Valtavan taidekokoelman haalinut Veikkaus myi teoksiaan, koska niille ei ole enää tilaa – arvokkainta myytiin 8 000 eurolla

Veikkauksen ensimäiseen taiteen myyntitilaisuuteen saapui useita satoja ostajia, joista valtaosa oli pääkaupunkiseudulta.

Ensimmäiset tulijat olivat jonossa yrityksen vanhalla pääkonttorilla Vantaalla jo aamulla kello seitsemän, kolme tuntia ennen tilaisuuden alkua.

Jonottajat olivat varautuneet odotteluun tuomalla mukanaan retkituolin, luettevaa ja pukeutumalla lämpimästi.

Helsinkiläinen Maija Hyötyläinen suhtautui jonottamiseen rennosti.

– Olen aamuvirkku, niin mikäs tässä.

Helsinkiläinen Toni Talja tuli paikalle löytääkseen teoksen keittiöönsä.

– Keittiössä on ihan avoin seinä, johon pitäisi jonkun näköinen maalaus saada.

Myytäviin teoksiin ei voinut tutustua ennakkoon, vaan ne näki ensimmäistä kertaa Vantaalla. Kuva: Pekka Koli / Yle

Sisälle otettiin kerrallaan sata ihmistä. Myös ostojen määrä oli rajoitettu yhteen.

Kahden salin seinät tyhjenivät teoksista rivakasti.

Veikkaus myy 800 teosta

Veikkaus järjestää lokakuussa kaksi taiteen myyntitilaisuutta, joista Vantaan lauantainen tilaisuus oli ensimmäinen.

Rahapeliyhtiö myy yhteensä 800 teosta sen runsaan tuhannen teoksen kokoelmasta.

– Haluaisimme hallinnoida taidekokoelmaamme paremmin. Nyt teoksia on ollut paljon varastossa, koska Veikkaus on myynyt toimitilojaan ja on siirrytty moderneihin tiloihin. Meillä ei ole enää seinäpinta-alaa taiteelle.

– Siksi nyt päädyttiin tähän ratkaisuun, kertoo Veikkauksen hankinta- ja toimitilajohtaja Anne Segercrantz.

Lähes kaikki myynnissä olevat teokset ovat suomalaistaiteilijoiden tekemiä. Kuva: Pekka Koli / Yle

Teosten hintahaitari 100–8 000 euroa

Myytävistä teoksista vanhimmat ovat 1930-luvulta ja uusimmat 2000-luvulta.

Tekijöiden joukossa on tuttuja taiteilijanimiä kuten Kimmo Kaivanto, Ulla Rantanen, Juhani Blomsted ja Outi Heiskanen.

– Töitä on joka lähtöön ja makuun. Myynnissä on grafiikkaa ja maalauksia, pieniä ja suuria teoksia. Edullisimmat ovat sata euroa ja kalleimmat tuhansia euroja, toteaa tapahtuman tuottaja, Jari Nieminen.

Lauantain tilaisuudessa kallein oli 8 000 euroa maksanut Teemu Saukkosen suuri maalaus.

Veikkaus on laskenut, että jos kaikki teokset menevät kaupaksi, kahden teosmyynnin tuotto on yhteensä noin puoli miljoonaa euroa.

– Tuotto menee ihan normaaliin malliin avustusten saajille, hankinta- ja toimitilajohtaja Anne Segercranz sanoo.

Veikkaus on vain yksi taidekokoelmaansa pienentävistä yrityksistä. Esimerkiksi Posti myi osan taidekokoelmastaan asiakkaille vuonna 2018. Yritykset ovat hankkineet vuosien saatossa taidetta esimerkiksi konttoreiden somistukseksi.

Yksi syy kokoelmista luopumiseen on resurssipula. Taidekokoelman ylläpito vaatii ammattitaitoista henkilökuntaa.

Vantaalla ostopäätökset syntyivät nopeasti ja kassalle syntyi pitkä jono. Kuva: Pekka Koli / Yle

Espoolainen Minna Merikivi löysi Vantaan tapahtumasta itselleen taiteilija Tuomo Saalin suuren maalauksen.

– Olen erittäin tyytyväinen hankintaani. Parempi, että Veikkaus myy yleisölle teoksiaan kuin että ne olisivat vain varastossa.

Veikkauksen toinen myyntitapahtuma järjestetään 8.10. kello 10–13 RAY:n vanhalla pääkonttorilla Espoossa.

