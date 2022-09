Burkina Fasossa toinen vallankaappaus vuoden sisään – sotilasjuntan johtaja syrjäytettiin

Vallankaappausta johtanut Ibrahim Traore kertoi maan televisiossa, että maan hallitus on hajotettu ja perustuslaki kumottu. Myös maan rajat on suljettu ja yön yli on julistettu ulkonaliikkumiskielto.

Ihmiset osoittavat mieltä Ouagadougoun kaduilla Burkina Fasossa perjantaina. Sotilaat olivat sulkeneet pääkatuja pääkaupungissa "armeijan sisäisen kriisin" takia. Kuva: Olympia de Maismont / AFP