presidenttiydestä kahden vihatun ja rakastetun ehdokkaan välillä: istuvan presidentin Jair Bolsonaron haastaa entinen presidentti, työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva.

Moni äänesti Bolsonaroa edellisissä presidentinvaaleissa protestina valtaa pitkään pitäneelle, korruptioskandaalissa ryvettyneelle työväenpuolueelle. Nyt moni äänestää Lulaa protestina niin ikään erilaisissa skandaaleissa ryvettyneelle Bolsonarolle.

Keitä ehdokkaat ovat?

"Tropiikin Trumpiksi" luonnehdittu Jair Bolsonaro on ajanut politiikassaan esimerkiksi konservatiivisia arvoja, heikentänyt ympäristönsuojelua, suosinut vaikutusvaltaista maataloussektoria ja löyhentänyt aselakeja.

residentti Jair Bolsonaro (oik.) sekä keskustavasemmistolaisen Demokraattisen työväenpuolueen ehdokas Ciro Gomes ennen vaaliväittelyä torstaina Rio de Janeirossa, Bolsonaro on pyrkinyt vaalien alla hillitsemään kovaa retoriikkaansa havitellessaan maltillisten äänestäjien ja naisten tukea. Kuva: Débora Agostini / Yle

Bolsonaro tunnetaan myös kovasta retoriikastaan – hän on esittänyt muun muassa naisia sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä halventavia kommentteja ja ihaillut avoimesti vuosien 1964–1985 diktatuurihallintoa.

Ennen presidenttikauttaan hän toimi armeijan kapteenina sekä seitsemän kautta edustajana Brasilian parlamentin alahuoneessa.

Ammattiyhdistysaktiivina uran luonut Lula da Silva, joka tunnetaan yleisesti nimellä Lula, oli presidentti vuosina 2003–2011. Kiinan talouskasvun vauhdittama raaka-ainebuumi vaurastutti Brasiliaa ja auttoi Lulan hallintoa rahoittamaan erilaisia sosiaalipoliittisia ohjelmia. Vaikka Lulan politiikkaa on kritisoitu rakenteellisten uudistusten puutteesta, Lulan kannatus hänen virkakautensa päättyessä oli ennätykselliset 83 prosenttia.

Luiz Inácio Lula da Silvan kannatus oli yli 80 prosenttia tämän presidenttikauden päättyessä. Nyt Lula havittelee kolmatta presidenttikauttaan. Kuva: Débora Agostini / Yle

Nyt Lula lupaa muun muassa minimipalkan nostamista, naisministeriön uudistamista ja kunnianhimoisia ilmastotoimia, joiden joukossa olisi Amazonin metsäkadon hillitseminen. Entisen presidentin kannatus on vahvinta esimerkiksi naisten, kulttuuriväen, pienituloisten, mustien ja seksuaalivähemmistöjen keskuudessa.

Kyselytutkimusten perusteella Lulaa kannattaisi sunnuntaina 50 prosenttia äänestäjistä ja Bolsonaroa 36. Muiden, niin kutsutun "kolmannen tien" ehdokkaiden, kannatus liikkuu alle kymmenessä prosentissa.

– Sekä Lula että Bolsonaro esiintyvät kannattajiensa keskuudessa lähes messiaanisina hahmoina, politiikan tutkija Maria Celina D'Araujo PUC-Rion yliopistosta luonnehtii Ylelle.

Bolsonaro pettymys muutosta toivoneille

Äärioikeistolainen Bolsonaro voitti vuoden 2018 presidentinvaaleissa työväenpuolueen ehdokkaan Fernando Haddadin lupauksilla korruption kitkemisestä ja talouskasvusta.

Lulan seuraaja, epösuosittu työväenpuolueen presidentti Dilma Rousseff oli erotettu virastaan vuonna 2016 ja työväenpuolue oli ryvettynyt Operaatio autopesuksi kutsutussa korruptiovyyhdissä. Myös edellisissä vaaleissa työväenpuolueen ehdokkaana oli alun perin Lula, mutta vankilatuomio korruptiosta esti lopulta Lulan osallistumisen vaaleihin. Tuomio kumottiin viime vuonna.

Bolsonaron lupaukset korruption kitkemisestä, talouskasvusta ja turvallisuudesta vetosivat äänestäjiin.

– Korruptio ja maan muut ongelmat näyttivät vuodesta toiseen keskittyvän työväenpuolueen johtamiin hallintoihin. Toivoin Bolsonarolta muutosta, tätä äänestänyt rakennusinsinööri Carlos Gomes kertoo Ylelle.

