Oulussa asuvat iranilaiset toivovat maansa hallituksen vaihtuvan – kolmas mielenilmaus Mahsa Aminin kuoleman johdosta järjestettiin lauantaina

Oulussa on järjestetty kolme mielenilmausta Iranin ihmisoikeustilanteesta maailmanlaajuisen protestiaallon käynnistyttyä. Kuva Rotuaarilta lauantailta 1.10.2022.

Nuoren kurdinaisen kuolemasta alkunsa saaneet mielenosoitukset ovat jatkuneet myös Oulussa.

22-vuotias kurdinainen Mahsa Amini kuoli Iranissa syyskuun puolivälissä siveyspoliisin pahoinpitelyn seurauksena. Amini oli pidätetty, koska siveyspoliisin mielestä hän ei ollut pukenut hijabiaan sääntöjen mukaisesti.

Lauantaina puolenpäivän aikaan Oulussa järjestettiin kolmas tapaukseen liittyvä mielenilmaus maailmanlaajuisen protestiaallon käynnistyttyä. Tämänkertaisen mielenilmauksen järjesti Oulussa asuvien iranilaisten naisten yhteisö, joka on huolissaan kotimaansa tilanteesta. Lauantain mielenosoitukseen osallistui himan yli sata ihmistä.

Oulussa asuva Diman Hassanpouraghdam kertoo, että kyseessä ei ole vain mielenosoitus hijabin käyttöä vastaan, vaan he haluavat vaihtaa maansa hallituksen.

Diman Hassanpouraghdamin mukaan mielenilmauksissa ei ole kyse pelkästään hijabin käytöstä, vaan Iranin muuttamisesta rauhanomaiseksi valtioksi. Kuva: Juha Hintsala / Yle

Kymmeniä ihmisiä on jo kuollut mielenosoituksissa, mutta Hassanpouraghdam uskoo että todellinen luku on virallista lukua paljon suurempi. Satoja ihmisiä on pidätetty, mukana toimittajia ja julkisuuden henkilöitä.

– Myös iranilaiset miehet ovat mukana protesteissa, ja myös he kuolevat naisten oikeuksia puolustaessaan.

Hassanpouraghdamin mukaan lauantainen mielenosoitus on vastaus maailmanlaajuiselle protestille. Kaikki iranilaiset Oulussa ja maailmalla kokoontuvat yhteen.

– Jos Iran muuttuu rauhanomaisemmaksi valtioksi, niin siitä hyötyy koko maailma .

Oulussa asuvat iranilaiset naiset toivovat tukea myös Suomen pääministeri Sanna Marinilta, joka on maailmalla tunnettu feministinen henkilö.

Lisäksi Hassanpouraghdam mainitsee kuinka esimerkiksi Ruotsissa puhelut Iraniin ovat ilmaisia.

– Itse en ole voinut olla yhteydessä perheeseeni viikkoon, koska Iranin internet-yhteydet on katkaistu. Myös tällaista tukea ulkomailla elävät iranilaiset tarvitsevat.

