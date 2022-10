Loviisan ydinvoimalan reaktorit ovat poissa verkosta – leikkaa pois 10 prosenttia Suomen sähköntuotannosta

Fortum tiedotti, että voimalan kakkosyksikössä havaittiin vuoto. Sen korjaamiseksi yksikkö piti ajaa alas ja jäähdyttää. Voimalan ykkösyksikkö on puolestaan suunnitellusti vuosihuollossa.

Loviisan ydinvoimalan kumpikaan reaktori ei tuota sähköä verkkoon muutamaan päivään.

Fortum tiedotti lauantaina (siirryt toiseen palveluun), että voimalan kakkosyksikössä havaittiin pieni vuoto primääripiirin järjestelmässä. Sen korjaamiseksi yksikkö piti ajaa alas ja jäähdyttää.

Vuoto oli hyvin pieni eikä siitä ole aiheutunut vaaraa ihmisille tai ympäristölle, kertoo voimalaitoksen johtaja Sasu Valkamo.

Voimalan ykkösyksikkö on puolestaan suunnitellusti vuosihuollossa perjantaihin saakka. Kakkosyksikkö palautetaan verkkoon tiistaina.

Loviisan ydinvoimalan osuus Suomen sähköntuotannosta on noin 10 prosenttia. Molempien yksiköiden sähköteho on 500 megawattia. Vertailun vuoksi täyteen vauhtiin päässeen Olkiluoto 3:n teho on 1 600 megawattia.

Kakkosyksikkö tuottaisi Valkamon mukaan täydellä teholla noin kuusi prosenttia Suomen tämänhetkisestä sähköntarpeesta, joka on 7 800 megawattia (siirryt toiseen palveluun).