Nyt tilanne on toinen. Moni äänestää Lulaa siksi, että tällä katsotaan olevan parhaat mahdollisuudet voittaa Bolsonaro. Myös Gomes sanoo todennäköisesti tekevänsä näin – hän toivoisi politiikalta esimerkiksi parempaa koulutusjärjestelmää, mutta Bolsonaro toimitti jotain muuta.

– Bolsonaro toimi presidenttinä aivan kuin olisi ollut koko kautensa presidenttiehdokas: hän nosti poliittiseen keskiöön aseenkanto-oikeuden, aborttikysymyksen ja kirkon roolin kaltaisia polarisoivia aiheita, jotka eivät edes varsinaisesti kosketa brasilialaisten jokapäiväistä elämää, Gomes sanoo.

– Pandemiankin olisi voinut hoitaa paremmin.

Brasiliassa moni toivoisi vaihtoehtoa vaalien ennakkosuosikeille Lulalle ja Jair Bolsonarolle. Niin kutsutun kolmannen tien ehdokkaissa ei katsota olevan tarpeeksi vahvaa ehdokasta Bolsonaron voittamiseen. Kuvassa presidenttiehdokkaat Bolsonaro, Kelmon Luis da Silva Sousa, Felipe d´Avila, Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet ja Ciro Gomes. Kuva: Débora Agostini / Yle

Myös asianajaja Adrian Gabriel Poggi toivoi viime vaaleissa Bolsonaroa äänestäessään rakenteellisia muutoksia Brasilian talouteen ja politiikkaan. Nyt hän ei usko enää kumpaankaan pääehdokkaiseen ja äänestää kolmannen tien ehdokasta.

– Bolsonaro osoittautui erittäin epäpäteväksi. Hän keskittyi riitelemiseen, eivätkä hänen toimensa parantaneetkaan turvallisuutta tai kitkeneet korruptiota, Poggi sanoo.

Kolmatta tietä edustavaa Simone Tebetiä äänestävä Adrian Gabriel Poggi toivoo, että vaalit ratkeavat jo ensimmäisellä kierroksella. Hän kertoo, että hänen olisi hyvin vaikeaa äänestää Lulaa tai Bolsonaroa hyvän omatunnon kera. Kuva: Débora Agostini / Yle

Tutkija: Lulan voitto tarkoittaisi monille paluuta demokratiaan

Koronapandemia vaati Brasiliassa lähes 700 000 ihmishenkeä. Bolsonaro muun muassa vähätteli koronataudin vaarallisuutta ja viivytteli rokotteiden hankkimisessa maahan.

Korruptioepäilyt ovat kiirineet yhä lähemmäs (siirryt toiseen palveluun)Bolsonaroa tämän perheenjäseniin ja hallintoon.

Bolsonaron aikana myös Amazonin metsäkato on lisääntynyt ennätysvauhtia. Tämä on osasyy siihen, että maan kansainväliset suhteet ovat kärsineet.

Myös talous on takkuillut. Maan toipuessa pandemiasta inflaatio iski kuluttajien kukkaroihin. Lisäksi nälkää näkevien määrä on kasvanut dramaattisesti (siirryt toiseen palveluun).

Bolsonaro on viime kuukausina laskenut liikkeelle miljardien edestä tulonsiirtoja ja avustuksia esimerkiksi pienituloisille, rekkakuskeille ja eläkeläisille (siirryt toiseen palveluun) yrittäessään kääntää äänestäjiä puolelleen. Inflaatio on taittunut ja talous kasvanut odotettua enemmän (siirryt toiseen palveluun) vuoden toisella puoliskolla. Mutta tämä ei näytä riittävän vaalivoittoon.

– Bolsonaron retoriikka on ollut hyvin yritys- ja yrittäjämyönteistä. Hän ei onnistu puhuttelemaan pienituloisia Lulan tavoin, politiikan tutkija Mayra Goulart Rio de Janeiron yliopistosta sanoo Ylelle.

Brasilian sekasorron keskellä Lula näyttäytyy monille entistä nostalgisempana poliitikkona. Häntä on vaalien alla kutsuttu jopa "Brasilian pelastajaksi".

Lulan kannattaja Rio de Janeirossa 25.syyskuuta. Kuva: Débora Agostini / Yle

Lulan kannattajia kannattajatilaisuudessa Rio de Janeirosta 25. syyskuuta. Kuva: Débora Agostini / Yle

– Lulan ollessa presidentti monien köyhien elämä muuttui ja ihmisillä oli esimerkiksi varaa matkustella. Hän tuo sellaista toivoa, mitä brasilialaisilla ei ole pitkään aikaan ollut, kulttuurituottaja Verusca Delfino sanoo Ylelle Lulan kampanjatilaisuudessa Rio de Janeirossa.

