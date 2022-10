Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen: Lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pitää muuttaa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen mukaan lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pitäisi muokata niin, että siinä tuotaisiin tarkemmin esille syrjintä. Toiviaisesta pykälä ei selkeästi tuo esiin sitä, että juuri syrjintä ja kansanryhmien suojelu on sen tarkoitus.

– Siinä pyritään siihen, että ei syrjitä ja että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Heitän haasteen, että lainvalmistelijat voisivat miettiä, millä tavalla pykälän tunnusmerkistö saataisiin selkeämmin näkyville. Se voisi auttaa ihmisiä ymmärtämään, minkä tyyppinen puhe on lainvastaista viestintää, Toiviainen sanoo.

Perjantaina eläkkeelle jäänyt valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoi ehdotuksistaan lakimuutoksiksi Ylen Uutispodcastille antamassaan jäähyväishaastattelussa.

Toiviaisen mukaan ihmiset eivät usein käsitä, että puhumalla tai kirjoittamalla tietyllä tavalla he itse asiassa hyvin vakavasti syrjivät jotain lakipykälässä mainittua ihmisryhmää ja pitävät heidän ihmisarvoaan alempiarvoisena.

– Vihapuheellahan tuotetaan paljon henkistä ja fyysistä vahinkoa ihmisille. Huomasin, että ne ovat valtavan tärkeitä asioita ja niistä täytyy myös syyttäjälaitoksen kantaa syvä huoli.

Vihapuheeseen puuttuminen tärkeää

Hän on esimerkiksi nostanut syytteen Päivi Räsäselle kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Räsäsen homoseksuaaleihin liittyvistä lausumista. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet, mutta syyttäjä on valittanut asiasta hovioikeuteen.

Päivi Räsänen vapautettiin käräjäoikeudessa syytteistä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Lisäksi Toiviainen yritti saada kansanedustaja Juha Mäenpään vastaamaan oikeudessa puheistaan eduskunnassa. Mäenpää piti eduskunnassa puheen, jossa hän rinnasti turvapaikanhakijat ja vieraslajit. Eduskunta ei myöntänyt valtakunnansyyttäjälle syytelupaa asiassa.

Toiviainen korostaa vihapuheeseen puuttumisen tärkeyttä.

– Itse olen halunnut näiden rikosasioiden kohdalla selkeästi viestittää, että näihin on puututtava. Toivon todella, että ihmisten yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja muut perusoikeudet olisivat kirkkaana toimijoiden mielessä ja myös ne, jotka kuuluvat vähemmistöryhmiin, voisivat tuntea, että oikeusjärjestelmä on heidän puolellaan.

Syyttäjän riippumattomuus perustuslakiin

Etenkin Päivi Räsäsen tapauksessa Raija Toiviainen koki, että jopa kansainvälinen painostus oli kovaa. Hän arvelee, että useat yhteydenotot ja palautteet tulivat maista, joissa syyttäjälaitos ei ole riippumaton vaan politisoitunut.

Toiviaisen mukaan tilanne Suomessa on toistaiseksi hyvä. Syyttäjälaitos on riippumaton. Samalla hän on huolissaan siitä, säilyykö riippumattomuus.

Siksi hän haluaisi, että syyttäjien ja valtakunnansyyttäjän riippumattomuus kirjattaisiin perustuslakiin. Tälläkin hetkellä laissa syyttäjälaitoksesta todetaan syyttäjien riippumattomuus, mutta sitä ei siis ole kirjattu perustuslakiin.

Toiviaisen mielestä ei ole mahdotonta, että Suomessakin tulisi joku päivä valtaan poliittisia toimijoita, jotka haluaisivat valjastaa syyttäjälaitoksen ajamaan haluamaansa politiikkaa.

– He voivat minä hetkenä hyvänsä muuttaa syyttäjälaitoslakia ja tehdä sinne sen kaltaisia muutoksia, joissa poliittiset toimijat voivat vaikuttaa riippumattoman ja itsenäisen syyttäjän omaan harkintaan. Perustuslain muuttaminen on huomattavasti hankalampaa.

