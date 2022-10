Vaasan kauppahalli on palvellut jo 120 vuotta – kaupan uskotaan käyvän jatkossa vähintään yhtä kauan, vaikka toiminta oli välillä vaakalaudalla

Vaasan kauppahalli on lääninarkkitehti A. W. Stenforsin suunnittelema. Halli oli ensimmäistä kertaa auki 2. tammikuuta 1902.

Kauppahallin omistajaa edustava kiinteistösijoitusyhtiö on tyytyväinen halliin, vaikka tyhjiä liiketiloja löytyykin. Asiakkaat hakevat vanhasta kauppahallista tunnelmaa ja erikoistuotteita.

Vaasan kauppahallin lokakuun ensimmäinen lauantai oli vilkas. Hallissa on juhlittu tällä viikolla, sillä kauppapaikka on palvellut asiakkaitaan jo 120 vuoden ajan.

Eräs myyjä arvioi, että juhlalauantaina oli paikalla noin puolet enemmän asiakkaita kuin tavallisena lauantaina.

Kauppahallin asiakkaat kertovat näkemyksiään muun muassa sen valikoimasta ja merkityksestä. Haastattelussa ovat vaasalainen Jaana Lahti, viitisen vuotta Vaasassa asunut opiskelija Lassi Koskivirta, Helsingistä juuri Vaasaan muuttanut opiskelija Nea Lindfors sekä poikansa Lassin luokse Vaasaan saapunut Arto Koskivirta Oulusta. Toimittajana Juuso Kääriäinen.

Anita Ruotsala on myyjänä poikansa omistamassa Kalaliike Ruotsalassa. Kauppa on käynyt mukavasti.

– Tänään ja eilen oli valtavasti ihmisiä. Mutta saisi olla muulloinkin.

Tavallisina viikonloppuinakin ihmisiä käy Ruotsalan mukaan kaupoilla, mutta alkuviikot ovat hiljaisia.

– Kun on tottunut tekemään töitä, niin tuntuu rauhalliselta. Ihmisethän moittivat parkkipaikkaa, että sen pitäisi olla ilmainen.

Hän uskoo kauppahallin vetovoimaan jatkossakin, vaikka kilpailua käydään suuria ostoskeskittymiä vastaan.

– Monihan käyttää Kivihakaa ja vastaavia. Juuri siksi, kun on ilmainen parkkipaikka. Se on suuri syy. Ja tietysti sieltä löytää kaiken.

Ruotsalan mukaan kauppahallien valtteja ovat tuoreet tuotteet sekä tunnelma.

– Täällä on kiva olla töissä ja asiakkaat ovat mukavia.

Anita Ruotsala kertoo toimineensa myyjänä Vaasan kauppahallissa monta vuotta. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Kauppahallin pyörittäminen on "järkevää kiinteistösijoitustoimintaa"

Kauppahallin omistajaa edustavan VVT Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja Jan Olin kertoo uskovansa kauppahallin palvelevan asiakkaita seuraavatkin 120 vuotta.

– Muun muassa lähiruoan ja pientuottajien tukemiseen liittyvät trendit tukevat sitä.

Kiinteistösijoitusyhtiölle vuonna 2016 siirtyneen kauppahallin toiminta on ollut hänen mukaansa tähän asti "kaupallisesti toimivaa", eikä akuutteja uhkakuvia kannattavuudelle ole näköpiirissä.

– Se on järkevää kiinteistösijoitustoimintaa, mutta mielellämme näkisimme tiloissa vähän korkeamman käyttöasteen.

Helsingistä noin kuukausi sitten Vaasaan opiskelemaan muuttanut Nea Lindfors oli tutustumassa uuden asuinpaikkakuntansa kauppahalliin ensimmäistä kertaa. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Tällä hetkellä Vaasan kauppahallin liiketiloista on käytössä yhdeksän ja vapaita paikkoja on neljä. Vapaiden ja käytössä olevien liiketilojen määrä on pysynyt Olinin mukaan tasaisena.

– Se on vaihdellut parin toimijan verran. Pandemia-aika aiheutti ehdottomasti omat haasteensa, mutta isompaa poistumaa ei sen johdosta onneksi näkynyt.

Erityisesti uusien toimijoiden löytäminen VVT Kiinteistösijoituksen liiketiloihin on ollut hänen mukaansa pandemia-aikana vaikeaa.

– Mutta tilanne on nyt alkanut normalisoitumaan ja seuraamme, että mihin se kehittyy.

Kauppahallin oikealla näkyvä osa muutettiin yhdeksi isoksi liiketilaksi. Tila rajautuu vanhasta kauppahallista lasiseinällä. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Vaasan kauppahallin toiminta oli vaakalaudalla 2000-luvun alussa, kun kauppahallin silloinen omistaja irtisanoi (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva) kauppiaiden vuokrasopimukset.

Kauppahallin kannattavuushaasteita on ratkottu myöhemmin tilajärjestelyillä. Hallin koko on ollut aikanaan Olinin mukaan liian suuri nykypäivän kysyntään nähden.

– Kauppahalliin tehtiin ennen omistusaikaamme yksi isompi liiketila, jossa Pentik nykyään toimii. Se on tuonut asiakasvirtaa, mutta toisaalta se on tehnyt yhtälöstä taloudellisesti järkevämmän.

Kauppahallien on Olinin mukaan kehityttävä ajan mukana.

– Monesti Suomen ulkopuolellakin kauppahallien tarjonta on kehittynyt enemmän valmiin ruoan myymiseen eli niissä on enemmän kahvila- ja ravintolapalveluita.

Arto Koskivirta tuli Oulusta vierailemaan Vaasassa opiskelevan poikansa Lassin luokse. Lassi Koskivirta pitää kauppahallin tunnelmaa hyvänä, vaikka hän käykin kavereidensa kanssa kauppakeskuksissa. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Oulusta Vaasaan poikansa luokse vierailemaan tullut Arto Koskivirta pitäisi enemmän perinteisestä kauppahallista ilman lasista liiketilaa.

– Pojan kanssa puhuttiin, että sellainen perinteinen kauppahalli olisi mukavampi, mikä on alun perin ollut.

Hän iloitsee, että vanha kauppahalli on kuitenkin käytössä.

– Tämä on kauniin näköinen rakennus.

Kauppahalli houkuttelee Koskivirtaa erikoisilla tuotteillaan.

– Mielellämme kuljemme kivijalkaliikkeitä. Vähän enemmän voi maksaakin, mutta vastineeksi saamme parempaa ja designtuotteita.

