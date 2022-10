Herätys: Vertailimme EU-maiden koronavelkaantumista | Euroopan puolustusvirasto: Lisää yhteistyötä | Kiireettömään hoitoon pitäisi päästä kahdessa viikossa

Julkista velkaa kertyi korona-aikana reilut 5 000 euroa kansalaista kohden

Suomi velkaantui vuoden 2019 lopusta vuoden 2022 maaliskuun loppuun 5 236 euroa suomalaista kohti, selviää Ylen laskelmista. Yle vertaili EU-maiden julkisen velan määriä Eurostat-tilastoviranomaisen tuoreimpien lukujen pohjalta. Suomen velkaantumistahti oli EU-maista kahdeksanneksi nopein. Ruotsi ja Tanska velkaantuivat kevyesti, kumpikin vain noin 1 700 eurolla kansalaista kohden.

Brasilian presidentti­kisa etenee toiselle kierrokselle

Työväenpuoluetta edustava ex-presidentti Luiz Inácio Lula da Silva sai äänistä reilut 48 prosenttia vaalien ensimmäisellä kierroksella. Kuva: Sebastiao Moreira / EPA

Brasilian presidentinvaali etenee toiselle kierrokselle. Työväenpuoluetta edustavan ex-presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan ennakoitiin kyselyiden perusteella voittavan jo ensimmäisellä kierroksella eli saavan yli puolet äänistä, mutta hänen äänisaaliinsa oli lopulta reilut 48 prosenttia. Toiselle kierrokselle jatkaa myös istuva presidentti, oikeistopopulistinen Jair Bolsonaro, joka sai 43 prosenttia äänistä. Vaalien toinen kierros järjestetään lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

Euroopan puolustusviraston johtaja: Brutaali muistutus, että sota voi tulla hyvin lähelle rajojamme

Yhdysvaltain ilmavoimien rahtikone kuljetti aselastin Delawaresta Ukrainaan viime talvena. Kuva: AOP

Krimin valtauksen jälkeen EU-maat ovat tehneet merkittäviä lisäpanostuksia puolustukseen. Syvempi keskinäinen yhteistyö on tärkeää, jos investoinneista halutaan saada paras hyöty, puolustusvirasto EDA:n toimitusjohtaja Jiří Šedivý muistuttaa Ylen haastattelussa. Euroopan haasteet ylläpitää aseapua Ukrainalle ovat Šedivýn mielestä osoitus siitä, että EU-maiden puolustusteollisuuden tuotantokapasiteettia on lisättävä.

Hoitotakuun kiristyminen helpottaa terveyskeskukseen pääsyä – nyt pitäisi vain keksiä miten se tehdään

Henkilöstön saatavuus on yksi suurimmista ongelmista, kun hyvinvointialueet yrittävät nopeuttaa terveyskeskusten kiireettömään hoitoon pääsyä uuden hoitotakuun vaatimusten mukaiseksi. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Vuoden kuluttua suomalaisten pitäisi päästä terveyskeskuksiin kiireettömään hoitoon kahdessa viikossa, jos eduskunta hyväksyy terveydenhuoltolakiin esitetyt muutokset. Muutos on iso, sillä nykyisin hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa, eikä tämäkään onnistu kaikkialla. Kysyimme hyvinvointialueilta, miten tavoitteisiin päästään.

Päivän sää suurelta osin poutainen

Kuva: Yle

Maanantaipäivä on suurelta osin poutainen, mutta laajalti pilvinen. Pohjoisessa voi sataa vähän vettä. Lännessä on osin aurinkoista. Illan mittaan kaakosta on lähestymässä säärintama sateineen.

