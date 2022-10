Maailman konserttilavoilta tuttu mezzosopraano Virpi Räisänen työskentelee pohjoisen musiikkielämän eteen – esiintymään saadaan taiteen huippunimiä

Mezzosopraano ja viulisti Virpi Räisänen palasi pohjoiseen juuri ennen kuin koronapandemia ryöpsähti. Nyt hän on saanut houkuteltua Meri-Lappiin taiteen huippunimiä.

Kemin kaupunginorkesteri ja Meri-Lapin jousikvartetti ovat saaneet täksi syys- ja kevätkaudeksi intendentin, joka on tuttu näky maailman esiintymislavoilta niin Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta kuin Aasiasta.

Ulkomailla pitkään asuneen musiikin moniottelija Virpi Räisäsen päätyminen Meri-Lappiin oli monen sattuman summa.

– Juuri ennen koronaa oli varmaan kiihkein vaihe urallani ja olin aika väsynyt. Rupesin miettimään, että nyt tai ei koskaan haluaisin muuttaa jotenkin elämääni ja päätin, että tulen kokeilemaan perheeni kanssa, miltä tuntuisi asua Suomessa.

Räisäsen oli tarkoitus viettää Suomessa vain muutama kuukausi, mutta hyökyaallon lailla koko maailman yli pyyhkäissyt koronapandemia muutti suunnitelmat.

– Meille kävi niin, että asumme Yli-Iissä, sehän oli maailman paras ja turvallisin paikka korona-aikana.

Pari vuotta Yli-Iissä osoittivat, että hänellä on vihdoin ja viimein jalat tukevasti maan pinnalla.

– Olen siellä missä minun kuuluukin olla ja haluan tehdä töitä pohjoisen Suomen eteen.

Parin koronavuoden jälkeen pohjoisessa aukeni myös yllättävä työmahdollisuus, kun Kemin kaupunginorkesterin ja Meri-Lapin jousikvartetin intendentti Ville Mankkinen jäi opintovapaalle. Räisänen päätti ottaa haasteen vastaan.

Työntäyteinen syksy

Muun muassa laulajana ja viulistina uraa tehnyt Virpi Räisänen sanoo, että Meri-Lapin jousikvartetti on myös maailman mittapuulla harvinaisuus.

– Oman jousikvartettitaustan vuoksi tämä on ollut todella ihailtava paikka. Täällä on kunnallinen, kuukausipalkkainen jousikvartetti. Minusta on todella hienoa, että jousikvartetti voi olla näin tärkeässä asemassa kaupungin musiikkielämässä ja se muodostaa tavallaan kaupungin musiikkielämän sydämen, jonka ympärille sitten voidaan rakentaa kaupunginorkesterikokoonpano.

Meri-Lapin jousikvartetti on kiertänyt syksyn aikana esiintymässä Intiimit kirjeet -kiertueella. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Räisänen kertoo vaikuttuneensa kulttuurin suosiosta alueella. Jousikvartetin syksyn ensimmäiseen konserttiin ihmisiä saapui sankoin joukoin ja lopulta Kemin kirkko oli tupaten täynnä.

– Se kertoi minulle heti kättelyssä, että kun on hyvää tarjolla, niin silloin täällä lähdetään liikkeelle.

Pestin alku on ollut vauhdikas ja työntäyteinen. Alkusyksystä tehtävässään aloittanut Virpi Räisänen on koonnut ohjelmiston pikavauhtia.

– Yleensähän tätä ohjelmistonkasaustyötä tehdään todella pitkään. Jo taiteilijoiden saaminen paikkakunnalle voi viedä vuosia, mutta kun on laajat kontaktiverkostot ja raamit on annettu, niin tulee yhtäkkiä valtavasti ideoita.

Välillä työpäivät ovat tosin venyneet yöhön asti.

– Tässä on aikamoisia virtuoosimaisia käänteitä ollut tämän kuukauden aikana.

Räisänen on saanut Meri-Lappiin vierailemaan useita nimekkäitä artisteja. Syksyn aikana orkesterin ja kvartetin muusikoiden ohella esiintyvät myös muun muassa kuuluisa tanssija-koreografi Minna Tervamäki sekä lauluyhtye Rajaton. Jousikvartetin kokoonpanossa nähdään myös viulisti Julija Hartig.

Hyvä tarjonta saa ihmiset liikkeelle

Räisänen luonnehtii Meri-Lapin aluetta virkeäksi ja aktiiviseksi alueeksi. Hän näkee, että alue voisi profiloitua vielä enemmän kulttuurin kehtona.

– Olisi upeaa tälle alueelle, jos tätä katsottaisiin enemmän kokonaisuutena myös musiikkielämän kannalta.

Meri-Lapin jousikvartetin pieni kokoonpano mahtuu esiintymään vaikka huoltoasemalla, ja tänä syksynä luvassa on myös kiertue laitoksiin. Räisänen sanoo, että orkesterille tilojen löytäminen on ollut hankalampaa.

– Pieni toivomus sinne kaupungin päättäjien suuntaan, että tänne olisi ihan mielettömän hienoa saada sali, missä musiikin tekeminen toimii.

Räisänen huomauttaa, että musiikki ei tunne kuntarajoja.

– Musiikki ei tunne rajoja millään lailla ja ihmiset liikkuvat sen mukaan mitä tarjotaan. Jos jossakin kaupungissa tai jossakin alueella on hyvää tarjontaa, sinne tullaan sitten kauempaakin.