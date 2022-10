Japanilaisten matkailu Suomeen käynnistyi vilkkaana koronarajoitusten jälkeen – Aasian maat avautuvat nyt jälleen turisteille

Aasian maat poistavat matkustusrajoituksia, ja japanilaisturisten määrä on alkanut lisääntyä kesän jälkeen.

Finnairin lennoilla Japanista, Etelä-Koreasta ja Intiasta on kesästä lähtien riittänyt matkustajia, kun maat helpottavat matkustusrajoituksia. Japani luopuu lokakuussa viisumipakosta.

Visit Finlandin matkailumarkkinoinnista Japanissa vastaava Tarja Koivisto kertoo neljästä japanilaismiehestä, jotka saapuivat syksyllä Suomeen neljäksi päiväksi tutustumaan saunaan.

– He kävivät kylpemässä 24 saunassa. Saunomisia oli niin paljon, että mukana olleet suomalaiset oppaat alkoivat jo valittaa, ettei iho kestä moista lauteilla istumista, nauraa Koivisto.

Saunojia riittää vastakin, sillä japanilaisten matkailijoiden määrä Suomessa on alkanut lisääntyä nopeasti keskikesän jälkeen, kun maa on helpottanut matkustusrajoituksia. Japanilaisten ei esimerkiksi enää tarvitse tehdä kotiin palatessaan PCR-testiä. Suurempi muutos tapahtuu 11. lokakuuta, jolloin päättyvät korona-ajan voimassa ollut viisumipakko ja 50 000 saapuvan matkustajan raja.

– Tokion reitillä on hyvä kysyntäpohja jo olemassa. Uusi avautuminen tuo lisäkysyntää Euroopasta Japanin suuntaan, sanoo Finnairin verkostosta, hinnoittelusta ja tuottojen optimoinnista vastaava johtaja Antti Tolvanen.

Japani purkaa rajoituksia yhtenä viimeisistä Aasian maista. Vain Kiina jatkaa yhä tiukkoja rajoituksia.

– Japani ja Etelä-Korea ovat auki matkustukselle, etelämpänä Singapore ja Thaimaa ovat useimmille asiakkaille jo täysin auki. Aasia alkaa olla matkailukohteena koronarajoitusten suhteen sellaisessa tilanteessa, missä se oli ennen korona-aikaa, jatkaa Tolvanen.

Finnair lentää suoraan Tokion Hanedan lentokentälle. Muutoin Tokioon pääsee vaihtolennoilla esimerkiksi Dohan tai Istanbulin kautta. Matkustajia Hanedan lentokentällä Tokiossa elokuussa 2020. Kuva: Kimimasa Mayama / EPA

Suomesta japanilaisten yksi pääkohde Euroopasssa

Sekä Finnair että Suomea matkailukohteena Japanissa markkinoiva Business Finland odottavat japanilaisten Suomen-matkailun elpyvän nopeasti vuonna 2023.

Japanin matkailualan liitto on valinnut Suomen yhdeksi japanilaisturistien Euroopan pääkohteista. Matkailumessuilta Japanista juuri palannut Tarja Koivisto sanoo, että matkatoimistot myyvät jo kesälle 2023 viikon tai 10 päivän matkoja Suomeen.

– On tullut uusia matkanjärjestäjiä, jotka ovat aiemmin tehneet paljon matkoja Venäjälle. He hakevat vaihtoehtoisia markkinoita, ja Suomi on hyvä vaihtoehto, sanoo Tarja Koivisto.

Mutta mikä saisi japanilaisturistin jäämään Suomeen sen sijaan, että hän kävisi ottamassa itsestään kuvia sosiaaliseen mediaan Pariisissa tai Roomassa?

– Japanilaiset kertovat, että heidän mielestään Suomessa on helppo matkustaa ja matkailla, kohde on luotettava. Toisaalta he pitävät siitä, että suomalainen ei tule kovin lähelle ja osaa kuunnella, eikä lähde heti keskeyttämään.

Finnair ennakoi kesällä 2023 Euroopan ja Aasian välillä vilkasta matkustusta, vaikka vuoden 2019 matkustajamääristä vielä ollaankin kaukana.

– On mahdollista, että Aasian kokonaiskapasiteetti tulee kasvamaan. Seuraamme miten meidän ykkösmarkkinat kehittyvät ja onko meidän syytä muuttaa kesän 2023 kapasiteettisuunnitelmia vielä syksyn aikana, sanoo Tolvanen.

Japani purkaa lokakuussa koronapandemian ajan voimassa olleita matkustusrajoituksia, ja esimerkiksi viisumipakko poistuu. Samalla maahan saapuvien turistien määrän uskotaan nopeasti moninkertaistuvan. Matkustajia Hanedan lentokentällä Tokiossa kesäkuussa 2022. Kuva: Franck Robichon / EPA

Venäjän ylilentokielto nosti lentolippujen hinnat

Venäjän ylilentokiellon takia harva eurooppalainen lentoyhtiö suunnittelee palauttavansa lentoja Euroopan ja Japanin välillä talven aikana. Se tuo Finnairille lisämatkustajia. Elokuussa Tokion Hanedan ja Helsinki-Vantaan välillä lensi jo 15 tuhatta matkustajaa, kolme kertaa enemmän kuin alkuvuodesta.

Kovin paljoa enempää matkustajia koneisiin ei mahdukaan, sillä pitkän lentomatkan takia lennoilla tarvitaan normaalia enemmän polttoainetta. Se lisää koneiden painoa, eikä kaikkia paikkoja voida myydä.

Kallis polttoaine ja korkeammat tuotantokustannukset ovat nostaneet rajusti lentolippujen hintaa. Se ei näy kysynnässä.

– Asiakkaina on paljon hyvin toimeentulevia yli 60-vuotiaita henkilöitä, joilla on aikaa ja rahaa matkustaa, muotoilee Tarja Koivisto.