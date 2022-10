Joukkoliikenteen verohelpotus ei tuokaan halvempia lipunhintoja koko maahan – HSL-johtaja: Raha hupenee järjestelmäkuluihin

Hallitus on päättänyt poistaa liikenteen kymmenen prosentin arvonlisäveron tammi–huhtikuun väliseksi ajaksi. Tarkoituksena on helpottaa alan toimijoiden ja matkustajien ahdinkoa hankalassa taloustilanteessa.

Hallituksen joukkoliikenteelle kaavailema verohelpotus ei yllättäen olekaan tuomassa edullisempia matkalipunhintoja - ainakaan koko maahan.

Esimerkiksi maan suurin joukkoliikenteen järjestäjä Helsingin seudun liikenne (HSL) katsoo, että muutaman kuukauden kestävän verohelpotuksen hyödyt ovat hupenemassa järjestelmämuutosten kustannuksiin. Hallitus on päättänyt poistaa liikenteen kymmenen prosentin arvonlisäveron tammi–huhtikuun väliseksi ajaksi.

HSL:n johtaja Mari Flink korostaa, että hallituksen tavoite vauhdittaa joukkoliikenteen käyttöä ja helpottaa ihmisten elämää hankalassa taloustilanteessa on hyvä, mutta keino jolla siihen pyritään on väärä.

HSL:n toimitusjohtaja Mari Flink sanoo, että uudistuksen kokonaisvaikutuksia ei ole valmisteluvaiheessa ymmärretty. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

– Kun arvonlisäveroa muutetaan edestakaisin, meidän pitää tehdä noin kahteenkymmeneen järjestelmään muutoksia. Se tuottaa ison määrän kustannuksia, Flink sanoo.

Flink muistuttaa, että aikaa hallituksen esityksen ja muutoksen voimaantulon välillä on vain neljä kuukautta. Siinä ajassa veromuutos pitäisi siis ajaa sisään noin 20 eri järjestelmään ja myyntikanavaan ja verohuojennuksen päätyttyä palauttaa ennalleen.

HSL:n mukaan yksin tästä vekslauksesta aiheutuisi noin miljoonan kustannukset. Flinkin mukaan myös vireillä olevat suuret lipunmyyntijärjestelmän uudistukset viivästyisivät. Järjestelmäuudistusten viivästykset aiheuttaisivat noin viiden miljoonan euron kustannukset.

– Tämä johtaisi siihen, että vanhojen järjestelmien sopimuksia olisi jatkettava ja tämä lisäisi entisestään verohelpotuksen meille aiheuttamia kustannuksia.

Flinkin mukaan HSL:lle syntyisi määräaikaisen verohuojennuksen seurauksena kaikkinensa kustannuksia yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa. Flink toteaa, että kuntien heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen tämä jouduttaisiin viemää täysimääräisesti lippujen hintoihin.

Hänen mukaansa laskennallinen korotustarve lippujen hintoihin olisi noin 3 prosenttia nykyisen merkittävän korotustarpeen päälle.

HSL:n mukaan alv-alennus toisi kuluttajille yhteensä noin kymmenen miljoonan euron alennuksen. Alennuksesta yli puolet menisi siis hukkaan HSL:lle aiheutuvien kustannusten takia.

Linja-autoliitto: oikeudenmukainen tapa tukea joukkoliikennettä

HSL esittää verohelpotuksen vaihtoehdoksi suoraa valtion tukea. Flinkin mukaan tuki voitaisiin sitoa siihen, että se menee täysimääräisesti lippujen hintoihin. HSL:n mukaan kustannukset valtiontaloudelle olisivat saman suuruiset.

– Tuki menisi suoraan matkustajille, ei järjestelmämuutoksiin, Flink sanoo.

Flinkin mukaan esitetyn mallin vaikutuksia ei ole valmisteluvaiheessa ainakaan täysimääräisesti ymmärretty.

– Olisimme toivoneet, että tästä olisi käyty keskustelua jo valmisteluvaiheessa myös meidän kanssamme, Flink toteaa.

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä sen sijaan näkee määräaikaisen alv-huojennuksen oikeudenmukaisena tapana vauhdittaa joukkoliikennettä ja alentaa kustannuksia kuluttajille.

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä korostaa, että verohelpotuksen tarkoituksena on vaihdittaa koko maan joukkoliikennettä, eikä vain kaupunkiliikennettä. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

– Tämä on oikeudenmukainen tapa tukea ja edistää joukkoliikenteen käyttöä. Tämä kohdistuu koko maahan ja tämän tarkoituksena on selkeästi alentaa joukkoliikenteen kustannuksia kuluttajille, Mäkilä summaa.

Mäkilä muistuttaa alan toimijoiden ketteryyden vaihtelevan suuresti.

– On tietysti ymmärrettävää, että tästä voi tulla aikataulun ja teknisten syiden takia ongelmia joillekin toimijoille. Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että tämä on kuitenkin tarkoitettu nopeaksi toimenpiteeksi, Mäkilä sanoo.

Mäkilän mukaan etenkin maakuntien liikennöitsijät pitävät uudistusta hyvänä.

– Tämän tukitoimen tarkoituksena on vauhdittaa koko maan joukkoliikennettä. Toivon, että kokeilusta saataisiin hyviä tuloksia ja joukkoliikenteen käyttö lisääntyisi, Mäkilä sanoo.

