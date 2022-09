Tuore selvitys maalaa Suomesta synkän kuvan ilman maahanmuuttajia – työministeri Haataisen mukaan onnistuminen vaatii yhteiskunnan avautumista

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi tarvitsee merkittävän määrän maahanmuuttajia, jotta kunnat säilyvät elinvoimaisina. Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n laatimassa väestöennusteessa työikäisten määrä vähenee lähivuosikymmeninä rajusti erityisesti pienissä kaupungeissa ja kunnissa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) puolustaa tiukasti hallituksen linjaa työperäisen maahanmuuton edistämisessä.

– Me tarvitsemme ulkomailta tulevaa työvoimaa, jos aiomme selviytyä niin, että palvelumme voidaan turvata ja yritykset voivat pärjätä ja myös laajentua, Haatainen sanoo.

Työperäisen maahanmuuton lisääminen on työministerin mielestä Suomelle kohtalonkysymys. Onnistuminen vaatii yhteiskunnan avautumista.

– Meidän pitää monella tapaa yhteiskuntana muuttua ja korjata asenteita. On osattava nähdä nämä ihmiset tänne tulevina, ei sellaisina, joita hyödynnetään vaan sellaisina, jotka ovat osa yhteiskuntaa, Haatainen korostaa.

Marinin hallitus on Haataisen mukaan lähtenyt liikkeelle siitä, että työperäistä maahanmuuttoa pitää lisätä hallitusti.

Viime vuoden keväällä linjattiin, että työperäinen maahanmuutto kaksinkertaistetaan vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaisi 50 000 maahanmuuttajan kokonaismäärää.

– Siitä eteenpäin lisäys olisi kymmenentuhatta vuosittain.

Työlupien käsittelyajat puolittuneet

Työministerin mukaan hallitus on tehnyt laajasti erilaisia toimia työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Hallintoa ja lupaprosesseja on hänen mukaansa helpotettu.

– Olemme pääsemässä siihen, että työluvan hakuprosessit olisivat kaikkien osalta kokonaisuudessaan maksimissaan kuukauden.

Haatainen laskee, että hallitus on pystynyt puolittamaan työlupien käsittelyajat, mutta tulevaisuudessa on päästävä vielä parempaan.

Koordinaatiovastuun Haatainen siirtäisi sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.

– Työperäinen maahanmuutto on sidoksissa elinvoima-, kasvu- ja innovaatiopolitiikkaan ja nämä kaikki ovat työ- ja elinkeinoministeriössä, Haatainen sanoo.

Saatavuusharkinnasta pidetään kiinni

Työministeri haluaa säilyttää työvoiman saatavuusharkinnan. Tämä tarkoittaa sitä, että kolmansista maista pääsee Suomeen töihin vain, jos Suomen tai EU-alueen työmarkkinoilla ei ole sillä hetkellä saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään.

– Se on toimiva instrumentti ja Ruotsikin on ottamassa sen käyttöön, Haatainen sanoo.

– Ei pidä luoda sellaisia työmarkkinoita, joissa on parempiosaisten ydin ja sitten on heikommassa asemassa, ulkokehällä olevia ryhmiä vaan on pidettävä työelämässä kiinni siitä, että kaikille on työtä, palkat maksetaan ja työehtosopimuksia noudatetaan.

