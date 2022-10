Lähes 130 kuollut jalkapallo-ottelun jälkeen alkaneessa mellakassa Indonesiassa

Ainakin 129 ihmistä on kuollut jalkapallo-ottelun päätyttyä alkaneissa levottomuuksissa Malangin kaupungissa Indonesiassa lauantai-iltana, kertovat viranomaiset. Lisäksi noin 180 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.

Itä-Jaavan provinssin poliisipäällikön Nico Afintan mukaan jalkapallostadionilla syntyi ottelun loputtua levottomuuksia, jonka seurauksena ihmisiä tallautui tai tukehtui hengiltä väentungoksessa.

Paikallisen Arema FC:n kannattajat tunkeutuivat kentälle sen jälkeen, kun joukkue oli enimmäistä kertaa yli kahteen vuosikymmeneen hävinnyt Persebaya Surabayalle. Viranomaiset reagoivat ampumalla kyynelkaasua sen jälkeen, kun kaksi poliisia oli jo ehtinyt kuolla mellakassa. Tämä johti lopulta paniikkiin katsomossa, viranomaiset kertovat.

Jalkapallostadionilla kuoli 34 ihmistä ja loput kuolivat sairaalassa tai matkalla sinne, kertoo Afinta.

Hänen mukaansa kuolleiden määrä todennäköisesti nousee entisestään, sillä monen stadionilla loukkaantuneen tila oli heikentymässä.

Sunnuntaiaamuna stadionin ulkopuolella näkyi poltettuja ajoneuvoja.

Indonesian jalkapalloliitto ilmoitti tekevänsä tutkinnan

Indonesian hallitus on pahoitellut tapahtunutta ja luvannut tutkia siihen johtaneet olosuhteet. Indonesian jalkapalloliitto on keskeyttänyt ottelut viikoksi ja kieltänyt Arema FC:ltä kotiotteluiden järjestämisen loppukauden ajaksi. Lisäksi liitto on ilmoittanut lähettävänsä tutkintaryhmän Malangiin selvittämään tapahtunutta sekä pahoitellut tapahtunutta kaikille osapuolille.

Fanien väkivaltaisuus on ongelma Indonesiassa, jossa kilpakumppaneiden kannattajien väliset kiistat ovat aiemminkin johtaneet kuolemiin. Joissakin otteluissa parhaiten menestyneiden joukkueiden pelaajien on matkustettava vieraspeleihin tiukoilla turvatoimilla suojeltuina.