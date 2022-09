Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja jarrutteli keskustelua Viestikoekeskus-jutun vastuunkannosta: "Pikkuisen jäitä hattuun"

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi toivoo, että kysymys hänen vastuustaan Viestikoekeskus-jutussa maltettaisiin jättää oikeuden ratkaistavaksi.

Niemi vieraili Ylen Viimeinen sana -ohjelmassa perjantaina. Ohjelman juontaja Rosa Kettumäki kysyi Niemeltä useaan otteeseen, miksei tämä voinut myöntää olleensa vastuussa jutun julkaisusta.

Kolmea HS:n toimittajaa syytetään parhaillaan turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Vastaava päätoimittaja Niemi ei ole syytettynä.

– Nyt me mennään sen tyyppisiin asioihin joita puidaan oikeudessa. Sitten kun tämä oikeudenkäynti pääsee alkamaan, sehän ei ole vielä kunnolla edes alkanut, niin ne asialliset asiat käsitellään siellä. oikeussalissa, Niemi vastasi suoraan kysymykseen, oliko hän tehnyt julkaisupäätöksen.

– Niin hyvää ja tärkeää kuin tämä keskustelu on ollut tähän mennessä, niin pikkuisen ehkä jäitä hattuun. Okeudenkäynti kestää tämän syksyn ja tulee menemään keväälle asti. Ja aivan varmasti me keskitymme siihen ja näyttöön, että yksittäiset toimittajat eivät ole todellakaan tehneet julkaisupäätöstä tämän tasoisesta jutusta.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen ja Turun yliopiston professori Anu Koivunen nostivat esiin mahdolliset vahingot yleisön luottamukselle.

– Kun me esiinnymme vastuullisena journalismina ja mediana, niin kyllä se tarkoittaa, että jonkun se vastuu pitää kantaa. Ja jos ei löydy vastuunkantajaa, niin se voi näyttäytyä heikolta yleisön silmiin, Hyvönen totesi.

– Tässä olisi ollut myös ollut sellainen keskitien mahdollisuus, että vastaava päätoimittaja kertoo, että minä tein sen julkaisupäätöksen eikä kenelläkään muulla ollut osuutta siihen. On selvää, että sitten on joku syytteessä, mutta muu toimitus ei välttämättä olekaan.

Koivusen mielestä Helsingin Sanomien toiminta saattaa julkilausuttujen periaatteiden valossa näyttäytyä erikoisena.

– Tässä on aika iso ongelma, kun Helsingin Sanomia on totuttu ajattelemaan sananvapauden ja laatujournalismin puolustajana. Sitten kun lehden toimintaa tutkitaan, argumentoidaan vain juridisen prosessin perustein. Luottamuksen kannalta tässä on aika iso ongelma, Koivunen pohti.