– Lulan talouspolitiikka olisi paras vaihtoehto köyhille, nuorille ja naisille. Hän puolustaisi Brasilian moninaisuutta ja Amazonia.

Vaikka töitä tulisikin riittämään talouden, ilmastotoimien ja kansainvälisten suhteiden korjaamisessa, Lula on jo kertaalleen näyttänyt kykenevänsä hallitsemaan maata, politiikan tutkija Maria Celina D'Araujo sanoo. Lulan mahdollinen voitto näyttäyy useille paluuna demokratiaan.

– Brasilia on Latinalaisen Amerikan johtava talous. Lulan voitto vahvistaisi maanosan tämänhetkistä demokratialiikettä, D'Araujo arvioi.

Politiikan tutkija Maria Celina D´Araujon mukaan monet pelkäävät aiempaa enemmän ilmaista, ketä kannattavat vaaleissa. Kuva: Débora Agostini / Yle

Vaaleja varjostavat vilppiväitteet

Bolsonarolla on yhä vahva kannatuspohja esimerkiksi armeijan ja poliisivoimien sekä maataloussektorin ja evankelikaalisten kristittyjen keskuudessa.

Evankelikristitty portieeri Wagner Trindade on monien muiden tavoin poliittinen käännynnäinen. Hän äänesti aikanaan Lulaa ja tämän jälkeen Rousseffia, sillä koki näiden puhuttelevan pienituloista kansanosaa. Korruptioskandaalin vuoksi Trindade kuitenkin päätti ottaa riskin äänestämällä Bolsonaroa, eikä kertomansa mukaan ole katunut.

– Bolsonaro on isänmaallinen, Trindade sanoo.

– Hän puolustaa perhearvoja ja elämää. Hän vastustaa täysin aborttia ja “sukupuoli-ideologiaa”.

Portieeri Wagner Trindade pitää presidentti Jair Bolsonaron pandemiapolitiikkaa hyvänä. Hänen mielestään esimerkiksi rokotteisiin liittyi aluksi epäselvyyksiä, miksi niiden hankinnan viivästyttäminen presidentin toimesta oli järkevää. Kuva: Débora Agostini / Yle

Asianajajatoimistossa työskentelevä Bolsonaron kannattaja Rose Ferreira de Sousa pitää Lulan politiikkaa liian sosialistisena ja lepsuna rikollisuuden kitkemisessä.

– Koronapandemia oli vaikea kaikkialla maailmassa. Bensa on kallista myös Euroopassa. Odotan Bolsonaron seuraavilta neljältä vuodelta talouskasvua, de Sousa sanoo Ylelle.

Presidentti Jair Bolsonaroa äänestävä Rose Ferreira de Sousa ei pidä tavasta, jolla tämä puhuu naisista. Hän ei kuitenkaan näe, että naisten asema oli paljon parempi Luiz Inacio Lula da Silvan presidenttikaudella. Kuva: Débora Agostini / Yle

Presidentinvaalien voittaja ei selviä ennen kuin kaikki äänet on laskettu. Lulan voittoa on kuitenkin yleisesti pidetty hyvin todennäköisenä – kysymys on ollut pikemminkin, tuleeko voitto ensimmäisellä kierroksella vai vasta toisella kierroksella 30. lokakuuta.

Lulan kampanja on pyrkinyt selkeään voittoon jo ensimmäisellä kierroksella.

Taustalla on muun muassa huoli presidentti Bolsonaron todisteitta esittämistä väitteistä, joiden mukaan maan sähköinen äänestysjärjestelmä olisi altis vilpille. Bolsonaro on vihjaillut, ettei hävitessään hyväksyisi vaalitulosta.

Jännitteitä kasvattaa poliittisen väkivallan lisääntyminen Brasiliassa. Esimerkiksi viikko sitten lauantaina Bolsonaron kannattaja asteli sisään baariin Cearán osavaltiossa kysyen, kuka paikalla olijoista kannattaa Lulaa. Tämän jälkeen hän puukotti Lulan kannattajaksi ilmoittautuneen miehen.

– Bolsonaro tuskin kykenisi vallankaappaukseen, politiikan tutkija Maria Celina D´Araujo sanoo.

– Demokratian kannalta on huolestuttavaa, että suuri osa Bolsonaron kannattajista jää epäilemään poliittisia instituutioita, poltiikan tutkija Mayra Goulart sanoo.

Yksi vaalijärjestelmän luotettuvuutta epäilevistä on Trindade, joka pitää myös mielipidemittauksia epäluotettavina.

– En usko että äänestäjät hyväksyisivät Lulan valitsemista presidentiksi, Trindade sanoo.

